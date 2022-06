Beyoncé anunció su regreso con “Break My Soul”: por qué es su canción más esperada

El renacimiento de Beyoncé está finalmente entre nosotros. La cantante anunció que el martes lanzará “Break My Soul”, el primer single de su nuevo álbum de estudio, Renaissance , que se ha hecho esperar por nada menos que seis años y que sucederá al monumental Lemonade.

Su flamante trabajo discográfico, otra de sus obras conceptuales, llegará el 29 de julio y se convertirá, sin dudas, en uno de los acontecimientos musicales del año.

A diferencia de otras ocasiones en las que sus lanzamientos no tuvieron anticipación y fueron sorpresivos, en esta oportunidad Knowles cambió de estrategia y comenzó su nueva era eliminando su foto de perfil de sus redes sociales y anunciando el “Acto I” de Renaissance . En este momento, en sus biografías de Twitter e Instagram se puede leer “6. BREAK MY SOUL” y la fecha de salida del single.

Beyoncé

RENAISSANCE

July 29 pic.twitter.com/ZenmtPQM9W — TIDAL (@TIDAL) June 16, 2022

Por otro lado, Beyoncé realizó una campaña fotográfica para la edición británica de la revista Vogue para acompañar el lanzamiento de su nueva música original, si no contamos singles, discos en vivo (Homecoming) o colaboraciones, como el álbum que grabó junto a su marido Jay-Z, Everthing Is Love, editado por The Cartes en junio de 2018 .

Asimismo, este año la cantante se presentó en los premios Oscar para interpretar “Be Alive”, el tema que compuso para la película Rey Richard y que recibió una nominación. Sin embargo, Billie Eilish terminó alzando la estatuilla dorada por “No Time To Die”.

Renaissance es el séptimo disco de Beyoncé y constará de 16 canciones. Según la artista, en diálogo con Harper’s Baazar, comenzó a trabajar en el mismo hace más de un año y lanzó algunos indicios sobre su temática.

“Con todo el aislamiento y la injusticias que vivimos en el último año, creo que todos estamos listos para escapar, viajar, amar y reír nuevamente. Siento el surgimiento de un renacimiento, y quiero ser parte de eso, alimentar el escape de cualquier forma posible”, expresó la cantante y compositora.

Beyonce recibe Grammy a mejor perfomance R&B

El año pasado, en la 63° entrega de los Premios Grammy realizada en el Staples Center de Los Ángeles, Beyoncé hizo historia al convertirse en la mujer más premiada de los galardones. La artista obtuvo su 28a. estatuilla, superando las 27 de Alison Krauss.

Sobre el escenario, Knowles manifestó: “Estoy muy orgullosa y emocionada. Como artista creo que es mi trabajo y el trabajo de todos reflejar los tiempos que vivimos. Son tiempos difíciles. Quiero celebrar y apoyar a todos los reyes y reinas negros que me inspiran en mi camino. Esto es estupendo. Estuve trabajando toda mi vida para esto y no puedo creer que sea una noche tan mágica y que haya pasado esto”.

Lemonade, ese fenómeno inolvidable

Beyoncé y el poder femenino de Lemonade Archivo

Beyoncé se tomó seis años para un nuevo disco y razones no faltan. Además de haber trabajado mucho en ese impasse, también quiso asegurarse que su séptimo álbum sea un gran sucesor de Lemonade, nominado al Grammy a mejor álbum del año, categoría en la que perdió con Adele, quien se hizo eco de lo que entonces fue considerada una “injusticia” por parte de los votantes.

Luego de dar a conocer su videoclip para el primer corte, “Formation”, en 2017 la cantante comenzó a dejar pequeñas pistas en Instagram con el nombre del que sería su nuevo disco y una fecha y emisora para que estuviéramos atentos: 23 de abril por HBO.

Beyoncé - Formation

¿Qué se terminó emitiendo? Nada menos que otro álbum visual de la artista, una suerte de película de una hora de duración, con clips correspondientes a cada una de las doce canciones de Lemonade que incluía temas como “Pray You Catch Me”, “All Night” y duetos con Jack White, The Weeknd y Kendrick Lamar. Al momento de su lanzamiento, el disco estuvo únicamente disponible (como era de esperarse) en la plataforma de streaming de su esposo, Tidal.

Lemonade fue astutamente dividido por capítulos que reflejaban el estado anímico de Knowles, comenzando con “Intuición” y concluyendo con “Esperanza”. Además, su estructura episódica iba de menor a mayor: el comienzo era su descargo ante las infidelidades de su marido, la parte central exploraba la relación con su padre (“Daddy Lessons”) y el rol de la mujer afroamericana en Estados Unidos (“Freedom”), y el final era un himno feminista insuperable (“Formation”).

Beyoncé - Hold Up