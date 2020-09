Dúo dinámico: David Guetta y Sia lanzaron "Let's Love", una nueva colaboración

David Guetta y Sia lanzaron Lets Love, una nueva colaboración Crédito: Archivo

14 de septiembre de 2020 • 17:19

Juntos, David Guetta y Sia han logrado más de dos mil millones de reproducciones en sus colaboraciones musicales, por eso no resulta extraño que este dúo súper poderoso de la industria musical se haya animado a sacar un nuevo tema en conjunto. Se trata de "Let's Love", canción que debutó el viernes 11 de septiembre.

"Let's Love", que fue grabada durante la cuarentena, envía un mensaje de amor y esperanza al mundo. La canción obtuvo más de 1 millón de vistas en YouTube en tan solo 48 horas, e hizo su debut en TikTok una semana antes de su lanzamiento, en donde los usuarios pudieron disfrutar de un adelanto de 15 segundos e incorporar el mismo a sus propios videos.

"Guetta está incentivando a sus fans a que muestren las cosas que aman en un desafío denominado 'Let's Love'", explicaron en un comunicado de prensa sobre el por qué se decidió publicar el fragmento de la canción en esa red social. "El músico llamo a sus seguidores alrededor del mundo a compartir sus historias de positividad, amor y felicidad. David grabó su propio mensaje para incentivar a que otros también lo hagan".

Además, a través de Facebook e Instagram, se lanzó un efecto de realidad aumentada que permite deconstruir la canción para que los fans puedan volver a crearla, generando vistas de 20 segundos. Esta propuesta ofrecerá una experiencia similar a la que atraviesa un productor musical cuando está armando un tema

Esta no es la primera acción que hace Guetta para acompañar a sus seguidores en este difícil momento. Al principio de la pandemia, el DJ recaudó más de 1,5 millones de dólares para colaborar con campañas contra el Covid, haciendo recitales desde su casa que fueron vistos por más de 50 millones de espectadores.

"Let's Love" se trata de la primera colaboración de Guetta y Sia desde el 2018, cuando estrenaron el sencillo "Flames". Antes de esto, los artistas publicaron "Titanium" en el 2011, "Bang My Head" y "She Wolf (Falling to Pieces)", entre otras canciones.