“Me dejaste de vecina a la suegra”: seis famosos que tuvieron conflictos con su familia política

“Me dejaste de vecina a la suegra”, canta Shakira en su última -y exitosísima- canción dedicada a su exmarido, Gerard Piqué. Y la mención de la madre del futbolista no es casual: dentro de la vida del exmatrimonio, Montserrat Bernabeu ocupaba un lugar importantísimo. Tanto, que hasta se tomaba la atribución de decidir sobre el peinado o la ropa que debía lucir su nuera.

Así quedó evidenciado en varios videos que saltaron a la luz una vez que la cantante colombiana lanzara su colaboración con Bizarrap. En uno de ellos, la misma artista se sorprende al ver una vieja fotografía suya, con el pelo lacio y corto. “¡Qué mal corte de pelo! Esto fue consejo de mi suegra, que me dijo: ‘Ay, por qué no te cortas el pelo, que lo tienes muy maltratado’. El peor error de mi vida. No vuelvo a seguir tus consejos estéticos, suegra”, se la escucha decir, mirando a cámara.

El video que trascendió en TikTok, que tiene como protagonista a Shakira y la madre de Piqué

En otro de los videos, que causó indignación en las redes, se ve a Bernabeu mirando con furia a su nuera, tomándola fuertemente de la mandíbula y luego llevando su dedo índice a la boca, indicándole que no hable. Toda la escena ocurre ante la atenta mirada de un impávido Piqué.

Lo cierto es que Shakira no fue la única famosa que experimentó una muy mala relación con su familia política.

Jane, la amiga de Jennifer Aniston

Es cierto: el repentino e inesperado romance entre Brad Pitt y Angelina Jolie generó reacciones encontradas, y no fueron pocos los que se pusieron del lado de Jennifer Aniston, la esposa engañada del actor. Una de ellas fue Jane, la madre del protagonista de Había una vez... en Hollywood.

Ni siquiera en los tiempos en los que la de Pitt y Jolie era considerada una de las parejas más consolidadas de la industria, Jane dio su consentimiento. De hecho, una vez que comenzaron con los trámites de divorcio, la mujer intentó convencer a su hijo para que volviera con Aniston.

Los padres de Brad Pitt junto al actor y Angelina Jolie, en 2008 Grosby Group

Más allá de que la actriz de Maléfica alegó que los problemas de Pitt con el alcohol -y esencialmente lo ocurrido durante un vuelo privado entre él y uno de sus hijos- fue el motivo determinante para que decidiera dar por terminada la relación, lo cierto es que durante el tiempo que duró su matrimonio debió enfrentar, también, otros fantasmas: su suegra no solo siguió manteniendo una relación muy cercana con su exnuera, sino que se entrometía en la educación que quería darle a sus hijos.

Pitt tampoco tuvo una bienvenida amorosa por parte de la familia de su exesposa. Desde 2005 hasta su divorcio, mantuvo una relación muy tirante con el padre de Angelina, Jon Voight .

Victoria Beckham, la única reina de la familia

Los rumores sobre la mala relación entre Victoria Beckham y su nuera, Nicola Peltz, eran solo eso, hasta que la joven actriz decidió romper el silencio: “ Para mi boda, estaba previsto que usara el vestido de novia de Victoria. Estaba realmente muy emocionada de poder usar un diseño creado por mi futura suegra. Pensé que era algo hermoso y una historia muy linda ”, contó en una entrevista, a modo de introducción.

Enojado, David Beckham tomó partido por Victoria y estalló contra su hijo Brooklyn y su nuera Nicola Peltz

Y continuó: “Mi amiga, la estilista Leslie Fremar y mi mamá estaban ayudando con el diseño, y pensé: ‘Oh, esto va a ser muy divertido’. Nos conectamos para comenzar a diseñar el vestido, y luego pasaron unos días y Victoria llamó a mi mamá para decirle que no iba a participar del diseño. Entonces, hablé con mi mamá y Leslie, y les dije: ‘Bueno, desafortunadamente, esto no puede suceder, entonces, ¿Cuál es el siguiente paso?’. He sido fan de Valentino y su alta costura durante mucho tiempo. Tuve mucha suerte de poder viajar al atelier para probarme el vestido que finalmente usé. Eso es realmente lo que sucedió”.

Haciéndose cargo de los rumores, la actriz siguió: “Cuando leo que dicen que nunca planeé llevar un vestido de Victoria o cosas así, hieren mis sentimientos. Eso no es la verdad”. Su marido, Brooklyn Beckham, también decidió hacerle frente a la situación: “ Para ser honesto, mi esposa es obviamente mi primera prioridad y nunca quiero verla molesta. Cuando la gente dice cosas ridículas, simplemente hablamos de ello y seguimos adelante. Nos apoyamos mutuamente al cien por ciento y seguimos adelante juntos ”.

Brooklyn Beckham junto a su esposa Nicola Peltz

Esas declaraciones echaron más leña al fuego. “Nosotros no hacemos eso en esta familia”, le habría dicho David a su hijo mayor . Luego de ese incidente, los miembros de la familia se mostraron juntos en muy pocas oportunidades .

Socorro, mi suegra vive en mi casa

Hoy es la protagonista de la “segunda parte” más esperada y celebrada de Hollywood junto Ben Affleck, pero antes de darse otra oportunidad con su antiguo novio, Jennifer Lopez pasó por el altar junto a Marc Anthony.

