La reacción de María Becerra a los comunicados de Emilia Mernes y Duki en redes

Después de una semana y media de silencio, Emilia Mernes decidió salir a defenderse en redes sociales con un extenso comunicado en sus historias de Instagram. A los pocos minutos, su novio, Duki, también salió en su apoyo. Rápidamente, ambos posteos se volvieron virales y sumaron un nuevo capítulo a la guerra iniciada entre distintos artistas de la música urbana.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de los usuarios fue que a los pocos minutos, María Becerra, una de las señaladas en la interna, decidió realizar una publicación. “La nena de Argentina” compartió un video para adelantar su nuevo sencillo y el trend de baile que preparó para esta nueva canción de reggaetón.

María Becerra compartió un adelanto de su nueva canción

“Mañana sale este temazooo, qué manija de que lo escuchen. Lpm (tercera vez que lo subo por problemas del audio)”, escribió Becerra emocionada por el lanzamiento de “QUE GANAS DE COMER”, en colaboración con Jere Klein, Lucky Brown y XROSS.

En comentarios, muchos usuarios la felicitaron por este nuevo éxito, mientras que otros le recordaron que su silencio en la pelea con Emilia Mernes llevó a que, en las últimas horas, se genere un hostigamiento masivo contra la intérprete entrerriana. “Lo que estás mejorando bailando, amor”; “Fomentar y generar tanto hate hacia una persona y no expresarte para frenarlo habla peor de vos que de Emilia. Te bancaba pero me desilusionaste como ser humano” y “Tanto vos como Tini deberían pedir a sus seguidores que dejen de agredir a una mujer. Más allá de sus diferencias no pueden insultar y agredir así. Solo ustedes pueden parar con esto. Son mujeres y espero sean sororas. Sí a la música, no a la violencia”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron.

Las reacciones en redes sociales al posteo de María Becerra (Foto: Captura de pantalla de Instagram @mariabecerra)

El comunicado de Emilia Mernes

En su comunicado, Emilia Mernes no solo habló sobre cómo la afectaron los rumores que giraron en torno a su persona, sino que también reconoció que existieron “diferencias” que hicieron distanciarla de varias de sus colegas mujeres. “Hace una semana que están diciendo cosas que no son verdad, replicando mentiras que se instalan en redes sociales e inventando noticias sin criterio, sin parar", comenzó.

"Intenté mantener el silencio creyendo que los mensajes agresivos y las falsas acusaciones iban a parar, pero cada día que pasa veo un nuevo invento. Ni yo ni ninguna de las mujeres involucradas tenemos porque tolerar este nivel de odio”, continuó.

El descargo que publicó Emilia Mernes tras el escándalo (Foto: Captura Instagram/@emiliamernes)

“Las diferencias que haya tenido con mis colegas, como puede tener cualquier persona, las hablé en su momento con ellas y entendí que habían quedado aclaradas. Desde mi lugar siempre estará abierta la posibilidad de volver a hablar de lo que sea necesario”, argumentó y dio a entender que existió en algún momento una charla con Tini sobre lo sucedido.

Y completó: “Por favor, les quiero pedir que paren, es muy doloroso para mí y para toda mi familia ver cómo dicen cualquier cosa sin pensar un segundo en cómo repercute tanta violencia en cualquier ser humano. Estoy muy angustiada y asustada por el nivel de odio que manejan en las redes sociales. Por favor, basta”.