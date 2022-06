John Williams anunció que se retirará del cine con la música de Indiana Jones 5

John Williams, el legendario y galardonado compositor de bandas sonoras inmortales en la historia del cine, está trabajando en la última aventura de Indiana Jones, el héroe que volverá a encarnar, claro, Harrison Ford. Tras este último proyecto, el artista pondrá fin a su faceta como realizador de música para producciones del séptimo arte.

No es necesario ser cinéfilo y solo basta con escuchar algunas notas para reconocer sus obras musicales, que conforman parte de la magia de realizaciones icónicas como Star Wars, Jurassic Park, E.T., Tiburón o Superman.

En diálogo con Associated Press, el compositor de 90 años confirmó su decisión de no hacer más música para películas, ya que desea dedicarse de lleno a la composición para conciertos.

Williams tiene 90 años y vive en Los Ángeles Archivo

Williams ha escrito música para más de 150 películas. “En este momento estoy trabajando en Indiana Jones 5, y creo que Harrison Ford, que es un poco más joven que yo, anunció que será su última película. Entonces, pensé: ‘si Harrison puede hacerlo, entonces quizás yo también pueda’ ”, apuntó refiriéndose a la opción de poner fin a esta etapa en su carrera.

Williams detalló que la realización de música para una película suele llevarle hasta seis meses de trabajo. A su edad, indicó, es mucho tiempo. Así que, en cambio, preferiría escribir música no destinada a largometrajes . “No quiero que me vean eliminando categóricamente ninguna actividad. No puedo jugar al tenis, pero me gusta poder creer que tal vez algún día lo haré”, dijo, sin embargo, dando a entender que no descartaría algún proyecto futuro concreto.

El ganador de 5 premios Oscar vive en Los Ángeles, donde es posible ver alguna de sus performances en vivo. Por ejemplo, todos los veranos, el Hollywood Bowl presenta varias noches de música de Williams. A pesar de ello, en los últimos años, lo que pasó de ser una noche completa de dirección de Williams se redujo a la mitad. Por tales motivos, es que la noticia de su retiro no toma por sorpresa.

John Williams duranta la reciente Star Wars Celebration junto a Kathleen Kennedy, presidente de Lucasfilm Jesse Grant - Getty Images North America

Entre los últimos trabajos realizados por el artista nacido en Nueva York destaca su participación en la banda sonora de Obi-Wan Kenobi. El músico compuso el tema principal de la serie de Disney+. Con este trabajo, Williams hizo una excepción en su carrera, ya que raramente compone para televisión. La última vez que había realizado una pieza para una serie de emisión semanal fue en 1985 para Cuentos asombrosos.

Williams ganó un Oscar en 1977 por la música de La guerra de las galaxias y recibió nominaciones por cinco de las secuelas (El imperio contraataca, El retorno del Jedi, El despertar de la fuerza, Los últimos Jedi y El Ascenso de Skywalker). También compuso el tema principal de Han Solo: Una historia de Star Wars (2018), así como el tema Star Wars: Galaxy’s Edge para el parque temático Disneyland.

El artista ha ganado también otros cuatro premios Oscar por El violinista en el tejado (1972), Tiburón (1976), E. T. (1983) y La lista de Schindler (1994) . El músico ocupa el segundo lugar entre todas las figuras de la historia que sumaron la mayor cantidad de nominaciones a la estatuilla dorada. Lleva acumuladas en total 52, con cinco triunfos, tres de ellos a partir de su trabajo para el cine de Steven Spielberg, junto al cual llevó adelante sin dudas su obra más destacada en la pantalla grande.