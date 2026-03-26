Qué hizo Emilia Mernes y por qué las mujeres de los futbolistas la cancelaron

La polémica en torno a Emilia Mernes creció durante los últimos días tras la difusión de versiones sobre presuntos mensajes enviados a jugadores de la selección argentina.

El rumor, que cobró fuerza en distintos programas de espectáculos, situó a la cantante en un terreno de tensión con el entorno cercano a los futbolistas. La controversia estalló el martes cuando Ángel De Brito, conductor de LAM (América), expuso la teoría de supuestos intentos de seducción por parte de la intérprete hacia Leandro Paredes, jugador de Boca Juniors.

Leandro Paredes estaría involucrado en un hecho de infidelidad con Emilia Mernes Manuel Cortina

Ante este escenario, Camila Galante, esposa del mediocampista, decidió romper el silencio para esclarecer los hechos y frenar las especulaciones mediáticas que circulaban sobre su matrimonio.

La periodista Paula Varela, panelista de Intrusos (América), habló con Galante y descartó cualquier tipo de vínculo virtual entre Mernes y Paredes. “No es verdad porque yo no perdoné nada, porque no es a Leandro a quien le escribió. Ni idea por qué siempre lo involucran a él”, afirmó.

Camila Galante desmintió que Emilia Mernes le haya enviado chats a Leandro Paredes

Además, detalló que el supuesto episodio al que aludían los rumores no guardaba relación con su pareja, al mencionar que “los chats son de 2016 a otro jugador”. La aclaración buscó poner punto final a una narrativa que vinculaba de manera constante a Paredes con situaciones vinculadas a la infidelidad.

Emilia Mernes en el ojo de la tormenta (Foto: Instagram/@emiliamernes)

Luego, durante la emisión de Agenda 24 (A24), Varela insistió en la necesidad de terminar con las conjeturas. “Estaría bueno que le pregunten a Leo alguna vez. Camila Galante dice que Leandro Paredes no es”, remarcó.

Ángel de Brito aseguró que Emilia Mernes buscó a un campeón del mundo y descartó a dos figuras clave

La trama se complicó el domingo en Infama (América), donde los panelistas abordaron la tensión que existiría entre la cantante y las mujeres de los jugadores de la Scaloneta. Los relatos señalaron que el malestar se originó durante la fiesta privada que los campeones del mundo celebraron tras el Mundial 2022 en Qatar. Por ese entonces, Emilia asistió acompañada por Duki, su pareja actual, pero diversos testimonios indicaron que su actitud generó incomodidad en el círculo íntimo del plantel.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA