Cuál fue el menú argentino que eligió Rosalía en su visita al país

“El cielo nació en Buenos Aires y de ahí nadie me baja”, es el título que escogió Rosalía para su última publicación en Instagram donde resaltó las distintas actividades que realizó en la Argentina.

El posteo que resumió la estadía de Rosalía en la Argentina

Su estadía fue breve pero intensa. Su arribo se dio el pasado jueves y desde ese momento, la artista estuvo presente en el recital de Cindy Cats en el Microestadio de Ferro, mantuvo una charla íntima con Charly García, brindó entrevistas a diferentes medios de comunicación y cerró su estadía con una juntada íntima con Lali Espósito, Emilia Mernes y Úrsula Corberó.

Los sándwiches de miga de jamón y queso resultaron una atracción para Rosalía

Uno de los principales atractivos que sedujo a la intérprete española fue la gastronomía argentina. Según se observa en su carrete de fotos, Rosalía probó los sándwiches de miga de jamón y queso; por otra parte, no dudó en tomar un mate y hasta se tentó con medialunas de manteca de una panadería.

Las medialunas de manteca fueron otra de las tentaciones que retrató Rosalía

Enamorada de las vistas aéreas de la ciudad, Rosalía compartió distintas postales que también tuvieron el sello distintivo de Boca, el club que le abrió las puertas para que conozca la cancha por dentro y haga un mini tour acompañada por Trueno y Gerónimo “Momo” Benavides.

Rosalía junto a Trueno y Momo Benavides en La Bombonera

Maravillada por su visita a La Bombonera, Rosalía corrió dentro de la cancha descalza y hasta agradeció a Juan Román Riquelme por regalarle una camiseta del Xeneize personalizada con el número 10 y su nombre.

Rosalía visitó la Argentina y dejó varias postales para sus fanáticos

Además de obtener un montón de “likes” en su publicación, Rosalía recibió el amor de sus fanáticos en los comentarios. Una de las menciones más destacadas fue la de Antonela Roccuzzo, quien le dejó tres corazones. Además, Julieta Nair Calvo y Jimena Barón se sumaron a los agradecimientos por elogiar al país.

Más fotos de la estadía de Rosalía por Buenos Aires

En tan solo cuatro días, Rosalía recorrió gran parte de la Ciudad de Buenos Aires

La vista aérea de la ciudad tomada por Rosalía

La postal grupal que incluyó la presencia de Rosalía, Lali, Emilia Mernes y Ursula Corberó