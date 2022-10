“Fix You”, la canción que surgió en un momento difícil de Coldplay y que se convirtió en su “salvavidas”

escuchar

“Cuando intentas lo mejor de ti, pero no tienes éxito / Cuando consigues lo que quieres, pero no lo que necesitas / Cuando te sientes muy cansado, pero no puedes dormir / Atrapado en reversa /Y las lágrimas comienzan a correr por tu cara / Cuando pierdes algo que no puedes reemplazar / Cuando amas a alguien, pero todo se arruina / ¿Podría ser peor? / Las luces te guiarán a casa / E incendiarán tus huesos / Y yo intentaré sanarte”.

Desde su lanzamiento el 6 de junio de 2005 como uno de los temas de X&Y, el tercer álbum de estudio de Coldplay editado por Parlophone, “Fix You” se ha consolidado como uno de los hits más inspiradores de la banda inglesa, que el mismo líder Chris Martin, definió como la canción más importante compuesta por la banda. Y si bien nunca ha dicho de forma oficial en qué se basó para escribir esta canción, es sabido que estuvo dedicada la actriz Gwyneth Paltrow, su ex esposa.

Martin y Paltrow se habían conocido en 2002 y enseguida empezaron a salir. Por entonces, la actriz mundialmente conocida por su participación en las películas del universo cinematográfico de Marvel atravesaba un mal momento, ya que recientemente había perdido a su padre como consecuencia de un cáncer de garganta. Apenas unos meses antes de morir, su padre había comprado un piano, y tiempo después aquel piano llegaría a manos de Chris Martin.

“Mi suegro Bruce Paltrow compró este gran teclado justo antes de morir. Nadie lo había enchufado nunca. Lo enchufé y había un sonido increíble que nunca había escuchado antes. Todas estas canciones surgieron de este único sonido”, reveló tiempo después el músico en una entrevista en USA Today.

Inspirado en el órgano de la canción Megalonamia, de Muse y en los acordes iniciales de “Where is my mind”, de Pixies, para muchos “Fix You” terminó convirtiéndose en una especie de “Everybody hurts”, de R.E.M. , algo que el propio Chris Martin reconoció alguna vez cuando afirmó que ambas canciones tenían una emotividad similar.

“Esta canción es para el tercer disco lo que ‘In my place’ fue para el segundo. Es la canción central alrededor de la cual se escribió todo. Jon y yo comenzamos a hacerla en Chicago y se grabó en cinco países distintos. Luego acabamos descartando la mayor parte y volviendo al comienzo, que fue lo que hicimos en el disco. Nos deshicimos de la parafernalia de la gran banda y volvimos a lo básico con solo nosotros cuatro”, relataba el frontman en otra entrevista.

Seguramente, uno de los puntos más fuertes de la canción es la armonía de las voces, con la participación de todos sus músicos en el coro, lo que aportó a “Fix you” gran potencia y energía. Alguna vez Martin contó que aquella estructura era influencia directa de los Bee Gees.

“El primer storytellers que vimos era el de los Bee Gees. Lo increíble de ellos es que no solo eran hermanos, sino que cantaban juntos, en armonías de tres partes, y nosotros nunca antes intentamos esto. Pero pensamos en cómo superar a los Bee Gees en storytellers. Es difícil, no tenemos la barba ni los dientes, pero tenemos cuatro miembros y no tres, así que pensamos en intentar una armonía de cuatro partes. No tenemos esas voces, pero si estos cuatro miembros. Y aunque bromeo, ´Fix you´ es quizás la canción más importante que escribimos y supera a los Bee Gees” , aseguró el cantante de la banda fundada en Londres en 1996, junto a Jonny Buckland, Guy Berryman y Will Champion.

La canción empieza con una introducción minimalista y nostálgica, solo con la voz de Chris Martin y el piano que comienza a crear la melodía; poco a poco se suma el resto de los músicos hasta llegar al solo de Jonny Buckland, y el icónico riff que llena de energía el puente y los estribillos del emblemático tema, para finalmente regresar a la intimidad de la voz y el piano de Chris Martin. Una canción llena de altos y bajos, momentos acústicos, momentos eléctricos, momentos depresivos y momentos llenos de energía.

"´Fix you´ es quizás la canción más importante que escribimos y supera a los Bee Gees", aseguró en varias ocasiones el cantante de Coldplay

“En aquellos años estábamos pasando por cosas muy extrañas, pero Dave [manager de Coldplay], fue fantástico. Por suerte escribimos ´Fix you´ para que nos acompañe en aquel período. Era muy poco probable que una canción así surgiese en ese momento. El resto del álbum me gusta, pero no creo que fuese genial. Mientras que ‘Fix You’ es la mejor porque de alguna manera nos ayudó a superar esos años realmente difíciles . Se podrá decir que es demasiado suave o lo que sea, pero realmente hace lo que dice en el título. Incluso cuando la estoy cantando y llego al final, pienso, me gusta esto”, señaló Chris Martin en una entrevista con VA de rock. También aseguraron que fue un disco difícil de grabar por la presión que sentían, y la aparición de aquel tema les sirvió como un auténtico salvavidas.

“Cuando salió la canción, nuestro quinto miembro Phil [Harvey, amigo del colegio de Chris Martin, considerado por los otros cuatro como el quinto miembro de Coldplay], se había ido, porque estaba teniendo algunos problemas de salud, y dentro de la banda teníamos algunos problemas de adicción. Teníamos relaciones extrañas, y siempre tratamos de estar. De hecho, fue gracias a esa canción que logramos sobrevivir ese momento porque hay algo realmente encantador sobre esa canción, y nos impulsó a seguir durante toda esa época. Esa fue la primera vez que recibimos las peores críticas, y todas las cosas para las que nunca nos habíamos preparado”, señalaba Martín en otra entrevista.

Muchos recordarán el videoclip dirigido por Sophie Muller y filmado en dos conciertos que la banda dio en el estadio Reebok de Bolton (Inglaterra). En la primera parte se ve a Chris Martin paseando solo por las calles de Londres, deambulando por debajo de puentes y otros lugares de la ciudad, y tan pronto como empieza a sonar la guitarra eléctrica su caminar se convierte en una carrera por las calles hasta llegar al estadio Reebok, donde se une al resto de la banda para el final de la canción.

Con los años, la ´Fix you´ no solo terminó siendo especial para el líder de Coldplay , sino también para millones de fanáticos que se sintieron identificados con aquella composición. Después de su lanzamiento, su video promocional se convirtió en un tributo a las víctimas del atentado del 7 de julio de 2005, en Londres.