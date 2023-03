Lollapalooza Argentina 2023: del “Muchachos” de Twenty One Pilots a María Becerra, los mejores momentos del festival

escuchar

Como en cada edición, Lollapalooza Argentina 2023 deja grandes momentos para recordar todo el año.

1. Twenty One Pilots y el homenaje a la Selección Argentina

Que la canción de La Mosca en su versión mundialista se convirtió en un hit global no hay dudas. El sábado fue el trompetista de Twenty One Pilots quien se animó a tocar los primeros acordes del tema. La interpretación de “Muchachos” desde una trompeta, la locura de Tyler y Josh tocando desde la valla (sí, con batería incluida), Joseph entonando los versos de “Stressed out” desde el mangrullo y un cover de “All the Small Things”, de Blink-182.

Pero la banda estadounidense no fue la única en entonar “Muchachos”. El hit mundialista fue bandera en los shows de varios headliners del festival, como Drake y Tame Impala, que también le dedicaron un momento de sus presentaciones a homenajear con la canción a la Selección Argentina.

Twenty One Pilots LANACION/Julian Bongiovanni

2. Jane’s Addiction y el tributo a Taylor Hawkins

Lollapalooza 2023: Jane's Addiction Julián Bongiovanni - LA NACIÓN

Jane’s Addiction se subió a uno de los escenarios de Lollapalooza para entregar un show de rock y deslumbró con una estética anclada en los 90. Con una botella de vino en la mano que lo acompañó todo el show, Perry Farrell, cantante del grupo de referencia del rock alternativo, estuvo acompañado por Eric Avery (bajo), Stephen Perkins (batería y Josh Klinghoffer (guitarrista y ex miembro de Red Hot Chilli Peppers). Farrell, que fundó este mismo festival para una gira despedida de Jane’s Addiction, recordó a Taylor Hawkins y lo homenajeó con una canción. “Taylor tocó acá por última vez, ese fue su último show. Él los amaba a ustedes y amaba el océano, le gustaba surfear. Por eso esta canción es para él. Te amamos, Taylor”, dijo antes de interpretar “”Ocean Size”.

3. Rosalía, a capella

Rosalía jugó de local en Lollapalooza LA NACION/Tomas Cuesta

Rosalía volvió a Buenos Aires con una versión reformulada del Motomami World Tour que trajo en 2022. Frente a algunos problemas técnicos con el pedal del piano y accediendo al pedido de sus fans, ofreció una versión a capella de “Hentai”. “Este pedal no funciona, no voy a tocar hasta que no lo arreglen”, dijo. Atendiendo a la propuesta del público, que le pidió que cante sin el acompañamiento del instrumento, mostró su voz aún más despojada que en el disco (allí apenas la acompañan el piano y unas baterías que suenan como metralletas) y conquistó a los espectadores.

4. Dante Spinetta con dos invitados muy especiales

Lollapalooza 2023: Dante Spinetta y Trueno Tomás Cuesta - LA NACIÓN

Sobre el inicio de su show, Dante sumó a Vida, su hija, para que en “Olvídalo” se haga cargo de las voces que en la versión original le corresponden a Julieta Venegas. “El hijo del rap” también sorprendió con otro cruce generacional y presentó al cantante y guitarrista Trueno, para despacharse con “Sudaka”, la colaboración entre ambos.

5-La sorpresiva reunión de Tan Biónica

Chano tocó con Tan Biónica y anunció un show de estadio a modo de reencuentro con su hermano Bambi, Sebi y Diega Tomás Cuesta - LA NACIÓN

El escenario del Lollapalooza fue el elegido para que Chano Moreno Charpentier confirme uno de los anuncios más esperados por sus fans: la vuelta de Tan Biónica. “Hoy se viene algo histórico en el escenario”, anticipó Chano justo después de dar comienzo a su show con “Amor y Roma” y “Oración al sol”, la canción en la que dice “Te pediré que no te apagues”, una frase que tiene un tinte especial en la vida de este músico, que recientemente fue dado de alta tras pasar dos semanas internado.

Tan Biónica y un sorpresivo reencuentro LA NACION/Julian Bongiovanni

Luego de un pasaje íntimo, al compás de “Claramente”, Chano disparó: “Vinimos acá, al recital más lindo del mundo, para regalarles algo: en cinco minutos vuelve Tan Biónica y próximamente les va a regalar la última noche mágica en un estadio de Buenos Aires”.

6. La consagración de María Becerra

María Becerra y sus bailarinas en Lollapalooza Argentina Soledad Aznarez

María Becerra tuvo su noche consagratoria en el escenario principal de Lollapalooza. La autoproclamada Nena de Argentina salió a escena acompañada de su banda, un cuerpo de baile y un despliegue escénico que no escatimó en pirotecnia, luces y demás recursos. Al borde de la literalidad, “Perreo furioso” condicionó sus propios movimientos en “Animal” y sentó las bases del primer tramo de su show hasta “High”. Después, decidió bajar las revoluciones y dedicarle “Cuando hacemos el amor” a su novio J. Rei. Acompañada solo por un piano primero y una guitarra después, “Desafiando el destino” y “Doble vida” apelaron a un intimismo que tuvo que luchar contra el volumen de la fiesta pluricultural que Polo & Pan estaban llevando a cabo en el escenario alternativo, pero el detalle pasó a ser una anécdota cuando recibió a Ráfaga para interpretar a dúo “Mentirosa” y “Adiós”. De ahí en más, una seguidilla de golpes certeros que incluyó a “Miénteme”, “Automático”, “Discoteka” (junto a Lola Índigo) y el cierre en manos de “¿Qué más pues?”, su single junto a J. Balvin.

7. El récord de Billie Eilish

Billie Eilish Soledad Aznarez - LA NACIÓN

Con 21 años, Billie Eilish se convirtió en la artista más joven en ser headliner de Lollapalooza Argentina. En un Hipódromo de San Isidro poblado por más de 100.000 personas, la cantante se destapó con un show contundente, que paseó por todos los climas. Además de la emotiva interpretación de sus temas y de los pasajes adrenalínicos que hicieron delirar a sus fans, Eilish supo manejar a la gente y conducirla hacia la calma para evitar que los desmayos que se producían delante de su vista se multiplicaran.