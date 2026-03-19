El guitarrista de AC/DC Stevie Young fue hospitalizado en Buenos Aires tras su llegada desde Chile

El guitarrista de la icónica banda de rock AC/DC ‌Stevie Young fue internado este jueves en ‌una clínica de Buenos Aires tras arribar de Chile en ​una gira internacional, anunciaron desde la productora local que ofrecerá los shows de la banda en la Argentina.

Stevie Young, el sobrino del histórico guitarrista Angus Young, se ‌encontraba realizando el ⁠tramo latinoamericano de la gira junto a AC/DC, que tiene previsto presentar tres ⁠conciertos en River Plate entre el 23 y el 31 de marzo y luego tres shows ​en la ​Ciudad de México en ​abril.

“Stevie Young no se ‌sentía bien. Por precaución, fue ingresado en un hospital local donde se le están realizando todas las pruebas necesarias. Stevie se encuentra bien y de buen ánimo. Está deseando subir al ‌escenario el lunes”, indicó el ​comunicado transmitido.

Desde la producción de los conciertos de AC/CD se informó sobre la salud del guitarrista de la banda

AC/DC ​es una mítica ​banda de origen australiano de rocanrol, ‌que desde el lanzamiento de ​su primer ​disco High Voltage, en 1975, ha recorrido los distintos escenarios del mundo con su histriónico ​guitarrista Angus ‌Young y carismáticos vocalistas.

La legendaria banda australiana retorna al país en el marco del Power Up Tour. El anuncio se realizó el 3 de noviembre del último año y forma parte de una etapa regional que también incluyó San Pablo, en febrero, Santiago de Chile, días atrás, y México, luego de su paso por nuestros país.

AC/DC en 2015 John Raptis

Será el primer recital del grupo en la Argentina después de 16 años: la última visita fue en 2009, con tres noches en River que quedaron registradas en Live at River Plate (publicado en 2012). En esta nueva etapa, Brian Johnson vuelve como frontman tras su regreso a las giras; completan Angus y Stevie Young, Matt Laug y Chris Chaney.

Hasta ahora, por lo que se interpreta del comunicado de la productora, siguen en agenda los tres conciertos programados para el lunes 23 de marzo, viernes 27 y martes 31.

Cómo llegar a River

El estadio River Plate está en Av. Figueroa Alcorta 7597, en Buenos Aires. Según el sitio del club, estas son las maneras de llegar al complejo en transporte público:

Metrobus Norte y las líneas 15, 28, 29, 33, 34, 37, 42, 45, 107, 130 y 160.

Estación Congreso de Tucumán de la línea D del subte.

Tren Mitre ramal Tigre - Estación Nuñez.

Tren Belgrano Norte - Estación Ciudad Universitaria/Estadio Monumental.

Para quienes vayan en tren, el club habilitó un acceso más directo desde la estación Ciudad Universitaria del Belgrano Norte hacia Puente Labruna. River explica que esa conexión permite salir de la estación y encarar el ingreso al estadio por ese sector, pasando luego por los controles habituales.

AC/DC en concierto

Según la guía oficial de accesos del club, no todos los sectores entran por el mismo punto: Belgrano lo hace por Av. Libertador y Udaondo o por Puente Labruna; Centenario Alta y Baja, por Quinteros y Puente Labruna; Centenario Media, por Av. Figueroa Alcorta y Monroe; San Martín, por Av. Figueroa Alcorta y Monroe o por Puente Labruna; y Sívori, por Puente Labruna, con opción de Udaondo y Libertador para Media y Baja.

Otro dato práctico es el horario: las puertas se suelen abrir dos horas y media antes, por lo que conviene llegar con margen y no esperar al último momento. Ese punto cobra más importancia en recitales de alta convocatoria como los de AC/DC, donde los accesos suelen concentrar mucha gente en una franja corta.

Como recomendación final, lo más conveniente es chequear el sector exacto de ingreso antes de salir, llevar la entrada ya activada en Quentro y definir con anticipación si se llegará por Puente Labruna, Libertador y Udaondo, Quinteros o Alcorta y Monroe. En un show con tres fechas agotadas, ese orden previo puede ahorrar bastante tiempo en la llegada.