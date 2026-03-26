De Gossip Girl a telonear a AC/DC: Taylor Momsen volvió a Buenos Aires con su faceta más rockera

Tras su esperado regreso al país, AC/DC ya arrancó su serie de shows en el Estadio Monumental con la presentación del pasado 23 de marzo y se prepara para continuar con las fechas del 27 y el 31. Como parte de la grilla, las bandas teloneras son Eruca Sativa y The Pretty Reckless, esta última liderada por Taylor Momsen, quien disfruta de su estadía en Buenos Aires.

La cantante y actriz, que ya visitó anteriormente Argentina tras su paso por el festival Lollapalooza, volvió esta vez en el marco de la gira de alto perfil de la exitosa banda internacional, que llevaba casi 17 años sin pisar estas tierras. Desde sus redes sociales, Momsen compartió su emoción por formar parte de estos shows históricos en River.

“Buenos Aires, el lunes con AC/DC. Su histórico concierto en River Plate y nosotros estamos acá en su regreso. ¡Una locura!”, escribió la cantante en su cuenta de X, junto a una imagen donde se la puede ver sobre el escenario a comienzos de esta semana, con los brazos abiertos y el logo de la banda detrás.

Taylor Momsen

La artista no solo se muestra entusiasmada por sus presentaciones como telonera del grupo liderado por Angus Young, sino que también aprovecha la visita para recorrer la ciudad junto a sus músicos. El grupo fue visto caminando por Puerto Madero, uno de los puntos más fotografiados de la capital, donde se la vio divertirse mientras paseaba entre los diques y restaurantes.

Lejos del clima eléctrico que se vive sobre el escenario, Momsen y su banda se mostraron relajados, compartiendo el momento entre risas. En paralelo, en los alrededores del estadio Monumental continúa mientras tanto el clima de euforia entre los fanáticos de AC/DC, que se congregan con banderas y merchandising para los shows de los próximos días.

BUENOS AIRES MONDAY WITH AC/DC

Their historic show at River Plate is one of my favorite concert vids of all time and now we’ll be there for the return ⚡️⚡️⚡️

Crazy! pic.twitter.com/7gO0ZEMt9W — Taylor Momsen (@taylormomsen) March 21, 2026

En ese contexto, The Pretty Reckless logra posicionarse frente a una audiencia masiva. Formada en 2009, la banda, que se mueve entre el hard rock y el post-grunge, ha editado varios discos y logró construir una base sólida de seguidores a nivel internacional.

Taylor Momsen y su anuncio de que tocan en River @TaylorMomsen

Al frente del grupo, Momsen atravesó una transformación artística que la llevó de la actuación a la música. Su pasado actoral incluye trabajos en producciones como El Grinch, donde compartió elenco con Jim Carrey siendo una niña, y su recordado papel en Gossip Girl.

Taylor Momsen en El Grinch. (Foto: Captura)

Con el tiempo, decidió dejar de lado su faceta como actriz para dedicarse de lleno a la música, donde encontró una voz propia. A sus 32 años, Momsen está completamente enfocada así en su carrera musical.

Su recorrido suma varios álbumes de estudio y EP, una producción que da cuenta de su crecimiento sostenido dentro de la industria. Aunque su perfil rockero se consolidó en los últimos años, su vínculo con la música comenzó desde muy chica.

Con apenas cinco años, participó en la banda sonora de El Grinch, una experiencia temprana que marcó el inicio de su camino, aunque no exenta de momentos difíciles. En una charla con Penn Badgley en su podcast Podcrushed, la artista reveló: “La película cambió mi vida de muchas maneras, una de ellas fue que se burlaban de mí sin descanso. Cada vez que empezaba en un nuevo colegio o iba a otro lugar, ni siquiera creo que los niños supieran mi nombre. Yo solo era la chica Grinch. Ni siquiera el nombre del personaje, solo la chica Grinch”, recordó.

A pesar de ello, años más tarde, en una entrevista con la revista OK! Magazine, matizó: “Con la música puedo ser yo misma... Actuar es fácil. He estado haciéndolo por mucho tiempo, y me encanta, pero estás haciendo un personaje. La música es más personal, porque la escribís y estás envuelta en cada uno de tus pasos”.