El “ego trip” de Duki: de sus logros al intento por crear su propio universo

Artista: Duki. Álbum: Antes de Ameri. Canciones: “01 dE ENEro”, “JEFES DEL SUDOESTE”, “RoCKSTAR 2.0″, “hARAkiRI”, “cONTRA> Edición: SSJ Records / Dale Play Records. Nuestra opinión: muy bueno

“Vuelve el trap” se podía leer hace casi un año en las calles de Buenos Aires, Madrid y Ciudad de México, empapeladas por pasacalles como parte de la promoción de “Givenchy”, el tema con el que Duki cerraba Temporada de Reggaetón 2, y el único del álbum que demostraba el indicio de una vuelta a sus orígenes, luego de haber investigado otro tipo de sonidos.Como un presagio, esa leyenda marcaría el rumbo de lo que seguiría en la carrera del artista.

En Antes de Ameri emprende un viaje de vuelta a sus raíces, reinventándose con madurez y marcando un nuevo camino en un género que ha ido evolucionando globalmente y en el que continúa consolidándose como referente.

En ese viaje, en tiempos donde reinan los singles y las colaboraciones como una fórmula para garantizar el éxito, Duki apuesta a una experiencia conceptual de 14 temas en los que hace un recorrido introspectivo y personal, regresando a momentos del pasado para hablar de su presente y su futuro, anticipando la transición a Ameri que según él será el siguiente paso en su carrera y su obra cumbre.

“Estoy en la cima y no se me hace extraño”, suelta en los primeros segundos de “01 de enero”, con el que abre el álbum acompañado por Lucho SSJ. Una declaración que marca el principio de uno de los hilos conductores del disco: su trayectoria musical en la industria. Duki no duda en ostentar todo lo que ha logrado porque sabe lo que eso implicó. Dice que ni Forbes sabe cuánto gana (“Contra mí”), que suena en todos los continentes (“Jefes del Sudoeste”) y que lo llamen cuando quieran escribir buenas canciones, haciéndole la contra a la inteligencia artificial (”Rockstar 2.0″).

El ego trip se complementa con el fronteo y su agresividad para marcar sus diferencias con la escena que lo rodea, los haters y las traiciones. “Miren cómo mi imperio construyo, les hacemos tragarse el orgullo”, arroja en “GiGi” y luego en “N.C.L.C”: “Soy el GOAT y ustedes unos NN (...) Los opacaba tanto que se cambiaron de lado”.

Entre los invitados y la producción se encuentran otras de las claves del sonido y las líricas del álbum. Asan, Yesan y Zecca, la trinidad de productores habituales de Duki, se ocupan de construir la atmósfera galáctica y estelar que define la identidad de Antes de Ameri, y de crear beats y bases en el mismo tono agresivo con el que pegan las letras. Esos golpes son claros a lo largo de “CSIpher”, en el que también se puede notar el trabajo en la yuxtaposición de voces y entradas que se reparten Akapellah, Neutro Shorty y Micro TDH.

En diciembre Duki presentará su disco en el estadio de River Plate Thomas Raimondi

Para esa estética futurista hay también una decisión artística de explorar sonidos con tintes electrónicos, sintetizadores y un trabajo fino de melodías, armonías y arreglos. Esos juegos sonoros explotan en su mayor intensidad hacia el cierre del disco y también se pueden notar, por ejemplo, en el final de “Don´t lie”, donde Duki interactúa con Quevedo y se repite por última vez el estribillo del tema con un vocoder, muy a lo Daft Punk.

En el epílogo, Duki elige samplear la entrada de “Last Train to London”, el clásico de Electric Light Orchestra que le gustaba escuchar junto a su papá cuando era chico. Es el último tramo del viaje para llegar a Ameri, ese lugar algo nirvanesco que ambiciona alcanzar, y si bien el disco desarrolla un cierre, se percibe una intención de continuidad y de final abierto.

Un recorrido que invita a ser escuchado de principio a fin, defendiendo el carácter conceptual con el que fue concebido, con transiciones dinámicas entre los temas y letras sólidas que se sostienen en una línea de lo que el artista quiere expresar. Duki demuestra que se sigue perfeccionando en lo que destaca pero que también trabaja en sus puntos más débiles, y eso da sus frutos. Complace a los fans que esperaban escucharlo nuevamente en el género de sus orígenes pero sin volver a los mismos sonidos, sino marcando un nuevo rumbo, lo cual contribuye a su ascenso en la escena musical internacional y lo sigue posicionando como uno de los más influyentes de su generación.