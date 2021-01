Después de dos años, Rosalía y Billie Eilish por fin estrenan su colaboración: "Lo vas a olvidar" Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de enero de 2021 • 16:04

Al fin se conoció una parte de la esperada colaboración de Rosalía y Billie Eilish, "Lo vas a olvidar", un tema que será parte del capítulo especial de la nueva temporaria de Euphoria. Las cantantes compartieron estudio años atrás y desde entonces sus fans esperan por la llegada de este momento.

Si bien había habido indicios de este proyecto -en marzo de 2019, Rosalía compartió en redes una foto en un estudio estadounidense- recién ahora fue confirmada la noticia. Mañana se estrena el tema "Lo vas a olvidar" y fue la actriz Hunter Schafer, amiga de ambas, quien dio la primicia en sus redes sociales, tras compartir el trailer del episodio de la serie de la que es parte en donde se escucha de fondo la voz de las intérpretes.

"Dime si me echa de menos. Lo vas a olvidar", dice Rosalía.

Más tarde, las artistas hicieron el anuncio por redes sociales. Mientras que Billie Eilish compartió un clip misterioso con la fecha de lanzamiento, la catalana replicó ese mensaje y también el adelanto del capítulo de la serie.

Billie Eilish y Rosalía, la amistad

Pasaron casi dos años desde que Rosalía subió la primera foto junto a Billie Eilish en su cuenta de Instagram. "No puedo esperar a terminar nuestra canción. Compartir contigo en el estudio o verte actuar me inspira soo much. Love you B", escribía por ese entonces la catalana. Después de eso siguieron los halagos, ambas artistas se lanzaban flores en cada entrevista que daban y mostraban que su relación gozaba de buena salud. Eilish dijo sobre Rosalía que era "la mujer con más talento y bella que había conocido en su vida". Hubo otros encuentros, como en los Billboard Women in Music, pero pasaban los meses y su colaboración no veía la luz. Algo que llegó hasta convertirse en broma, cuando en abril pasado a través de las redes sociales la catalana instigaba a su par estadounidense a terminar la colaboración y pedía que le mandara la letra.

Mañana, según anunciaron ambas, llega el tema y el video, y el jueves, el capítulo. Será cuestión de esperar para ver qué resultó de la unión de estas dos referentes del pop.

Conforme a los criterios de Más información