AC/DC en Argentina: las recomendaciones y todo lo qué conviene saber para llegar al estadio River

AC/DC volverá a tocar en la Argentina en el estadio River Plate, dentro de la nueva etapa del Power Up Tour. Para Buenos Aires quedaron confirmadas tres funciones, todas en marzo de 2026 y todas señaladas como agotadas en el sitio oficial de la banda y la ticketera del espectáculo.

El POWER UP TOUR de AC/DC

En ese contexto, para quienes ya tienen ticket, lo más importante pasa por revisar con tiempo el acceso asignado, la activación de la entrada y la mejor forma de llegar a la cancha. River publica ingresos diferenciados según tribuna y el club, además, recomienda presentarse con anticipación para evitar demoras en los controles.

Cómo sacar las entradas de AC/DC en River

Estos eran los pasos informados por AllAccess para la compra de los tickets del show:

Ingresar a AllAccess con usuario y contraseña.

Buscar el evento de AC/DC.

Elegir la ubicación y la cantidad de entradas, con un máximo de cuatro por usuario.

Seleccionar el medio de pago habilitado.

Completar la compra y esperar la confirmación.

Qué conviene saber sobre las entradas antes de salir

La ficha oficial de AllAccess mantiene los datos centrales de la venta general: el ingreso se hacía mediante fila virtual, sin código previo, con un máximo de cuatro tickets por usuario y medios de pago Visa, American Express, Master y Cabal, tanto de crédito como de débito, nacionales e internacionales.

AC/DC John Raptis

La ticketera también informa que el evento cuenta con verificación de compra: el titular debe cargar, dentro de los 10 días desde la operación, un código de seis dígitos que aparece en el consumo de la tarjeta y que puede demorar hasta 72 horas hábiles en reflejarse en el home banking. Además, AllAccess indica que las entradas pueden activarse en la app Quentro desde el 23 de febrero de 2026.

Cómo llegar a River

El estadio River Plate está en Av. Figueroa Alcorta 7597, en Buenos Aires. Según el sitio del club, estas son las maneras de llegar al complejo en transporte público:

Metrobus Norte y las líneas 15, 28, 29, 33, 34, 37, 42, 45, 107, 130 y 160.

Estación Congreso de Tucumán de la línea D del subte.

Tren Mitre ramal Tigre - Estación Nuñez.

Tren Belgrano Norte - Estación Ciudad Universitaria/Estadio Monumental.

Para quienes vayan en tren, el club habilitó un acceso más directo desde la estación Ciudad Universitaria del Belgrano Norte hacia Puente Labruna. River explica que esa conexión permite salir de la estación y encarar el ingreso al estadio por ese sector, pasando luego por los controles habituales.

River habilitó un acceso más directo desde la estación Ciudad Universitaria del Belgrano Norte hacia Puente Labruna Gentileza/River Plate

Recomendaciones para el acceso al estadio de River

Según la guía oficial de accesos del club, no todos los sectores entran por el mismo punto: Belgrano lo hace por Av. Libertador y Udaondo o por Puente Labruna; Centenario Alta y Baja, por Quinteros y Puente Labruna; Centenario Media, por Av. Figueroa Alcorta y Monroe; San Martín, por Av. Figueroa Alcorta y Monroe o por Puente Labruna; y Sívori, por Puente Labruna, con opción de Udaondo y Libertador para Media y Baja.

Otro dato práctico es el horario: las puertas se suelen abrir dos horas y media antes, por lo que conviene llegar con margen y no esperar al último momento. Ese punto cobra más importancia en recitales de alta convocatoria como los de AC/DC, donde los accesos suelen concentrar mucha gente en una franja corta.

Como recomendación final, lo más conveniente es chequear el sector exacto de ingreso antes de salir, llevar la entrada ya activada en Quentro y definir con anticipación si se llegará por Puente Labruna, Libertador y Udaondo, Quinteros o Alcorta y Monroe. En un show con tres fechas agotadas, ese orden previo puede ahorrar bastante tiempo en la llegada.