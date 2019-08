El Festival New Docta: de Buenos Aires a Córdoba, sin escalas

Hoy se inicia la séptima edición de este festival que conjuga conciertos con actividades especiales para un público de todas las edades y orígenes

El Festival Internacional de Música New Docta comienza hoy y se extenderá hasta el miércoles de la semana próxima. En su séptima edición desplegará sus actividades en un abanico de espacios tan diversos: desde los hospitales Garrahan y de Niños pasando por River Plate y el CCK hasta el Teatro del Libertador San Martín, de Córdoba. Para este acontecimiento, la mezzosoprano Solange Merdinian, el violinista Sami Merdinian y el chelista Yves Dharamraj (directores y cofundadores de New Docta) regresan a la Argentina para toparse con el desafío de apostar a la música uniendo públicos de distintas edades y orígenes en un encuentro en el cual conviven también clases magistrales, talleres y conciertos educativos. Para esta edición fueron invitados los artistas Sandeep Das, compositor indio y virtuoso de la tabla; Vasko Dukovski, compositor y clarinetista de Macedonia, y la ganadora de la primera Beca New Docta, la pianista Audrey Vardanega, una joven nacida en California, graduada en la Universidad de Columbia y en la Escuela de Música Mannes.

La apertura será esta mañana, de 11 a 13, con un miniconcierto en el Garrahan, de Parque Patricios. El viernes, a las 20, en el CCK se realizará un concierto conmemorando el 150 aniversario del nacimiento de Komitas, icónico compositor y padre de la música armenia moderna. Y el miércoles de la semana próxima, en el renovado Teatro del Libertador San Martín, se realizará el cierre de este particular festival que culminará en la capital cordobesa.