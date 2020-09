Después de siete meses, Axel volvió a los escenarios para dar un show a beneficio en el Movistar Arena Crédito: Supernova

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 28 de septiembre de 2020 • 00:45

"Nunca en mi vida estuve siete meses sin hacer un concierto... es más, no he estado ni un mes sin subirme a un escenario", dice Axel mirando a un Movistar Arena vacío, pero sabiendo que a través de la pantalla miles de seguidores lo acompañan como en cada recital. "Estar tantos meses sin contacto con la gente es extraño, y estar en el estadio sin verlos a ustedes es raro", reflexiona mirando a la cámara. "Pero la ventaja es que cualquier persona lo puede disfrutar desde cualquier lugar del mundo", agrega intentando ver el lado positivo de este momento histórico.

Con un concierto solidario a beneficio de las fundaciones y organizaciones Sur Solidario, Baccigalupo, SOS Infantil y el Espacio La Quadra de Córdoba, este domingo el cantante debutó con su primer show vía streaming. Durante una hora y media, el artista realizó un recorrido musical de su carrera deleitando al público con los éxitos más reconocidos de su repertorio, incluyendo algunas canciones que nunca había cantado en público.

Sentado en un piano de cola y con la pantalla mostrando su imagen en blanco y negro, Axel dio el puntapié inicial de este recital tocando los primeros acordes de Celebra la vida. Después de la primera estrofa, un impactante juego de luces le dio color a la noche y reveló la enorme banda que lo acompañaría durante la velada.

Vestido con un jean negro, borcegos, remera blanca y un tapado que no se quitó en todo el show, a lo largo de la transmisión el artista demostró su versatilidad musical tocando el piano, la guitarra, la trompeta, la armónica y el ukelele. "Hasta en el momento mas oscuro y mas difícil de la vida, tenemos que saber que todo lo bueno que dimos y que damos, todo, todo vuelve", dijo enviándole un mensaje a su público.

Durante una hora y media, Axel deleitó a su público con un recorrido por su historia musical Crédito: Supernova

Aire, Que estás buscando, Todo vuelve, Tu amor por siempre, Quédate, un medley que unió a La clave y A tu medida, Cuando no encuentres paz y Te equivocás fueron los temas elegidos para la primera tanda.

"La emoción que me genera saber que estoy haciendo un concierto para la gente, me hace sentir que vuelvo a empezar de nuevo", asegura desde el camarín, en uno de los videitos que preparó previamente con pequeños mensajes para los espectadores. "¡Gracias! Gracias por elegirme cada día. Yo los elijo y los elegiría una y mil veces. Nunca olviden, por ustedes atravesaría mares y montañas"

Después de recorrer el escenario de punta a punta, Axel volvió al piano de cola del comienzo para uno de los momentos más emotivos de la noche. "Esta canción la escribí para mi hermano y su hijo Ian, el día que nació. Mi hermano cargaba en el alma con una historia muy triste, había perdido a sus dos primeros hijos, gemelos, cuando estaban a punto de nacer", contó emocionado. "El nacimiento de Ian fue el motivo más grande de celebración. Esta es una de esas canciones que se cantan con el alma y se disfrutan mucho más a ojos cerrados y a corazón abierto. Se llama Ángel Dorado", presentó antes de interpretar el tema.

Con una mega producción en el Movistar Arena de Buenos Aires, Axel brindó su primer show vía streaming Crédito: Supernova

En un pequeño clip grabado con anterioridad, Axel contó lo emocionante que fue para él volver a encontrarse con su equipo y preparar este show. "Fue extraño al comienzo encontrarnos todos con barbijo y a dos metros de distancia. Hacía tanto que no tocaba con la energía de la banda, que cuando me vibraba el suelo por los parlantes en la primera canción no pude evitar saltar y abrir las piernas. De repente abro los ojos y veo que todos me están mirando", contó entre risas. "Estaba re emocionado en los ensayos, cantando con mucha energía, como si estuviera en un concierto. Era dejar que salga para afuera lo que me venía pasando desde hace siete meses... necesitaba tocar, soltar y creo que eso contagió a los músicos. Este es sin lugar a dudas el concierto de mi vida".

Amo, El amor que dás, Verte reír, Si va a ser, ¿Y qué? y Te voy amar son las canciones que anticipaban el final de la noche. "En nuestra unión está la fuerza, en nuestra unión está la verdad, la clave que hace del mundo un lugar mejor. Y siempre recuerden que nunca estamos solos, porque todos... todos somos uno", afirmó mientras el estadio se volvía una fiesta de luces y proyecciones al ritmo de Somos uno.

"Gracias a todos los que desde distintas partes del mundo disfrutaron de esta noche con nosotros. Y gracias a mi gran equipo de gente que hizo esto posible. Todos somos uno. ¡Gracias!", se despidió Axel, dando por finalizado un show único y diferente que quedará para siempre en su memoria.

Conforme a los criterios de Más información