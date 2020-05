Led Zeppelin, la reunión

Mauro Apicella Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de mayo de 2020 • 21:00

Tan preocupados como conscientes de que la música (y el espectáculo escénico en general) está entre las ultimas actividades que volverán a sus viejos hábitos una vez que se pueda vencer a la pandemia de coronavirus , adaptarse a una "nueva normalidad" es la manera que los artistas tienen para salir adelante.

Los conciertos vía streaming ya dejan de ser noticia y se han transformado, desde que el Covid-19 apareció en escena, en una oferta semanal de espectáculos, aunque esto no signifique una "salida". Con todo esto se puede hacer una lista de recomendaciones de shows pagos y gratuitos, y de viejas curiosidades (la reunión de Led Zeppelin, por ejemplo) que aparecen casi como una propuesta on demand para las pantallas hogareñas.

Celebration Day es el título con el que se conoce el show que reunió a los integrantes de Led Zeppelin sobre un escenario. El testimonial concierto fue editado en DVD en 2012 pero ahora, y por tiempo limitado, se podrá ver completo desde YouTube. Solo por tres días estará disponible de manera gratuita. A partir del sábado, a las 16 .

La reunión del grupo fue en el O2 Arena de Londres, el 10 de diciembre de 2007, cuando se realizó un concierto especial de homenaje a Ahmet Ertegün, fundador del sello discográfico Atlantic Records. La banda, que no se había reagrupado en los últimos 27 años, contó con la participación John Paul Jones, Jimmy Page y Robert Plant más Jason Bonham, hijo John Bonham, fallecido en septiembre de 1980. Esa noche tocaron "Whole Lotta Love", "Rock And Roll", "Kashmir", "Black Dog" y "Stairway To Heaven", entre otros hits. A partir de esa actuación de realizó el concierto-película Celebration Day.

Guetta, a beneficio

El productor y DJ David Guetta participará en la segunda edición de "United At Home", campaña benéfica que busca fondos para la ciudad de Nueva York, una de las más golpeadas en los Estados Unidos por Covid-19. Se lo podrá ver y escuchar en sus redes sociales, este sábado, a las 20. #unitedathomeNYC #NYCdanceathome

Aznar a la carta

Pedro Aznar Fuente: LA NACION - Crédito: Diego Lima

El concierto que Pedro Aznar pensaba ofrecer desde su casa el último fin de semana fue postergado para este viernes, a las 20. Las entradas para Pedro Aznar "A la carta" se consiguen en TicketHoy , parte de lo recaudado será destinado a la Fundación Sí. Aznar también ha hecho streaming gratuitos con reflexiones, relatos, recitados y canciones. Vale la pena darse una vuelta por su canal de YouTube .

Juan Quintero, solo y acompañado

Este domingo, a las 18, el cantor, guitarrista y compositor Juan Quintero ofrecerá un recital que denominó "Las cosas que me acompañan". En su vasto universo de música popular, y especialmente de raíz folclórica, hay lugar para los pedidos. Se puede escribir a info@teatropicadero.com.ar para pedir canciones. Las más solicitadas serán incluidas en su repertorio. Las entradas, en #PlateaLive

Tango holandés

Omar Mollo vive en Holanda. Allí se radicó cuando su carrera como cantor de tangos comenzó a crecer en Europa y le resultaba más práctico buscar una ciudad del viejo continente como base de operaciones que hacer viajes, todo el tiempo, de ida y venida hacia América del Sur. Pero su corazón sigue puesto en el tango y en este Sur. Por eso avisa: el domingo, canta en streaming dentro de la Dutch Tangoweek . Será junto a Juan Pablo Dobal en piano. Tendrá dos sets: de 16 a 16.30 y de 17 a 17.30.

Funk local

Willy Crook reaparece este fin de semana con un show que ofrecerá este sábado, a las 21.15. Cómodamente sentados en la platea hogareña se podrá disfrutar de la música del guitarrista. Entradas en TicketHoy .

On demand

Entre las perlas que se pueden encontrar en Cultura en casa vale la pena el concierto que en 2018 dio la cantante Julia Moscardini en el ciclo Jazzología , que desde hace más de tres décadas lleva adelante Carlos Inzillo. Julia interpretó clásicos del jazz junto a Mariano Loiácono (trompeta), Ernesto Jodos (piano), Jerónimo Carmona (contrabajo) y Carto Brandan (batería).

A pesar de su corta vida, el CCK tiene un variadísimo archivo sonoro. Entre los registros que se pueden destacar esta semana aparecen algunas grabaciones que el siempre creativo Dario Jalfin realizó para este espacio cultural .

Dario Jalfin

Para celebrar la Semana de Mayo , la Orquesta Estable del Teatro Colón , a través de su Asociación de Profesores, el director Popi Spatocco y el cantante Nahuel Pennisi , realizaron una versión sinfónica del clásico "Zamba de mi esperanza".