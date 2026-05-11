Primavera Sound 2026: Gorillaz y The Strokes encabezan la grilla de la tercera edición en Buenos Aires

Después de sus ediciones 2022 y 2023, finalmente vuelve Primavera Sound a Buenos Aires. La tercera edición de este icónico festival se llevará a cabo los días 28 y 29 de noviembre y, aunque el lugar aún no está confirmado, ya se reveló el line up del evento: Gorillaz y The Strokes serán los encargados de encabezar esta propuesta artística, que nació en 2001 en Barcelona, reconocida en el mundo entero.

Mientras que la banda virtual -creada por el icono brit Damon Albarn- presentará The Mountain en Buenos Aires luego de actuar en las ediciones del festival en Barcelona y Porto, el quinteto neoyorkino llegará propulsado por el combustible de Reality Awaits, su primer álbum en seis años. Junto a ellos, compartirán cartel la camaleónica FKA twigs, el siempre visionario Yung Lean, una Lily Allen renacida de sus cenizas para entregar el implacable West End Girl, la nueva estrella euro-country CMAT y la cantautora rock australiana Courtney Barnett.

Pero no sólo los grandes nombres dejarán su huella en esta nueva edición. La conexión directa con Barcelona atraviesa de arriba a abajo un cartel que observa el pop desde el futuro con la mirada de underscores, Smerz y Sophia Stel, que descompone el baile electrónico en infinitas dimensiones gracias a Danny L Harle, Los Thuthanaka y Nick León, que reactualiza la definición de punk por la presencia de agitadores como Model/Actriz, Machine Girl y Ecco2k y que incluso guarda sorpresas como la presencia de una Cara Delevingne perfectamente preparada para estrenar su primer proyecto musical.

El cartel de esta propuesta -que cuenta con la colaboración de PopArt Music y Move Concerts- no solo se completa con Nation of Language y sus fantasías synth, la agitadora Metrika , el trovador 3.0 This Is Lorelei, los furiosos Mannequin Pussy y John Talabot, padrino de la cultura de club barcelonesa, sino también con una amplia y rica representación del ecosistema sonoro argentino.

Como no podía ser de otra forma, Primavera Sound Buenos Aires pondrá el foco sobre el cancionero surrealista de Juana Molina, los himnos intergeneracionales de Santiago Motorizado, el pop teatral de Juliana Gattas o el giro folklórico de Juana Aguirre. Además será el regreso esperado de la banda de culto Jaime sin Tierra.

Un recuerdo de los que fue el Primavera Sound Buenos Aires 2023

Este martes 12 de mayo comienza la verdadera cuenta regresiva para el reencuentro de Primavera Sound con la Argentina, que llegará una semana antes de su desembarco en São Paulo y que será parte de su tercer capítulo en Latinoamérica. Mientras que la preventa de entradas empezará a las 12 del mediodía para clientes del BBVA, la venta general (Fase 1 con descuento) arrancará el miércoles 13, a las 12, o al agotar stock de la preventa, lo que suceda primero. Los clientes BBVA tendrán además hasta 6 cuotas sin interés, durante todas las fases de venta.