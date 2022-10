El acampe para ver a Coldplay quedó “copado” por las fans de BTS: cómo se organizaron para ver a Jin y el recibimiento que le darán

El club de fans de la banda surcoreana acaparó la puerta del Monumental a la espera del invitado especial de Chris Martin y los suyos, que subirá al escenario el 28, en el tercer show de la banda inglesa en River

Cuatro días atrás, el líder de Coldplay anunció por redes sociales que Jin, el integrante mayor de BTS, actuaría junto a ellos en una de las diez jornadas de la banda en Argentina y desató con eso una estampida de fanatismo adolescente y postadolescente. Veinteañeras de todo el país, organizadas bajo ARMY -así se conoce al grupo de fans de la banda de música pop surcoreana- gestionaron un “Operativo Jin”: acamparon en la puerta del Monumental, juntaron plata para instalar dos pantallas en el Obelisco -que van a reproducir una bienvenida al ídolo teen- y fortalecieron una especie de hermandad virtual en la que se ayudaban unas a otras a conseguir entradas para la fecha en cuestión. A esta altura, la visita de Coldplay trascendió por completo a Coldplay.

La agrupación liderada por Chris Martin construyó una relación particularmente estrecha con su público local desde sus primeras presentaciones en el Gran Rex, en 2007 Patricio Pidal

“El acampe empezó el día que Chris Martin anunció lo de Jin”, dispara una de las armies, que con 20 años prefiere no dar su nombre y se autodenomina “la infiltrada”. Se sumerge en el anonimato porque su familia no está de acuerdo con el acampe. “ Vine por BTS, mis padres no saben que estoy acá, piensan que estoy en lo de una amiga. Les digo algunas mentiritas porque no quieren que haga esto”, asegura orgullosa. Para ella, el engaño no es rebeldía sin causa sino “fidelidad a su ídolo”.

Las chicas acampan a la espera del debut de Coldplay en River Patricio Pidal

Sobre la avenida Figueroa Alcorta y a primera vista, se evidencia un mismo perfil de acampante: grupos de chicas sub 25 que toman mate, ven transmisiones en vivo desde Instagram o videos en TikTok. Charlan, se ríen y tienen una misión: hacer lo imposible por estar cerca de su ídolo el 28 de octubre. También hay algunas madres que acompañan a sus hijas y algunos grupos mixtos de chicas y chicos bien predispuestos a pasar la noche en la vereda los próximos días.

Una fanática de Coldplay, a la espera del debut de Chris Martin y los suyos Patricio Pidal

“Creo que la mayoría de los fanáticos de Coldplay son más grandes y no vienen a acampar, acá estamos las armies”, comenta un grupo de chicas entusiasmadas que charlan rodeadas de mantas y fotos de Jin. Coldplay se formó hace 26 años en Londres, cuando la mayoría de estas chicas no había nacido y aunque muchas aseguran que los mensajes de optimismo y bienestar de los británicos las interpelan, fue el furor causado por la banda de k-pop el que inauguró el acampe, al que luego se sumaron algunos fanáticos de la banda inglesa. En la puerta del Monumental no parece haber polémicas entre los fandoms, aunque en las redes sociales-como era de esperarse- hubo críticas al artista coreano y enfrentamientos virtuales entre fanáticos. “Tenemos miedo que lo abucheen. En las redes algunos critican mucho a BTS y hasta quisieron vender la entrada del 28 por otra para no tener que verlo”, comenta la infiltrada mientras expone los tuits que repudian a su ídolo. En la fila, sin embargo, la espera se vive con armonía.

Irene es vendedora, tiene 29 años y se considera ultra fanática de Coldplay. Prueba irrefutable de ello son los tatuajes de todos los discos de la banda que lleva en su cuerpo como marca registrada. “Hice horas extra muchos meses para poder pagarme la entrada a los 10 shows. Voy a festejar mis 30 años en uno de los recitales y es un sueño hecho realidad”. Ella es una de las que lidera la organización de las carpas. “Acá lo que tenés es acampe de BTS más que de Coldplay”, confirma Irene.

