Decanas del rock: Mötley Crüe y Def Leppard llegarán a la Argentina en marzo para tocar en el Parque Sarmiento

escuchar

La unión hace la fuerza. El resto es un golpe de presente y mucha nostalgia. Las decanas bandas del rock Mötley Crüe y Def Leppard andan juntas de gira y es por eso por lo que el 9 de marzo próximo pisarán suelo argentino para actual en el Parque Sarmiento . The World Tour se llama el periplo y es la continuación del Stadium Tour que realizaron desde junio de 2022 por los Estados Unidos, con más de treinta conciertos. A fines del año pasado decidieron ampliar el recorrido. Desde febrero próximo realizarán actuaciones en Europa y América del Sur. Las entradas estarán disponibles en preventa exclusiva para los fans registrados en sus respectivas páginas oficiales, entre las 10 de la mañana del próximo lunes y las 10 del martes. Una vez agotada la preventa comenzará la venta general, por Entrada Uno.

En las páginas oficiales de cada banda - www.motley.com y www.defleppard.com- se puede encontrar toda la información sobre los tickets, incluso el paquete VIP “Feelgood” Merchandise, de Motley, y el Def Leppard Rock Brigade y Paquete Premium. El miércoles estará disponible la venta general.

En el momento de hacer números y balance, la gira de 2022 arrogó 1.3 millones de entradas vendidas. “Después de volver por fin a la carretera el pasado verano [del hemisferio Norte], estamos más que encantados de llevar esta gira masiva a una audiencia mundial, incluyendo fechas especiales en América”, dijo Joe Elliott, de Def Leppard. “La pasamos increíble haciendo The Stadium Tour en los Estados Unidos este verano y realmente no podemos esperar para llevar el espectáculo alrededor del mundo, ahora como The World Tour. Crüeheads: prepárense porque tenemos unas cuantas fechas increíbles preparadas para ustedes”, señalaron los Mötley Crüe a través de un comunicado.

Nacido en Los Ángeles, en 1981, el cuarteto formado por Vince Neil (voz), Nikki Sixx (bajo), Tommy Lee (batería) y Mick Mars (guitarra) es una de las bandas referentes del panteón del rock de las últimas cuatro décadas. Ha vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo, y conseguido 7 discos de platino y multiplatino en los Estados Unidos. Cuenta con 22 hits del rock en el Top 40, seis singles pop en el Top 20, y nominaciones a los Premios Grammy, una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y una película en Netflix.

Mötley Crüe ha acumulado más de 5000 millones de streams en plataformas digitales y tiene más de 8 millones de seguidores en las redes sociales. Conocida por sus icónicos shows en vivo incluyeron innovadores momentos de producción como la batería-montaña rusa de Tommy Lee y el bajo lanzallamas de Nikki Sixx. Fueron los pioneros de las residencias de rock en Las Vegas con entradas agotadas en 2012. Los hits de Mötley Crüe como “Kickstart My Heart” y “Home Sweet Home”, son utilizados con frecuencia por grandes marcas como NASCAR, Dodge, Coldwell Banker, Carl’s Jr. y KIA, y su música puede escucharse en series de televisión, como Stranger Things y Cobra Kai, entre otras.

Nikki Sixx y Vince Neil de Mötley Crüe en el concierto que la banda dio en Atlanta, en junio último Kevin Mazur - Getty Images North America

La biografía de la banda The Dirt: Confessions of the World’s Most Notorious Rock Band se convirtió en un best-seller del New York Times en 2001 y ha vendido más de 1 millón de copias en todo el mundo. Además, en 2019, Netflix estrenó la biopic The Dirt. Como resultado, Mötley Crüe ganó una nueva generación de fans que descubrieron a la banda a través de la película.

Con más de 110 millones de álbumes vendidos en todo el mundo y dos premios Diamond Awards, la banda británica Def Leppard cumplió 45 años de carrera en 2022. Joe Elliott (voz), Phil Collen (guitarra), Rick Savage (bajo), Vivian Campbell (guitarra) y Rick Allen (batería) son parte del Rock & Roll Hall of Fame desde 2019 y a lo largo de su carrera han producido una serie de álbumes clásicos y otros más innovadores que dejaron su huella tanto en los fans como en sus colegas.

La carrera de Def Leppard incluye hits y álbumes multiplatino, entre los cuales se destacan Pyromania e Hysteria, que contienen temas legendarios del grupo, como “Rock of Ages”, “Pour Some Sugar on Me” y “Foolin”.

Joe Elliott, cantante de Def Leppard; la banda visitará Buenos Aires junto a Mötley Crüe Kevin Mazur - Getty Images North America

Por primera vez, en enero de 2018, Def Leppard estrenó en todo el mundo su catálogo discográfico completo a través de plataformas de streaming y descarga. Sus álbumes entraron al Top 10 de iTunes en más de 30 países, incluyendo Hysteria (tercer puesto en los Estados Unidos y quinto en el Reino Unido), 36 años después de que el álbum hubiera alcanzado el primero puesto en las listas de Billboard. La banda ha acumulado 5500 millones de streams desde 2018, y eso le permitió ampliar su público. Casi el sesenta por ciento de su audiencia está conformada por gente de entre 18 y 44 años. Además han cosechado 15 millones de seguidores en sus plataformas de redes sociales. En mayo de 2022, Def Leppard lanzó su duodécimo álbum de estudio, Diamond Star Halos.

Tras el cierre de su gira de 2018 en estadios y arenas, las cuentas dieron más de 1.000.000 de entradas vendidas. Ahora es el momento de seguir adelante con la sociedad que ha hecho con Mötley Crüe.

LA NACION

Temas Recitales internacionales