El ex One Direction Zayn Malik lanzó su tercer disco, aunque “nadie esté escuchando”

Álbum: Nobody is listening (Nadie está escuchando). Canciones: “Calamity”, “Better”, “Outside”, “Vibez”, “When Love’s Around” (feat. Syd), “Connexion”, “Sweat”, “Unfuckwitable”, “Windowsill” (feat. Devlin), “Tightrope” y “River Road”. Edición: Sony Music. Nuestra opinión: muy bueno

Cientos de ojos miran fijo un punto. No tienen rostro, solo interés por eso que ven. Detrás de ellos, un mensaje: ”nadie está escuchando”, y un nombre: Zayn. Esa es la imagen que ilustra el nuevo disco del ex One Direction.

Lo nuevo de Zayn Malik comienza despojado, con un sonido sencillo que coloca a la voz (y al mensaje) en primer plano. En “Calamity”, el track inaugural, el británico-pakistaní escupe versos y, si uno cierra los ojos, puede imaginárselo solo, en un cuarto oscuro, rapeándole a la nostalgia. Desgarrado. Recién sobre el final, canta el nombre del disco y lo repite hasta el cansancio. Casi como una confesión. Casi como una súplica. Nadie está escuchando (Nobody is listening).

Zayn fue el primero en separarse de One Direction (2015) y, al año siguiente, la banda se disolvió, por lo que cada uno comenzó a trazar su propio camino. Entre ellos, el nombre que más resuena hoy es el de Harry Styles, que se consolidó como un fenómeno pop. Después de que Malik se alejó del conjunto, la relación entre ellos se tensó, al punto de que, a finales de 2019, Styles habló de sus excompañeros en Saturday Night Live y disparó: “Amo a esos chicos. Son mis hermanos. Niall (Horan), Louis (Tomlinson) y Liam (Payne) y... ¡Ringo!”, trazando un paralelismo entre Zayn y el baterista.

We’re taking things to the next level with @Harry_Styles. #HarryOnSNL pic.twitter.com/25Ln0FJCTb — Saturday Night Live - SNL (@nbcsnl) November 17, 2019

Por eso, para quienes conocen a Zayn por haber integrado la boy band más exitosa del siglo XXI o por interpretar canciones como “Pillowtalk”, “Dusk Till Dawn” (con Sia) o “I Don’t Wanna Live Forever” (el tema que hizo junto a Taylor Swift y que suena en la película Cincuenta sombras más oscuras), escuchar este disco puede ser la puerta a un nuevo mundo sonoro.

Es que lo más rico de su propuesta radica en la variedad de melodías y en la amplitud de su voz, más que en la creatividad de las letras. Por eso, llama la atención la apertura del disco, con esa canción casi a capella.

En el resto del álbum, el amor y el desamor suenan fuerte. Sin embargo, por la mixtura de sonidos, no hay dos canciones iguales y, desde una mayor madurez y esa versatilidad -que va de lo urbano al R&B y al pop, y de la sensualidad (“Sweat”) a la reflexión (“River Road”)-, Malik muestra una nueva faceta de su arte. Y de su éxito: la soledad de la fama. Así lo resume: “Somos quienes somos cuando estamos solos” (“Tightrope”).

De hecho, ni en “Better” ni en “Vibez”, los únicos dos videoclips lanzados hasta el momento, se ve a otra persona. Pese a esto, el amplio registro vocal del artista hace que, de a momentos, parezca que hay más de un cantante detrás: una sensación que se potencia en el tema “Connexion”.

Este talento lo había puesto en el centro de la escena en 2016, cuando lanzó su primer disco solista, Mind of Mine, y se coronó al frente de la industria al ir directo al primer puesto de los charts, en los Estados Unidos y Gran Bretaña. Pese a esto, ese mismo año publicó una biografía en la que reveló los problemas alimenticios, de ansiedad y el pánico escénico que lo atraviesan.

Así, el segundo álbum, Icarus Falls (2018), lo encontró en un estado crítico: entre otras cuestiones, su representante, Sarah Stennett, decidió dejar de trabajar con él cuando faltaban solo dos meses para el lanzamiento (que se iba a publicar en junio, pero acabó saliendo en diciembre) y, para aquel entonces, estaba separado de la modelo Gigi Hadid, con quien luego volvió y, en septiembre del año pasado, tuvo a su primera hija, Khai: un nombre árabe que eligieron como homenaje a la abuela de ella.

De alguna manera, este tercer proyecto marca un resurgimiento. Aquí el cantante no solo decidió sincerarse en los primeros minutos y contar sus dolores, sino que también volvió a las fuentes. En “Tightrope” canta en la lengua Urdu: “Chaudvin ka chand hou ya aftab hou / Jou bhi hou Khuda ki qasam / Lajawab hou”, haciendo honor a sus orígenes pakistaníes y al músico indio Mohammad Rafi, dado que esos versos pertenecen a una canción que sacó este artista de Bollywood en los ’0. De todos modos, no es la primera vez que Zayn hace esto. La canción “INTERMISSION: floWer” (2016) también tiene esta esencia.

Algunos han llegado a afirmar, como si fuera una cuestión científica, que -por su belleza- es uno de los famosos más perfectos del mundo, pero está claro que él no quiere coleccionar miradas, sino que haya alguien del otro lado escuchando su música y el mensaje detrás de esas melodías. Y vale la pena.

Duran Duran homenajea a David Bowie

La banda liderada por Simon Le Bon publicó el videoclip de “Five Years”, cover de la canción que Bowie incluyó en su disco Ziggy Stardust, de 1972. La versión se había escuchado por primera vez en Just for one Day!, el concierto virtual que tuvo lugar el pasado 9 de enero, del cual participaron Trent Reznor, Billy Corgan de Smashing Pumpkins, Perry Farrell, Ian Astbury de The Cult y muchos otros.

La Franela presenta “Súper Héroes”

El grupo del ex Los Piojos Piti Fernández, estrena “Súper Héroes”, el tercer corte de difusión de su disco De palabras, el álbum que lanzaron en febrero del año pasado. El tema -informa la banda- va dedicado a los superhéroes anónimos que no están “ni en los posters ni en las remeras, sino al lado nuestro”. Mientras tanto, anuncian Porque te extrañé, el show con el que volverán a los escenarios el próximo 20 de febrero en La Trastienda .

“Baila conmigo”, lo nuevo de Selena Gomez

La exestrella de Disney sigue adelantando temas de lo que será su primer EP en español: Revelación, que se editará el próximo 12 de marzo. En esta ocasión dio a conocer el clip de “Baila conmigo”, reggaetón en el que comparte cartel con el artista puertorriqueño Rauw Alejandro. “El video muestra la sensación de aislamiento que todos estamos experimentando en este momento y cómo la música realmente nos conecta a todos sin importar en qué parte del mundo estemos”, dijo la artista.

Especial metalero de DC con Ozzy Osbourne, Megadeth y Sepultura

Dark Nights: Death Metal se llamará la nueva serie de la legendaria compañía de historietas, en la que cada una de sus portadas homenajeará a una banda de rock pesado. Los artistas homenajeados son Megadeth, Ghost, Lacuna Coil, Opeth, Sepultura, Dream Theater y Ozzy Osbourne. “La humanidad lucha por sobrevivir en un paisaje infernal retorcido más allá del reconocimiento, mientras Batman, Wonder Woman y Superman -quienes han sido separados- luchan por sobrevivir”, dice la sinopsis. Se lanza el 13 de marzo en trece países, Argentina incluida.