Las chicas se entretienen viendo videos de Instagram y TikTok para matar el tiempo en la previa del debut de Coldplay en River Plate Patricio Pidal

Las reglas son claras. Las carpas se arman a las 22 y se desarman a las 8. El baño asignado es el de la Shell, la Axión o el Mc Donalds más cercano; si están en apuros, el de Obras. Hay turnos establecidos, los fanáticos son prolijos en sus pedidos y se alternan para no abrumar a los locales. La infiltrada describe la tajante dinámica entre las carpas: “Acá si le tocan la carpa a una se la tocan a todas. Eso es ley y estamos todos atentos para cuidarnos, porque a veces pasa gente que nos insulta y nos grita: ‘Vayan a laburar’, pero por suerte los policías y la gente de River siempre nos trataron muy bien”.

Giuliana, de 19 años, asegura ser fan de Coldplay “pero más de BTS”. “Yo ya había sacado la entrada para el 28 y cuando vi que justo ese era el día que venía Jin no lo dudé, supe que era un milagro”. Rocío tiene 23 años y cuenta la odisea que vivió para estar a días de ver a su ídolo. “Yo estaba con dos computadoras y con dos amigas más con sus computadoras, todas tratando de conseguir entradas”, recuerda. Mientras cuentan su relato, se acerca otra veinteañera a ofrecer tickets de reventa a campo delantero por la suma de 40.000 pesos, el doble de su precio oficial.

Adriana Silva e Ivana Zuazo junto a su carpa, sobre Figueroa Alcorta Guadalupe Torres

Daiana de 22 años es de zona Oeste y trabaja como vendedora. Cuando se enteró de la presencia de Jin en uno de los shows de Coldplay se tomó un taxi para sacar la entrada desde el trabajo, porque en su barrio se había caído Internet. “Estaba tan angustiada por no saber si lo iba a lograr que en todo el camino el chofer me compartió sus datos, para que pudiera conectarme. Después llegué al trabajo y cuando pude comprar directamente me largué a llorar de lo emocionada que estaba”.

Adriana Silva de 19 años e Ivana Zuazo de 21 son estudiantes universitarias y también armies. Mientras desarman la carpa porque se confundieron de horario y no pueden hacerlo antes de lo establecido, una de ellas señala: “Me gusta Coldplay y tenía la entrada para verlos, pero cuando anunciaron lo de Jin dije: ´¡me muero!’, porque no tenía para esa fecha. Entonces revendí mi entrada y compré otra y acá estamos”.

Nicolás Diaz Puig, Agustín Porcel y Victoria Díaz comparten el mismo amor por Coldplay: se conocieron personalmente con el objetivo de acampar juntos en River Guadalupe Torres

Victoria Díaz y sus amigos siguen a Coldplay y cuando vieron que ya había carpas de fanáticos de BTS decidieron sumarse. “Primero les ofrecimos plata para que nos reserven un lugar. Pero prefirieron que en vez de pagarles vengamos a cuidar la carpa y nos dividamos en más turnos. Hoy, por ejempl,o se quedan los varones a la noche”. Agustín Porcel tiene 23 años y es de San Salvador de Jujuy, trabaja en una agencia y llegó a Buenos Aires para el show. “De Coldplay me gusta su mensaje, su público y que se genera algo muy lindo entre los fans”. Nico Diaz Puig, de 36 años, sonríe y asiente al lado de su reciente amigo -todos los de la carpa se conocieron por Internet-. Juntos serán los guardianes de la carpa 5 durante esta noche. “Coldplay habla del amor y de todo lo que hagas en nombre de eso. Todos los fans estamos en un grupo de WhatsApp y cuando nos conocemos acá en la fila, lo primero que hacemos es abrazarnos. Eso hace Coldplay. Con las chicas de BTS, todo bien”.

Carpas a la espera del primer show de Coldplay en River Patricio Pidal