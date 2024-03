Con producción de la propia artista, llega al servicio de streaming el film que registra la magnitud de la gira con la que la artista repasa su discografía

Milagros Amondaray PARA LA NACION

Escuchar

Este viernes llega a Disney+ , The Eras Tour (Taylor’s Version), la película dirigida por Sam Wrench del monumental tour de Taylor Swift que se estrenó en octubre de 2023 en salas comerciales y que, en su versión en streaming, tendrá la esperada performance de “Cardigan”, además de cuatro canciones extra del set acústico que realiza la artista en su show, entre ellas, “Maroon”, una de las mejores composiciones de su trabajo discográfico ganador del Grammy a álbum del año, por Midnights.

The Eras Tour fue grabado en agosto en el estadio de Inglewood, California , una de las tantas paradas de la gira con la que Swift desembarcó en 2023 en nuestro país en el Estadio Monumental el 9, 10 y 11 de noviembre. De hecho, la Argentina fue el primer país en el que Swift se presentó tras el lanzamiento de una de sus regrabaciones más esperadas: 1989 (Taylor’s Version).

En cuanto a esas regrabaciones, cuyo objetivo es recuperar su catálogo, estas son un ejemplo más de su capacidad de reinvención. Asimismo, en el modo en el que fue adaptándose a los cambios en la industria reside el porqué de su vigencia. Swift es quien, en su adolescencia, conoció lo que era promocionar su música en las estaciones de radio, y también es quien, en 2022 ocupó los 10 primeros puestos de Billboard por sí sola, hito alcanzado con Midnights. Solo Taylor vence a Taylor. Veremos si el ciclo se repite con The Tortured Poets Department, su undécimo álbum de estudio que se editará el 19 de abril y que será otra obra sobre el desamor (en este caso, sobre su ruptura con el actor Joe Alwyn).

Mucho más que una película

Taylor Swift hace historia con su película VALERIE MACON - AFP

The Eras Tour, el film del experimentado Wrench que registra con gran pulso y efervescencia lo que acontece en esa gira que repasa todas las etapas de la artista estuvo acompañado, como cada paso que da Swift, con esas ceremonias que a su factótum tanto le gusta alimentar. La propia estrella alentó a que se baile en las salas, se cante y se viva la experiencia (casi) sin restricciones. A fin de cuentas, se trató de un acontecimiento del que todo seguidor de la cantante quiso formar parte, especialmente aquellos que no pudieron obtener entradas para su gira.

“Se recomienda usar looks de las eras, friendship bracelets, y bailar y cantar” , escribió Taylor en Instagram al anunciar el estreno de la película, e incluso a ella misma se la vio disfrutando de ese modo con su “plus one” en la prémiere que se llevó a cabo en Los Ángeles: nada menos que Beyoncé.

Taylor Swift junto a Beyoncé en AMC The Grove en Los Ángeles, en la premiere de su película John Shearer - Getty Images North America

La imagen de las dos artistas -quienes el año pasado propulsaron las dos giras más exitosas con un impacto cultural intrínseco a ambas- enviaba un fuerte mensaje en una industria en la que las mujeres quedan supeditadas a las directivas de los hombres, y además funcionaba como preámbulo del estreno del documental de Beyoncé de su propio tour, Renaissance, que se orquestó del mismo modo que el de Taylor.

En plena huelga del Sindicato de Actores, Swift autofinanció su película, que contó con la distribución de AMC Theatres en 3855 cines de los Estados Unidos y en 4150 salas de 90 países. Según informó la publicación Variety, en su día de estreno el viernes 13 de octubre de 2023, la producción recaudó un total de 39 millones de dólares solo en salas de los Estados Unidos , incluyendo las proyecciones del jueves que fueron anunciadas de manera sorpresiva por Swift. En tanto, durante el fin de semana recaudó 94 millones y superó así a Michael Jackson This Is It como la película de un recital más exitosa de la historia.

The Eras Tour llegó a Disney+ este viernes Captura de video

The Eras Tour, además, pudo ponerse dos significativas medallas: es el segundo estreno más exitoso en el mes de octubre de 2023 en la historia (el primero, con 39.3 millones, lo tiene Guasón), e ingresó a la lista de los films con más exitosos fines de semana de estreno de ese año, ubicado entre la ganadora del Oscar, Oppenheimer y La sirenita.

Al mismo tiempo, Swift está buscando irrumpir como directora, tras confirmar su contrato con la productora Searchlight Pictures, y de haber realizado múltiples videoclips para sus composiciones, como el ganador del Grammy “All Too Well: The Short Film”, “Anti-Hero” y “Bejeweled”, entre otros.

Taylor en su era Fearless Captura de video

Si nos corremos de la frialdad de los números, está la película misma como testamento de lo arrolladora que es Swift como una perfomer que, sobre el final de ese concierto en Los Ángeles, mira el colmado estadio SoFi con la emoción propia de quien, antes del lanzamiento en pandemia del extraordinario Folklore, realmente creía que esa fecha de caducidad que parecen tener las mujeres en la música (pop) le había llegado a ella. Así lo manifestó en el gran documental Miss Americana (disponible en Netflix), una mirada no solo a su persistencia sino también al costado más vulnerable que se asoma en la película de The Eras en varios pasajes.

Uno de esos instantes de sensibilidad lo vemos en el film cuando Taylor contempla absorta al público que la acompaña “para hacer catarsis” en “Champagne Problems”, uno de los temas más brillantes que ha escrito (en este caso, junto a su expareja, Alwyn, y con producción de Aaron Dessner) y que yace en Evermore, un disco imprescindible que ratificó su versatilidad, rasgo del que muchos dudaban. Asimismo, la película pone de manifiesto el orgullo de Swift por los trabajos que concibió en su juventud, no reniega de sus composiciones más lúdicas como “22″ ni de esas narrativas de cuento de hadas que hallamos en su disco Fearless.

La película de Taylor Swift llegó a las salas argentinas en octubre de 2023 y ahora se puede ver en streaming CAMILA GODOY/ AFV

Por el contrario, el repaso de sus eras en orden aleatorio (si es que hay algo aleatorio en Swift) es la prueba más irrefutable de sus ganas de superarse a sí misma como intérprete, abrazando otros géneros y colaborando con figuras clave del indie como el mencionado Dessner, y con la extraordinaria Phoebe Bridgers. Taylor, autoproclamada “mastermind”, no deja de trabajar con su amigo y mano derecha, el productor Jack Antonoff, pero tampoco cesa de enviarle ideas al integrante de The National. El cielo es el límite.

La sección Reputation de la gira que fue registrada por Sam Wrench Captura de video

Es tan prolífica que incluso sus mejores canciones no forman parte de la película ni de la gira que Wrench retrata con un alto nivel de detalle, ni más ni menos que el espejo de la propia Taylor, aquella que con su traje plateado en “The Man” mira desde arriba todo lo cosechado desde que, en 2006, empezó a difundir casi tímidamente el single de su álbum debut, el tema “Tim McGraw”.

17 años después, está en la cima, y los títulos de crédito de su película reflejan una de las grandes razones de su longevidad, esos fanáticos que la fueron acompañando a lo largo de las décadas , sus hijos, y quienes vendrán luego. “Seremos recordados”, canta en “Long Live”, una canción icónica que escribió, a modo de profecía autocumplida, sobre sus diversas conquistas con los fans a su lado.

Taylor Swift | The Eras Tour (Taylor’s Version) se encuentra disponible en Disney+.