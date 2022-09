El catálogo de estereotipos de Muse que se vuelve un “genérico” y el homenaje con aroma a plagio

Banda: Muse. Álbum: Will of the People. Canciones: “Will of the People”, “Compliance”, “Liberation”, “Won’t Stand Down”, “Ghosts (How Can I Move On)”, “You Make Me Feel Like It’s Halloween”, “Kill or Be Killed”, “Verona”, “Euphoria” y “We Are Fucking Fucked”. Sello: Warner Music. Nuestra opinión: regular.

Existe una muy divertida cuenta de Twitter llamada This Band Isn’t Real (@ai_metal_bot) que se ocupa de generar nombres de bandas, títulos de discos y portadas de álbumes de heavy metal mediante inteligencia artificial. Al bot en cuestión se le cargó previamente una cantidad descomunal de información sobre esos ítems y él se encarga de combinarla de maneras pintorescas para crear tapas, bandas y discos verosímiles. Así las cosas, cuando uno ve lo que se postea en la cuenta termina encontrándose con obras que no son de un grupo real, pero tranquilamente podrían serlo. Arte con sombras y demonios y fuego y más sombras. Nombres que usan palabras como “sangre” y “calavera” e “infierno”. Títulos apocalípticos sobre la extinción, la desolación o -si se trata de power metal- cosas medievales y citas apócrifas a J. R. R. Tolkien. Todo lo que se ve y lee es la definición misma del metal y a la vez nada es metal de verdad. Más o menos lo mismo es lo que pasa con Muse en Will of the People.

Como si se le hubieran ingresado a un bot los ocho álbumes anteriores (más los singles, lados B, covers, rarezas y demás) y un tirón de entrevistas al cantante Matt Bellamy y se le hubiera ordenado que “componga” canciones con letra y melodía, el disco parece un catálogo de estereotipos del grupo británico , una especie de “Muse genérico” que, sí, suena a ellos, pero no tiene identidad real propia.

Repasando con trazo grueso (a propósito: el grosor del trazo es decisivo en esta obra), cuando uno piensa en Muse aparecen factores como la épica, la angustia, la grandilocuencia, los riffs, la distopía, Queen, algún coqueteo electrónico, una cancha llena cantando a los gritos, ropa negra, un piano, la “rebeldía popular” expresada con cierta inocencia. Esta enumeración de elementos está aplicada en todo Will of the People, como si se hubieran concentrado en el eclecticismo (en su eclecticismo personal y cerrado) como eje conceptual. El problema es que quien mucho abarca poco aprieta, y en ese afán de mostrar todos los Muse termina costando encontrar momentos que superen la categoría de “llevaderos”.

Todo empieza con “Will of the People”, el tema, que cita a “The Beautiful People” de Marilyn Manson al borde de la infracción de copyright (y un poco, seguramente sin querer, a “Popotitos”), todo sobre un groove de glam rock marchoso apenas distinto del de “Uprising”, de The Resistance (2009). La letra también suena familiar: “Necesitamos una transformación, una que podamos ver, necesitamos una revolución, para poder seguir libres”, canta con su tono afectado Bellamy, en una especie de llamado a la acción que no sólo ya visitaron, sino que además suena demasiado naif en la coyuntura post Trump del mundo.

Así con todo: “Liberation” revisita la veta operática de Queen con armonías corales, “Ghosts” es la balada sensible de piano con alto contenido de barroquismo, “Killer Be Killed” es el momento en el que se permiten jugar a ser thrashers y en “You Make Me Feel Like It’s Halloween” apuntan al baile con sintes, un fraseo de guitarra procesada y un beat que parece una pista descartada de un master de The Weeknd. Versos de alzamiento y soledad, de amor y de observación sociológica con profundidad de redes sociales (“Una vida en crisis, un virus mortal, tsunamis de odio nos van a alcanzar, oh oh oh oh, estamos jodidamente jodidos”, se la “juegan” en “We Are Fucking Fucked”) completan un disco que, como la cuenta del falso metal, juega con un imaginario pero no crea nada auténtico.

Hernán Cattaneo se suma al Primavera Sound

El DJ argentino se integra al lineup del festival: actuará el sábado 12 en el fin de semana de cierre del festival, en Costanera Sur. Además de la del prestigioso DJ, están previstas las presentaciones de Jack White, Pixies, Björk, Arctic Monkeys, Lorde y muchos artistas más. El evento se dividirá en varias fechas que comienzan el 14 de octubre y terminan el 13 de noviembre.

Hernán Cattaneo en Future Memories

Vuelve Hot Chip a la Argentina

La banda de pop electrónico regresa al país para tocar en el Complejo Art Media el próximo 10 de noviembre. La excusa será presentar su nuevo disco, Freakout/Release, lanzado hace apenas días. Su última visita a Buenos Aires había sido en diciembre de 2015, ocasión en la que actuaron en el marco del festival Sónar.

Fleet Foxes abre el Music Wins

La banda de Seattle, Estados Unidos será la encargada de la apertura del festival Music Wins, con su show del próximo 10 de diciembre en el Complejo Art Media. El grupo liderado por Robin Pecknold presentará su último trabajo, Shore (2020) y repasará toda su obra, en la que será su primera actuación en suelo porteño. El 6 de septiembre se revelará el lineup de este festival que en ediciones anteriores contó con la presencia de Tame Impala, Air, Primal Scream, Metronomy y muchos más.

Los Gardelitos presentan Gardelitología

“Toda la discografía en una sola noche” promete la banda encabezada por Eli Suárez con respecto a su show del 3 de septiembre en el Estadio Argentinos Juniors. Será un encuentro clave para los fans de la banda, que podrán escuchar y ver en vivo -según anuncia la información de prensa- todos los temas de sus cinco álbumes: Gardeliando, Fiesta Sudaka, En Tierra de Sueños, Oxígeno y Ciudad Oculta.