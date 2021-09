Pablo Ruiz se sinceró sobre sus adicciones: “Todos son amigos cuando tenés droga”

Pablo Ruiz mantuvo una charla a corazón abierto con Gastón Pauls, donde reveló que luchó contra la adicción a las drogas desde su juventud. El cantante confesó que atravesó los momentos más oscuros de su vida, y luego de sufrir una dura pérdida familiar decidió que iba a buscar ayuda.

En Seres libres, el ciclo que conduce Pauls por la pantalla de Crónica TV, el artista explicó que el salto a la fama en plena preadolescencia fue un shock difícil de manejar: “Fue muy violento, muy rápido; es tener todo al alcance y vivir cosas muy fuertes, como que se hable de tu vida sexual a los 12 años en la televisión y te señalen con el dedo sin saber vos mismo qué te está pasando realmente, porque a esa edad todavía no tenés en claro ese tipo de cosas”.

Recordemos que el cantante empezó su carrera en Festilindo, y luego lanzó su álbum debut a finales de los 80, donde brilló con sus canciones “Oh, mamá, ella me ha besado”, y “Mi chica ideal”. En este sentido, aseguró que los primeros años pudo disfrutar del éxito, pero cuando cumplió 20 todo cambió: “La compañía discográfica rescindió mi contrato por mi sexualidad, porque no lo podían controlar y no sabían como manejar eso”.

“Yo nunca decidí esconderme entre cuatro paredes, decidí salir y hacer mi vida normalmente, tener novios, y entonces dijeron: ‘Bueno, hasta acá llegaste’”, agregó. Ese fue el primer punto de inflexión que hizo que cambiara varios de sus hábitos y su salud empezara a peligrar. “Hasta ahí había sido siempre como un escape, diversión, fiestas electrónicas, pero ya después empecé a tocar fondo”, reconoció.

“Al no poder expresar mi arte, no poder cantar, me tuve que ir de México para no trabajar más con los managers que tenía en ese momento, y al volver a la Argentina empezó a ser más fuerte; lo hacía porque estaba deprimido, necesitaba escapar y un montón de cosas”, expresó. Luego el actor le consultó qué tipo de sustancia consumía, y Ruiz se sinceró: “La cocaína, empecé con eso y fueron seis años más o menos”.

“No es que de un día para el otro lo podés controlar, tienen que pasar miles de cosas: primero que nada tenés que tener la contención de una familia, de mi vieja, que siempre estuvo; y un lado espiritual que ella me enseñó de muy chico y también me ayudó”, continuó. Sin embargo, enfatizó que no fue sencillo salir del círculo vicioso del que era prisionero.

“Se convierte en algo que no va a ningún lado, que no te deja dormir. Los bajones son terribles y no es divertido, primero todos son amigos tuyos, mientras tenés o podés compartir y, después, te quedás solo en el bajón”, sentenció. Luego detalló cómo eran los momentos más oscuros de abstinencia: “Tenés miles de fantasmas en tu cabeza y ahí se viene toda la oscuridad y todos lo que realmente estás sintiendo, te empieza a pasar factura todo”.

El cantante habló de su lucha contra las adicciones y explicó cuál fue la experiencia límite que lo hizo buscar ayuda Prensa LaFlia

El hecho que lo puso contra las cuerdas fue el estreno de una obra teatral al que nunca llegó: “No había dormido y no fui, y ahí dije ‘esto que me está pasando no está bien’; me hizo un clic y empecé a escribir canciones”. Ruiz explicó que al principio le alcanzó con esa “terapia musical”, pero luego recurrió a contención psicológica y psiquiátrica, debido a la muerte de su madre.

“Cada uno tiene su experiencia, cada uno tiene su límite, pero cuando murió mi mamá yo pensé: ‘Lo tengo que hacer por mí y por ella’; porque siempre fue una mujer de tirar para adelante, positiva, y ahora que ella no está yo siento que tengo que ser la mejor versión de mí, para que desde donde esté, se sienta orgullosa”, concluyó.

Dónde pedir ayuda

Línea 141: la Sedronar tiene una línea gratuita y anónima de primera escucha, que brinda información, atención y acompañamiento para situaciones de consumo problemático de alcohol y otras sustancias, funciona durante las 24 horas, los 365 días del año, en todo el país.

la Sedronar tiene una línea gratuita y anónima de primera escucha, que brinda información, atención y acompañamiento para situaciones de consumo problemático de alcohol y otras sustancias, funciona durante las 24 horas, los 365 días del año, en todo el país. División de Toxicología del Hospital Fernández: brindan atención telefónica y personal las 24 horas. Tels.: (011) 4808-2655 o 4801-7767.

brindan atención telefónica y personal las 24 horas. Tels.: (011) 4808-2655 o 4801-7767. Fundación Manantiales: la fundación se dedica a la investigación, prevención y asistencia integral de diferentes adicciones, desde drogadicción y alcoholismo, hasta tecnoadicción. Tel.: (011) 4382-8500.

la fundación se dedica a la investigación, prevención y asistencia integral de diferentes adicciones, desde drogadicción y alcoholismo, hasta tecnoadicción. Tel.: (011) 4382-8500. Fundartox : se dedica a la promoción, prevención, diagnóstico, asistencia, docencia e investigación, vinculadas a la toxicología. WhatsApp: 11-4404-8004;

: se dedica a la promoción, prevención, diagnóstico, asistencia, docencia e investigación, vinculadas a la toxicología. WhatsApp: 11-4404-8004; Alcohólicos Anónimos : brindan escucha y asistencia con un programa de recuperación del alcoholismo de 12 pasos, funcionan en todo el país; los lugares pueden conocerse en https://aa.org.ar; tienen actualmente reuniones virtuales.

: brindan escucha y asistencia con un programa de recuperación del alcoholismo de 12 pasos, funcionan en todo el país; los lugares pueden conocerse en https://aa.org.ar; tienen actualmente reuniones virtuales. Al-Anon: es un recurso comunitario que provee ayuda a aquellos afectados por el beber compulsivo de un familiar o amigo. Hasta que se levante la cuarentena están realizando reuniones online. Tels.: 0800-333-0784 y WhatsApp: 11-3256-4729; Más información en www.alanon.org.ar o escribir a alanon@alanon.org.ar

LA NACION