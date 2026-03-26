La salida de Angus Young a un restaurante porteño tras el primer show de AC/DC: qué comió, cuánto gastó y el gesto que tuvo con un mozo

Después de hacer delirar a los más de setenta mil fanáticos que el lunes colmaron el estadio de River Plate en el primero de los tres shows que AC/DC tiene pautados en Buenos Aires, Angus Young (70) decidió recargar energías a expensas de la gastronomía local y visitó un exclusivo restaurante de la ciudad.

El lunes, AC/DC presentó el primero de sus tres conciertos en el estadio de River Plate Tadeo Bourbon

Desde su arribo al país -a casi 17 años de su última presentación en estas tierras, también en el Monumental-, el guitarrista se mostró muy cercano con su público. En reiteradas ocasiones salió a la puerta del hotel donde se encuentra alojado, en Retiro, y se dispuso a firmar autógrafos e incluso conversar con los fanáticos que se habían acercado a saludarlo, acción que también repitió Brian Johnson.

Según pudo saber LA NACION, la legendaria banda australiana está en la Mansión del Hotel Four Seasons, que previamente tuvo como huésped de lujo a Sabrina Carpenter. De hecho, como la cantante estadounidense extendió de forma imprevista su estadía en la Argentina tras su presentación en el Lollapalooza, tuvo que mudarse de la suite para dejarla en posesión de los rockeros.

Angus Young firmando autógrafos

Y mientras los cinco integrantes de la banda se preparan para sus shows de mañana y del martes 31, Angus Young eligió deleitarse con un buen plato de comida en un reconocido restaurante de la zona, a pasos del hotel donde se encuentra, en la calle Posadas. Se trata de Piegari, un sitio de gastronomía italiana y carne argentina a las brasas que en 1994 abrió sus puertas en La Recova.

“Una noche que queda en la memoria. Gracias, Angus Young, por elegir Piegari en tu paso por Argentina con AC/DC y por dejar tu firma en nuestra carta”, señalaron desde la cuenta de Instagram del restaurante, donde compartieron un breve video que muestra al músico saliendo del lugar así como una imagen del menú en el que dejó sellada su firma.

La salida gastronómica de Angus Young

“Súper amable y simpático”

De acuerdo a la información a la que accedió LA NACION, el guitarrista fue a comer el martes alrededor de las 13.30 junto a su mujer, Ellen, y tres amigos. Llegó escoltado por dos agentes de seguridad, que previamente se habían acercado a hacer la reserva. Como pidieron discreción y el favor de no avisar a la prensa, les reservaron un sector privado para mayor tranquilidad. De hecho, como Young quería un plato de pastas y el VIP se encuentra en el restaurante de enfrente, dedicado a las carnes, los mozos cruzaron la calle de un sitio a otro para complacer al histórico músico de AC/DC.

El menú firmado por Angus Young

A la hora de elegir su plato, Angus Young pidió fettuccine pomodoro y basilico, mientras que su mujer optó por fettuccine negro con langostinos, crema de ajo y caviar rojo. Sus acompañantes comieron ojo de bife con puré de papas, brochette de pollo y penne rigate. De entrada habían degustado una burrata. Ninguno consumió alcohol (pidieron tres aguas con gas y dos sin gas) y finalizaron el almuerzo con cinco capuchinos italianos; no hubo postre.

“Fue súper amable y simpático. El grupo habrá estado dos horas, aproximadamente”, revelaron a este medio. En total, gastaron 418.000 pesos.

El dato de color de la velada fue que un mozo le pidió a Young si le firmaba el brazo para luego inmortalizar su letra en un tatuaje. Como el marcador que le había dado era muy grueso, la mujer de Young le obsequió una hoja con la firma del músico para que tenga una versión más prolija para su tatuaje.