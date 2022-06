El fenómeno de Festilindo: los ex niños cantores vuelven a subirse al escenario con localidades agotadas

Este sábado 25 de junio, algunos de los ex integrantes del recordado programa infantil Festilindo volverán a subirse al escenario del teatro El Cubo para ofrecer ese anhelado show que sus seguidores estaban esperando desde hace muchos años. Las localidades agotadas de la primera presentación del 4 de junio pasado, motivaron a una segunda función para la que ya no quedan plateas disponibles.

“Llegará gente de todo el país y desde Uruguay. Esto se debe a que el programa salía por ATC (Argentina Televisora Color) con un alcance federal y por la repetidora de Canal 9 de Paraná que penetraba en el país vecino”, grafica Miguel Core, el reconocido periodista y locutor de gran trayectoria que era el presentador estelar de los “grillitos cantores”.

“El show es un concierto musical basado en las canciones de Festilindo, reversionadas con nuestras voces más maduras , y conectando con el público, como siempre fue nuestra esencia”, explica la cantante Natalia Nagüel, una de las recordadas integrantes del staff del ciclo.

Los ex Festilindo decidieron llamarse Lado F, nombre que también lleva el espectáculo que marca el reencuentro con aquellos niños del público que ya pasaron los treinta y pico. “Vamos a cantar lo que tenemos ganas de cantar, pero también aquellas canciones que los fans pidieron que estuvieran. Cada uno de nosotros tendrá su momento solista y habrá muchos temas que haremos de manera grupal ”, sostiene Deborah Turza, una de las referentes del teatro musical que comenzó a desplegar su vocación artística en el programa de caza talentos cuando aún no existía el formato La Voz. El espectáculo, además, contará con varias coreografías, otro de los distintivos del grupo.

Las talentosas cantantes de Lado F en pleno concierto PATRICIO PIDAL/AFV

Ivanna Rossi, también referente del teatro musical actual, rescata la apuesta de mostrar un repertorio nuevo, escindido de aquellas canciones icónicas que cada integrante interpretaba en la televisión: “Como era una de las más chicas, lo que cantaba era muy infantil, entonces elegí tres temas que siempre me gustaron y que nunca había interpretado”.

Rossi se apoyó en un medley que organizó junto a Diego Rubinstein, el director musical del espectáculo. Festilindo tuvo una vigencia de más de una década, razón por la cual Lado F desplegará un repertorio que abarcará los distintos momentos del proyecto.

Los integrantes de Lado F en pleno concierto en el escenario del teatro El Cubo PATRICIO PIDAL/AFV

Karina Lome, Daniel Ramos, Hernán Gutiérrez, Diego Arzac, Deborah Turza, Ivanna Rossi, Marcos Nieto, Walter Rodriguez, Desiree Nagüel, Sebastián Costa, Natalia Nagüel, Gisela Forbetil, Jezabel Yacuzzi, Juan Yacuzzi y Pablo Ruiz son los integrantes de Lado F que recrean hoy el espíritu de ayer.

“Me emociona encontrarme con ellos, me dan ganas de abrazarlos. Recuerdo que eran muy chicos y hoy son padres”, dice Miguel Core con la voz entrecortada ante el reencuentro con los hombres y mujeres artistas que forman parte de Lado F.

Miguel Core y los niños que formaban parte del plantel de Festilindo Gentileza Miguel Core

Un regreso con sabor a revancha

El motor que motivó el encuentro de los ex integrantes de Festilindo no fue grato . “Cuando nos juntamos, después de 29 años, se trató de una causa común porque nos empezaron a bajar el material que teníamos subido a los canales de YouTube. Por ejemplo, a Sebastián Costa y a mí nos eliminaron el canal donde teníamos más de 12 años de material profesional propio consistente en shows, entrevistas, clips. Se metieron con nuestro trabajo sin importarles nada. Desde ahí, nuestros compañeros hicieron causa común y fue el puntapié para ponernos a pelear juntos por nuestros derechos y para poder revertir eso”, reconoce Natalia Nagüel.

El 13 de agosto del año pasado, LA NACION publicó una nota donde se daba cuenta del problema que atravesaban los ex integrantes del famoso ciclo que sumó muy buena audiencia desde la década del setenta.

Los responsables de la marca Festilindo se habrían sostenido en sus derechos de propiedad intelectual para cercenar que los integrantes del staff se mostrasen vinculados al programa. Hoy, aquellos niños hoy adultos sienten el placer de la revancha. En definitiva, nadie puede vedarles el derecho a cantar.

No hay mal que por bien no venga, dice el dicho popular. Los ex integrantes de Festilindo podrían afirmar tal cosa. Aquella pelea por la defensa de sus derechos como intérpretes devino en la conformación de Lado F y en un espectáculo que tiene sabor a éxito. “Lo que pasó el 4 de junio fue una locura”, remata Déborah Turza. Algo similar sucederá este sábado cuando la magia del reencuentro con el público se convierta en un viaje amoroso, como lo son esos encuentros con aquellas personas que se quisieron mucho en la infancia.

Pablo Ruiz, que este sábado no formará parte del show, junto a sus compañeros de Lado F PATRICIO PIDAL/AFV