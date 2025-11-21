Walas: la intimidad de su paso por MasterChef Celebrity, los halagos de Wanda Nara, qué aprendió y qué le dio culpa

Walas, el último eliminado de MasterChef Celebrity, dice que tuvo muchas dudas antes de aceptar ser parte del exitoso programa de Telefe. Líder de la banda Massacre, este fue un año atípico para Guillermo Cidade, tal su verdadero nombre, porque no soplo se probó en el reality culinario sino que fue parte del musical El principito durante las vacaciones de invierno, y filmó una película de terror. LA NACION conversó con él para repasar sus días tras las cocinas e indagar en algunas intimidades de lo que no se ve frente a cámara.

-¿Cómo surgió la propuesta de sumarte a MasterChef?

-Es una propuesta completamente alejada a lo que hago, que es el arte, la comunicación, la música, lo audiovisual. Y al principio dudé… Casi digo que no, lo pensé mucho y me terminaron convenciendo, y me terminé convenciendo yo. En esta decisión también fueron importantes mis amigos, mi familia, mis terapeutas. Y me tiré la pileta. Estuve durante 12 episodios, o sea que bastante teniendo en cuenta que no sé cocinar ni un huevo duro.

-¿Aprendiste?

-Sí, aprendí cosas geniales, especialmente los platos más sofisticados, lo más gourmet. Y pude replicar platos de chefs invitados, aprendí cosas geniales que las voy a poner en práctica y voy a compartir con mis amigos. En las fiestas o en las vacaciones tengo un par de especialidades que hago simbólicamente.

-¿Cuáles son tus especialidades?

-Un par de ensaladas gourmets: una se llama Haití, otra se llama ensalada rosa porque uno de los ingredientes es remolacha. Después hago guacamole. Cosas sencillas. Y a veces hago asado para mis amigos, aunque no soy muy entusiasta. Y no tengo absolutamente ninguna idea de algo tan difícil como es la pastelería.

-Y después de MasterChef, ¿qué platos podrías sumar a tu menú?

-La trucha sobre curry verde, aceite de eneldo y jengibre con eneldo. Un plato re sofisticado que me salió muy rico, aunque le faltó un poquito de sazón a todo, pero me salió perfecto. Después podría sumar el ceviche de hongos, con leche de tigre y alga con papel de arroz. Y mi especialidad que me hizo ganar el mejor premio del día: la berenjena a la parmigiana. No conocía el plato, y Emilia Attias me pasó la receta y le terminé ganando a ella, con lo cual me morí de culpa porque estábamos juntos cocinando en la misma estación. Me explicó todo, y me salió mejor…

-¿Cómo te llevás con tus compañeros de reality?

-Muy bien. Hicimos algunas salidas gastronómicas con el grupo. Por ejemplo, fuimos a un lugar muy lindo en Palermo, que sugirió Maxi López y nos prepararon un menú de 14 pasos. Fue una noche alucinante. Nos seguimos viendo, organizamos salidas, este finde vamos al cumple del Turco Husain. Hay muchas invitaciones en curso. Tenemos un grupo de WhatsApp, y entonces armamos citas en la casa de alguno, o armamos alguna degustación de vino, o vamos a algún boliche.

-¿Están Wanda Nara y los jurados en ese grupo?

-No, no, no. Está Maxi, no está ni Wanda. Ni los jurados. Es solo para los participantes.

-¿Y cómo te llevaste con Wanda y con los jurados?

-Los amé y me amaron. Wanda halagaba mis looks, permanentemente. Yo no puedo creer que Wanda diga al aire cosas como, por ejemplo, “amo tus looks”, teniendo en cuenta que es una chica que vivió en Milán, la cuna de la moda, y es millonaria… Imagínate los looks que Wanda ha visto en su vida y, sin embargo, cada vez que yo pasaba al frente ella decía algo lindo. Y con los jurados también hay buena onda, cada uno con su estilo. Y siempre el miedo de mi parte para con Martitegui, que es el más distante, el más serio, el más exigente. Es parte del juego.

-¿Y tus looks son espontáneos o muy pensados?

-Me gusta ser espontáneo, pero de todas formas me ayudan tanto mi mujer, Tori, como mi diseñadora y amiga, Gabriela Filici, que es la que me arma los looks y me hace la ropa, los vestuarios. Cuando tocamos en la Marcha del Orgullo me hizo un tapado de piel con los colores de la diversidad. Desde chico vivo revolviendo ferias americanas, y voy buscando cosas. Y sobre todo cosas unisex, porque me pongo ropa tanto de hombre como de mujer. Siempre punk, glam, y a pesar de estar gordo, me encantan los sombreros, los guantes, las boas de pluma, las bota con plataforma.

-¿Cómo sigue tu año?

-El 29 de noviembre hacemos el último show del año con Massacre en el Teatro de Flores. Y en diciembre tenemos shows programados en ciudades del interior. Y el año que viene vamos a estar en el Lollapalooza.

-Massacre es una banda que tiene treinta años, ¿cuál es el secreto de la vigencia?

-El secreto es hacer siempre discos buenos, y esto no lo digo yo, sino la crítica. Y hacer buenas canciones, y que los discos sean premiados. Por ejemplo, el nuestro último disco, Nueve, ganó dos premios Carlos Gardel, uno como mejor disco de rock y como mejor producción, en la figura de Gustavo Santaolalla, que fue el productor. Tratamos siempre de mejorar.

-¿Vas a seguir aceptando nuevos desafíos, como MasterChef?

-Sí. Este año hice teatro con El principito, con Juan Carlos Baglietto y Flor Otero, y fue una experiencia hermosa. Me convocaron para ser el personaje del rey. Y el año pasado hice un personaje en la película Masacre en el Delta, una película de terror. En este momento de mi vida estoy muy contento de estar en tantos lugares y tantas actividades.