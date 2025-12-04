Rosalía presentará LUX en el Movistar Arena: cuándo salen a la venta las entradas

Después del revuelo que causó durante su visita a Buenos Aires, los fans de Rosalía pueden renovar la ilusión de volver a ver a la artista, esta vez sobre el escenario: la cantante española presentará LUX, su nuevo disco, en el Movistar Arena, el 1 y 2 de agosto de 2026, en lo que promete ser un show único.

En el marco del LUX Tour 2026, una gira que se anuncia como un antes y un después de su carrera, la cantautora desplegará la potencia escénica de una obra que marca un nuevo ciclo en su trayectoria y en donde combinó a la perfección lo instrumental, los arreglos, las lenguas y las letras.

Lux de Rosalía

Las entradas se podrán adquirir únicamente a través de Movistar Arena, en preventa exclusiva para clientes Santander el 10 de diciembre, de 10 a 16. Luego se abrirá la venta general, disponible desde el jueves 11 de diciembre a las 10 horas. Las tarjetas de Santander contarán con 6 cuotas sin interés en todas las instancias de venta.

Rosalía vuelve a los escenarios con un trabajo que, además de su calidad musical, cuenta con una profunda carga espiritual y conceptual. Tras el fenómeno global que significó Motomami, su nueva gira mundial representa un viraje hacia lo sinfónico, lo experimental y lo introspectivo, sin dejar de lado la impronta provocadora de la catalana.

El álbum, grabado junto a la Orquesta Sinfónica de Londres y con la colaboración de figuras como Björk, Estrella Morente, Yahritza e Yves Tumor, fusiona lo clásico con lo radical, lo terrenal con lo místico. En 18 canciones, donde su voz se desdobla en 14 idiomas y logran condensar un imaginario que no resulta indiferente.

Lollapalooza 2023: Rosalia LA NACION/Tomas Cuesta

Desde que se publicó, LUX estableció nuevos hitos para Rosalía y para la música en español a escala global. El álbum debutó en el puesto número 1 del Global Top Albums Chart de Spotify -convirtiéndose en el segundo lanzamiento de la artista en alcanzar el tope del ranking mundial- y logró el mayor debut por streaming de la historia para una artista femenina de habla hispana en la plataforma.

El LUX TOUR 2026 será la segunda visita de Rosalía al país para brindar un show. En el 2023 primero se presentó en el Movistar Arena y luego fue una de las figuras centrales del Lollapalooza.