Jennifer Lopez con su exsuegra, Guadalupe Rodriguez Grosby Group

Y, a pesar de que ambos cantantes mantienen una relación amistosa tras la ruptura y se suelen mostrar juntos con sus hijos, muchos aseguran que el vínculo entre el intérprete de “Vivir mi vida” y la madre de la protagonista de Una boda explosiva nunca pudo recuperarse.

La mala relación entre ellos habría comenzado cuando Guadalupe, la madre de Lopez, se instaló en la casa del matrimonio en Nueva York para ayudar en la crianza de los gemelos Max y Emme. La convivencia no fue precisamente armónica y, según se informó en su momento, terminó siendo uno de los principales motivos que llevaron a la pareja a romper su relación .

Yolanda Hadid, la “madre de las almendras”

Yolanda Hadid está en estos días en el ojo de la tormenta luego de que salieran a la luz viejos videos en los que se la muestra obsesionada por los cuerpos de sus hijas, las modelos Gigi y Bella Hadid .

Yolanda Hadid junto a sus hijas, Gigi y Bella Hadid Getty Images

Entre los clips más llamativos que se convirtieron en virales en los últimos meses, se la ve negándole a su hija mayor una mínima porción de su propia torta de cumpleaños. En otro, se ve a una adolescente Gigi diciéndole que se siente débil después de haber ingerido media almendra en todo el día. “Agarrá dos almendras y masticalas bien”, es la respuesta que recibió de su madre.

Pero esta no es la primera vez que la holandesa, que amasó una fortuna millonaria como manager de sus hijas, es duramente cuestionada. En octubre de 2021, en medio de la ruptura de Gigi con su exesposo, Zayn Malik , la mujer armó toda una movida mediática diciendo a medias que su yerno la había golpeado y acosado.

En ese contexto inquietante, el excantante de One Direction, padre de la única hija de Gigi, negó rotundamente los hechos a través de un comunicado: “ Niego rotundamente haber golpeado a Yolanda Hadid. Por el bien de mi hija Khai, me niego a dar más detalles. Espero que Yolanda reconsidere sus falsas acusaciones y podamos solucionar estos problemas en privado ”, escribió el músico en un comunicado.

Gigi Hadid y Zayn Malik junto a Yolanda, la madre de la modelo instagram.com/yolanda.hadid

Más tarde, emitió otro comunicado en el que, si bien reconoció que existió una discusión con su ahora exsuegra, insistió en que se respete su intimidad. “Como todos saben, soy una persona privada y quiero crear un espacio privado y seguro donde mi hija pueda crecer”, comenzó expresando. Y añadió: “ En un esfuerzo por proteger ese espacio para mi hija, accedí a no impugnar los reclamos que surjan de una discusión que tuve con un miembro de la familia de mi pareja que ingresó a nuestra casa mientras mi pareja estaba fuera desde hacía varias semanas ”.

“A pesar de mis esfuerzos por restaurar un ambiente familiar pacífico que me permitirá ejercer la paternidad de mi hija de la manera en que ella se merece, esto ha sido ‘filtrado’ a la prensa”, continuaba. Y finalizaba: “Tengo la esperanza de que se sanen todos los involucrados con las duras palabras que se han dicho y, lo que es más importante, permanezco alerta para proteger a Khai y darle la privacidad que se merece”.

Sin embargo, Malyk terminó aceptando los cargos presentados en su contra a cambio del pago de una multa y comprometiéndose a participar de diversos cursos de control de ira.

Un tiempo antes de la ruptura, Gigi daba algunos detalles de cómo era la relación entre su entonces pareja y su madre: “Al principio él estaba como: ‘¿Voy a poder pronunciar una palabra?’. Pero ahora está muy cómodo y dice lo que piensa” . De esta manera, contó que, cuando estaban en medio de una discusión familiar y le preguntan: “Zayn, ¿de qué lado estás?”, por lo general, él estaba del lado de su madre. “Es inteligente en ese sentido”, remarcó su ahora exesposa.

Verónica Castro, la diva de las telenovelas

Si la relación entre Cristian y Verónica Castro es compleja, el vínculo entre la actriz mexicana y sus nueras, lo es mucho más . Uno de los principales desplantes de la protagonista de La casa de las flores fue, justamente, no asistir al casamiento de su hijo con la argentina Valeria Liberman. De hecho, tardó un largo tiempo en conocer a Simone Candy, la primera hija de la pareja.

Cristian Castro y Valeria Liberman, luego de contraer matrimonio en Miami Grosby Group

Las constantes discusiones entre los tres implicados terminaron distanciándoles: como si se tratara de una telenovela, Castro decidió cortar todo tipo de contacto con Cristian durante los cuatro años que duró su relación con Liberman. Se reconciliaron inmediatamente una vez que el músico se divorció.

Sin embargo, la ruptura no significó de ninguna manera el fin de la guerra entre la diva mexicana y su exnuera: la tensión entre ellas casi termina llevándolas a los tribunales, luego de que la abogada argentina amenazara con demandar a su exsuegra por difamación. Lo cierto es que, debido a esa mala relación, la actriz no tiene contacto desde hace años con sus nietos mayores Simone Candy y Mikhail Zaratustra.

Verónica Castro, enfrentada con su exnuera EFE

En una de las tantas entrevistas en la que la actriz se refirió al tema, fue contundente: “ Fue una pésima pareja. Nunca la quise, porque yo veía sus intenciones desde antes de que se casaran. Ella lo sabía y no me gusta que una mujer haya hecho daño a otra mujer para poder separar a mi hijo de su primera esposa ”.

