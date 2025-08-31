Axel reveló que planea convertirse en sacerdote en unos años

En el marco del aniversario de sus 25 años de carrera como artista musical y tras el lanzamiento de su nuevo álbum, Vuelve (2025), Axel dio a conocer un deseo que tenía guardado desde chico. En el medio de una entrevista en el stream Lapré (telefe), reveló que quiere convertirse en sacerdote cuando cumpla 60 años.

“En un momento quería ser cura yo. Creo que lo voy a hacer. Dios me dio la gracia de tener algunas canciones que han calado muy fuerte como 'Celebra la vida’, ‘Amo’, ‘Te voy a amar’, ‘Tu amor por siempre’". “¿Sos creyente? Que nombrás mucho a Dios", le preguntó el conductor del stream, Grego Rosello. “Soy re creyente en Dios. Yo de chico era monaguillo”, sorprendió el músico.

Axel reveló que es una persona muy creyente y que tiene fe en Dios (Fo

En ese momento, el influencer bromeó y dijo: “¿Te imaginás que entrás a misa el domingo y es Axel?“. Sin embargo, el cantante se mostró muy contundente con su afirmación: ”Sí, sí, lo voy a hacer. El otro día lo decía en una entrevista“.

Incluso, algunos panelistas en el piso se preguntaron si podía ser cura a pesar de tener hijos. “Sí, sí, ya sí. Depende igual que... qué rama también. Hace un par de meses sentí como una bajada así de línea de arriba. Y dije: ‘Yo siempre quise ser franciscano’. Yo soy devoto a San Francisco de Asís“, confió.

“A partir de los 60 por ahí la curva de la vida está un poco más relax. Me dije: 'No voy a quedarme con esa espina de, de ser franciscano algún día’“, concluyó sobre su deseo al llegar a su sexta década de vida.

San Francisco de Asis fue un religioso que vivió entre los siglos XII y XIII y promulgó un mensaje y un estilo de vida de humildad y pobreza. Es un personaje relevante en la Iglesia Católica, un santo que es patrono de los animales, los veterinarios y los ecologistas. Su figura todavía está vigente hoy por los grandes cambios que impulsó en la Iglesia en el siglo XIII. Es así que Jorge Bergoglio decidió adoptar el nombre Francisco en su honor, luego de haber sido elegido Papa en 2013.

Axel contó su intención de ser cura

Axel siempre se mostró positivo y creyente, aún frente a los distintos desafíos que tuvo. En una entrevista con LA NACION, el músico reflexionó sobre su vida y las decisiones que tomó en el pasado: “Por supuesto que con la madurez de hoy y con el diario del lunes en la mano voy a decir, acá podría haber actuado diferente, podría no haber sido tan ingenuo o podría haber sido más pacífico. Pero también digo, si cambio algo de ese pasado y las decisiones que tomé, cambiaría el presente que hoy me tiene feliz y contento y en paz".

“Son procesos de vida, decisiones, cosas que van pasando, que a todos nos toca vivir. Porque las cosas más difíciles que me han pasado son las que más me han hecho crecer. Lo más duro que me ha tocado vivir, me ha hecho lo resiliente que soy. Los golpes duros me han hecho crecer muchísimo”, concluyó.