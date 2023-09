escuchar

El escenario es el Hipódromo de Palermo. A partir de las 16 del caluroso sábado, las puertas se abrieron y un público, predominantemente femenino y de varias generaciones, hizo su fervoroso ingreso para disfrutar de EQUAL, el primer festival de Spotify en Argentina que marca un hito: su line up reúne solo a artistas mujeres . La audiencia se mostró efusiva ya desde el comienzo del evento, cuando, camino al escenario, podían posar con imágenes de las figuras que luego irían a brindar sus respectivos espectáculos: Connie Isla, Taichu, Soledad Pastorutti, Karina “La Princesita” Tejeda, Marilina Bertoldi, Emilia, Lali y María Becerra, esta última como la encargada de darle el cierre a una jornada sin precedentes.

Ese foco puesto en la variedad de géneros permitió que el público del festival sea igual de heterogéneo, con, entre otros, seguidores de Lali portando la remera del exitoso Disciplina Tour; admiradores de La Sole que acudieron al Hipódromo para verla interpretar los temas de su flamante disco, Natural y también, el público de Marilina Bertoldi, quien viene de brindar dos poderosos shows en el Complejo Art Media a propósito del giro de timón que dio -con gran éxito- con su reciente disco, Mojigata.

Marilina Bertoldi, una de las figuras del festival EQUAL

Asimismo, entre show y show, el público que agotó las entradas del festival también pudo “entrar en calor” antes de cada performance con sets de DJ como Queenflow, Anita B Queen y La Pol4ca.

Visibilizar el aporte femenino

La propuesta del festival surgió de “la expansión y el crecimiento de grandes artistas de diversos géneros que se encuentran en el centro de la escena mundial”, como indican los organizadores. Por otro lado, según lo anunciado por Spotify, el festival está basado en su programa EQUAL, lanzado en 2021 para construir “una industria más justa, reducir los retos a los que se enfrentan las artistas mujeres y visibilizar su gran aporte” , siempre concientes de que las posibilidades no son equitativas para ellas en otros contextos, como las propias figuras del festival lo han manifestado en diversas ocasiones.

Connie Isla brilló en la apertura del EQUAL Ignacio Sánchez

En el arranque, Connie Isla se presentó con un show fiel a su esencia, aquella que se pudo vislumbrar en sus comienzos con composiciones en las que predominaban canciones con ukelele y guitarra como compañeros clave. Connie se dirigió al público con la candidez que la caracteriza y éste respondió en consecuencia, mientras la artista presentaba Isla Meter, su último álbum de estudio.

“Cuando era chica moría por ser como Rihanna o Beyoncé. De a poco fue mutando eso, la verdad es que no me veo hoy en día con un catsuit y diez bailarines atrás, con una mega coreografía”, contaba en sus inicios a LA NACION. “Me veo como una chica pop con otra versión a la que quizá se suele ver: Joss Stone, Alanis Morissette, ir por ese lado. No vendo esa imagen que ya sabemos que vende y aún así vendo. Quizá sea más lento y difícil vender algo que tiene un mensaje atrás que no es tan comercial, pero creo que si uno tiene un mensaje vale la pena”, expresaba y eso, definitivamente, se notó en la apertura del festival.

Soledad Pastorutti presentó Natural en el festival, además de los temas insignia de su carrera Laureana Fenoy

A las 17.15, Tais López Miranda, más conocida como Taichu, pisó fuerte el escenario del EQUAL. La trapera, que en 2019 despuntó con el single “Luxury”, nunca dejó de experimentar a nivel sonoro. “RAWR”, su primer disco, fue la viva prueba de esa exploración que compartió con el público. La trapera, quien tuvo una efervescente recepción, dio paso a dos de los shows más esperados de la jornada: los de Soledad Pastorutti y Karina.

Con mucha puntualidad, a las 18:55 salió al escenario “La Princesita”, quien recibió un ruidoso aplauso de la audiencia y un video enviado por Marcela Morelo, dedicado especialmente a ella , en el que destacó cómo lleva la movida tropical a diferentes escenarios y la cantidad de distinciones que recibió en los premios Gardel.

El primer hit de la cantante fue “Corazón mentiroso”, que hizo saltar al público. “¡Canten más fuerte! ¡Todos arriba!”, pidió Karina, visiblemente emocionada al ver la respuesta de la audiencia en su debut del evento organizado por Spotify en el que fue la única representante de la movida tropical en tener su setlist. Durante toda su presentación, la artista agradeció el cariño de los presentes y remarcó la cantidad de familias que se hicieron presentes en el Hipódromo para disfrutar de propuestas musicales variadas y transgeneracionales. El cierre de su show fue con “Inocente”, que contó con La Delio Valdez también en el escenario.

La artista Barbie Recanati fue la encargada de presentar, cerca de las 20, el show de Marilina Bertoldi. Luego de recordar los espectáculos memorables que brindó la artista, le advirtió a la audiencia a prepararse para un recital en el que prevalece siempre la osadía de, según Recanati, “la mejor artista de Argentina”.