Charly García fue a ver a su amigo León Gieco en Punta del Este y sorprendió a todos con una declaración

La primera semana del año, Charly García salió a comer hamburguesas con papas fritas por la ciudad de Buenos Aires. En medio de esa escapada, fue retratado por Rosario Ortega, “Una salida por Buenos Aires con el jefe”, apuntó la hija de Palito Ortega y Evangelina Salazar en sus historias de Instagram. Fue noticia. Justo un mes antes se había inaugurado la esquina Charly García ubicada en la intersección de las calles que indican la ubicación de su domicilio histórico de Coronel Díaz y Santa Fe. No estuvo Charly pero sí tres de sus amigos: los músicos Fabián Quintiero, Rosario Ortega y Fernando Samalea. Fue, claro, noticia.

A los 74 años, Charly García no para. Cada paso que da es celebrado por sus fanáticos y seguidores. Este fin de semana apareció de sorpresa en el Festival Medio y Medio, que tiene lugar en Punta Ballena, Uruguay, para presenciar el show de su amigo León Gieco, quien actuaba con Agarrate Catalina. “¿Mirá quién vino?”, soltó el músico cuando lo vio entrar ante la sorpresa, aplausos y ovaciones de todos los presentes. Nuevamente, la máquina de hacer noticias se puso en funcionamiento.

A un costado del escenario, acaparando la mirada de todos, Charly García asiste a la presentación de su amigo León Gieco Gentileza Festival Medio y Medio

Su presencia en el lugar se dio en un contexto de una noche atravesada por cruces generacionales y estilos musicales a cargo de Gieco y la famosa murga uruguaya fundada en 2001 que, en varias ediciones del carnaval montevideano, se convirtió en la murga predilecta tanto para el jurado como para el público. Así como Agarrate Catalina festeja esta temporada sus 25 años de vida, el Festival Festival Medio y Medio está celebrando sus 30 años de existencia.

La noche del sábado, el gran músico y compositor desembarcó inesperadamente en el aeropuerto de Punta del Este para ser parte de otra fiesta con número redondo: el martes Fabián “Zorrito” Quintiero cumplirá 60 años y lo celebrará con un show que tendrá lugar también en el Festival Medio y Medio.

Charly García en Punta del Este.

Pero para eso falta. El sábado, Charly, luego de una parada en el hotel, apareció repentinamente en medio del show de León Gieco. Ambos indiscutidos referentes del rock nacional, en 1975, grabaron el disco PorSuiGieco junto a Raúl Porchetto, Nito Mestre y María Rosa Yorio, La aparición de Charly revolucionó el lugar en medio de un verdadero encuentro cumbre entre dos artistas claves de la historia de la música argentina.

Llegó a la noche, hizo una parada en el hotel y de ahí Charly García se fue a presenciar el show de Gieco Gentileza Festival Medio y Medio

García, Gieco y El Zorrito se volvieron a cruzar esta vez del otro lado del Río de la Plata en una de las tantas fechas del Festival Medio y Medio, espacio regenteado por la chef Graciela Ferreres y que cuenta con la dirección artística de Leandro Quiroga Ferreres. Esta misma semana, Gieco había visitado el Sendero de la Memoria del Parque Roosevelt, que rinde homenaje a las personas desaparecidas en la última dictadura cívico-militar. Allí, frente a un reducido público compuesto por familiares de las personas detenidas desaparecidas, cantó “El desembarco” y “La memoria”, de su autoría, y “Como la cigarra”, de María Elena Walsh.

En la noche del invitado sorpresa, uno de los temas que interpretó fue “Los Salieris de Charly”, canción que Gieco compuso en 1992, mientras el público le hacía el coro y Charly García se fumaba un cigarrillo ante la vista, y la sorpresa, de todos. El músico había llegado al lugar en silla de ruedas, vestido de negro, anteojos oscuros y una sonrisa permanente estampada en su rostro.

Charly García en Punta del Este

En algún momento, deslizó en tono de broma que “tal vez el martes”, para el cumpleaños de su amigo, El Zorrito, se suba al escenario. Por lo pronto, luego de la presentación de su otro amigo, Gieco, compartió una cena a puertas cerradas en el mismo lugar.