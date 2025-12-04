Rosalía en el Movistar Arena: las fechas de los shows y cómo sacar entradas

La cantante española anunció dos fechas en Buenos Aires en el marco de su nueva gira mundial, donde presentará su álbum Lux; ¿cuándo es la preventa y la venta general?
- 4 minutos de lectura'
Este jueves 4 de diciembre se dio a conocer que Rosalía hará dos shows en el Movistar Arena: el 1° y el 2 de agosto de 2026. Estos serán en el marco de su gira mundial, en el cual presenta su nuevo álbum Lux, que generó muchas repercusiones positivas por su sonido original que recurre a elementos de la música clásica y en que canta en 13 idiomas distintos. En ese sentido, muchos de sus fanáticos se preguntan cuándo son las fechas y cómo comprar las entradas.
La cantante española anunció el Lux Tour 2026 a través de sus redes sociales. La gira incluye destinos en distintos puntos del mundo como Francia, Italia, España, Reino Unido y Estados Unidos. En el caso de América Latina, hará paradas en México, Brasil, Colombia, Chile, Puerto Rico y la Argentina.
Hay mucha expectativa del público argentino para ver su nueva presentación. La semana pasada, Rosalía pasó unos días por Buenos Aires y revolucionó a la Capital Federal. Además de dar algunas entrevistas en Luzu TV y en el programa de Mario Pergollini, se la pudo ver recorrer distintos puntos de la ciudad, como el Obelisco y la Bombonera. Se cree que vino al país a grabar parte del videoclip de la canción “Reliquias”, en que menciona señala que “el cielo nació en Buenos Aires”.
Esta sería la cuarta vez que la cantante se presentaría en suelo argentino. La primera fue durante su primera gira mundial en el Lollapalooza Argentina de 2019. En el programa “Otro Día Perdido” de Mario Pergolini señaló que fue la primera vez que vio “masa de gente” cantando sus canciones y devolviendo la energía con tanta intensidad fuera de España. Luego en 2023 se dio dos fechas en el Movistar Arena y se subió nuevamente al escenario del Lollapalooza con su Motomami World Tour.
Cómo sacar las entradas de los shows de Rosalía en el Movistar Arena
Las entradas de los shows de Rosalía en Buenos Aires salen a la venta en los próximos días a través del sitio oficial del Movistar Arena. Habrá una preventa exclusiva para clientes del banco Santander el miércoles 10 de diciembre de 10 a 16. En tanto, la venta general con todos los medios de pago abrirá el jueves 11 de diciembre a partir de las 10.
Aún no se publicaron los precios de los tickets. De todos modos, hay que aclarar que pueden ser más caros de los que se anuncien porque se hace un recargo del servicio de la ticketera.
A continuación, cómo sacar las entradas de Rosalía en el Movistar Arena, paso a paso:
Dirigirse al sitio del Movistar Arena
Ingresar a la página oficial del Movistar Arena con usuario y contraseña.
Seleccionar el evento
Buscar el evento para el cual se quiere comprar entradas, como es el show de Rosalía.
Elegir la fecha
Seleccionar la fecha del concierto y haz clic en “Comprar entradas” o el botón equivalente.
Seleccionar la cantidad de entradas y la ubicación
Elegir la ubicación o sector que prefieras dentro del mapa de entradas, con distintas opciones de precios. Indica la cantidad de entradas que se desea y continúa hacia el pago. Hay un límite de seis tickets por transacción.
Pagar
Completar los datos personales y el método de pago, que se suele aceptar tarjetas de crédito y débito.
Por último, confirma la compra, que se reafirmará con un mail del Movistar Arena. Luego, por correo electrónico llegarán las entradas en formato electrónico para descarga o impresión.
