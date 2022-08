El DJ Hernán Cattaneo se suma a la grilla de Primavera Sound en la Argentina

A medida que se acerca el comienzo del festival Primavera Sound, que tocará muy pronto suelo argentino por primera vez, aparecen novedades en su exclusiva grilla artística. Quien se acaba de sumar es el DJ Hernán Cattaneo y, con él, la producción confirmó una nueva opción de abono de dos días para quienes deseen asistir a las dos fechas del fin de semana del 12 y 13 de noviembre próximos .

Con tickets a la venta desde la plataforma allaccess.com.ar, la nueva incorporación del DJ estrella viene de la mano de esta promo de dos jornadas a 20 mil pesos más cargos por servicio. Aquellos que hayan adquirido tickets para solo una de las fechas de ese fin de semana podrán optar por el upgrade, pagando la diferencia entre el valor de su entrada y esta nueva opción. Los tickets se pueden adquirir en hasta 6 cuotas sin interés con tarjeta Santander American Express. No hay que olvidar que tiene una importante programación. A fines de abril pasado se agotó en pocos días la preventa y se abrió la venta general para este festival que tendrá su campana de largada del 14 de octubre próximo.

Por sus escenarios pasarán Travis Scott, Arctic Monkeys, Björk, Jack White, Pixies, Lorde, Charli XCX, Interpol, Mitski, Phoebe Bridgers, Cat Power, Beach House, Arca y Father John Misty. Todos ellos encabezan el lineup que contará con más de 150 artistas que protagonizarán los múltiples eventos que se realizarán en diferentes partes de la Ciudad.

Por su parte, Cattaneo arriba con su show Future Memories, que se podrá ver y escuchar el 12 de noviembre. Tras 30 años de trayectoria, Cattaeno tiene en su haber 17 álbumes, 50 singles, y 80 remixes. Ha sido premiado como el mejor en su género en varias oportunidades y destacado como ciudadano ilustre de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También ha hecho historia llevando un set de electrónica al Teatro Colón. Future Memories es su trabajo discográfico número 18, que será lanzado en septiembre.

Road tu Primavera (el 14 de octubre, en Costanera Sur) será el evento inaugural que dará la bienvenida a la primera edición de Primavera Sound en Buenos Aires. Jack White, Pixies, Cat Power y Las ligas menores serán los encargados de animar esta apertura.

Primavera en la Ciudad. Entre el 7 y el 11 de noviembre habrá recitales en distintos escenarios de la ciudad. Participarán Charli XCX, Mitski, Beak&Gt, Boogarins, Damas Gratis + L-Gante, Helado Negro, Kevin Kaarl, Rip Gang (Dillom + Saramalacara + Muerejoven + Odd Mami + Broke Carrey + Quentin + K4), Sevdaliza, Shanti Celeste, Shellac,107 Faunos, 1915, 2 Minutos, Acus, Amaia, Amor Elefante, Anita B Queen, Anyi, Bb Asul, Beak≫ Dj Set, Bestia Bebé, Big Menu, Boom Boom Kid, Buenos Vampiros, Carca, Carolina Durante, Chancha Via Circuito Dj Set, Chechi De Marcos, Christina Rosenvinge, Clara Cava, Daniel Melero Presenta (Agustina Paz + Avto), Davus, Derby Motoreta, S Burrito Kachimba, Dj Iniciales, Bb, Doppel Gangs, El Club Audiovisual, El Príncipe Idiota, Eve Calletti, Florent Y Yo, Föllakzoid, Franzizca, Fraternity (John Talabot + Dj Fra), Hiedrah Club De Baile (Aggromance + Amarú + Genosidra + Lechuga Zafiro), Isabella, Isla De Caras, Juana Molina, Presenta (Cande Zamar + Carola Zelaschi + Galindez + Lucy Patané), Juicy Bae, Kaleema, Kastiello, Knak, La Valenti, Laptra Dj, Lord Apex, Los Planetas, Lu Glass, Maria Codino, Marina Fages, Melanie Williams, Mhtresuno, Molok0, Mujercitas Terror, Muñeki77a, N.A.A.F.I Party (Debid + Fausto Bahía + Mexican Jihad), Nenagenix, Niña Lobo, Nina Sz, Nyege Nyege (Authentically Plastic + De Schuurman + Mc Yallah &Amp; Febmaster + Turkana), O.L.I.V.I.A, Pabels, Paco Leiva, Piba, Riel, Santiago Motorizado, Sevdaliza, Shaman, Herrera, Shanti Celeste, Shellac, Six Sex, Soto Asa, Telescopios, The Colorated y Vaccix.

El miércoles 9 de noviembre en Costanera Sur, Primavera Sound Buenos Aires presentará el mega espectáculo que dará la bienvenida a Costanera Sur como locación principal. Actuarán Björk, Julieta Venegas, Javiera Mena y Feli Colina.

Durante el fin de semana de cierre, el sábado 12 y domingo 13 de noviembre, Costanera Sur será el corazón de múltiples shows que coronarán toda la semana Primavera Sound. En la primera jornada actuarán Travis Scott, Hernán Cattaneo, Charli XCX, Father John Misty, Mitski, Caroline Polachek, Damas Gratis + L-Gante, Jessie Ware, José González, Joy Orbison, Miranda!, Raveena, Señor Coconut And His Orchestra, Sevdaliza, Amaia, Anz, Beak&Gt, Carolina Durante, El Doctor, El malamía, Peces Raros, Föllakzoid, Gop Tun, Santiago Uribe, Sasha Sathya, Shellac, Tayhana, Uniqu3, Vtss B2b, Lsdxoxo, Z@P .

En la segunda actuarán Arctic Monkeys, Lorde, Arca, Beach House, Interpol, Phoebe Bridgers, Bad Gyal, Chai, Japanese Breakfast, Jpegmafia, Juana Molina, Shygirl, 107 Faunos, Badsista, Bestia Bebé, Boy Harsher, Fermin, John Talabot B2b Nicolas Lutz, Juana Aguirre, Los Planetas, Sangre Nueva (Dj Python B2b, Dj Florentino B2b, Kelman Duran), Santiago Motorizado, Seth Troxler, Shanti Celeste B2b Isabella, Terno Rei, Valesuchi y Viagra Boys.

Bjork, una de las figuras que llegará al Primavera Sound porteño Julián Bongiovanni - Archivo

Cada festival tiene su fisonomía, su personalidad y el catalán Primavera Sound, que cuenta con 20 años de experiencia (nació en Barcelona en 2001) y ediciones fuera de España (en Porto, Portugal y en Los Ángeles, Estados Unidos, además de las tres nuevas en Sudamérica), se caracteriza por captar la vanguardia, el costado más experimental de la música pop y de darle visibilidad a los talentos emergentes.