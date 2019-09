El hit del misterio: ¿quién es Bizarrap, el productor musical del momento?

Tiene 21 años, estudia Marketing y desde su estudio de grabación casero, en Ramos Mejía, logró producir uno de los éxitos más recientes en las plataformas de YouTube y Spotify Crédito: Ignacio Sanchez

Con una sesión de hip-hop grabada en un pequeño estudio casero, el productor musical Bizarrap logró acaparar la atención en las redes sociales e impuso su nombre como tendencia principal en Spotify y YouTube. A través de ambas plataformas, y en pocos días, cosechó más de 30 millones de reproducciones tras presentar una canción que ni siquiera tiene nombre formal, pero que lleva sobre su ritmo -entre otros detalles únicos- la voz fina de una trapera rosarina de 18 años, conocida bajo el alias de Nicki-Nicole. Varios éxitos de menor intensidad habían anticipado la explosión. Poco tiempo atrás, también en el estudio de Bizarrap, grabaron singles algunos de los máximos exponentes de la cultura hip-hop como Acru, Kódigo y Sony; allí también cantaron aristas más jóvenes, como Trueno y Frijo. Sin embargo, ninguna de las producciones anteriores sacudió con tanta vehemencia los cimientos de la escena local. Y fue esta irrupción inesperada la que expandió -entre los jóvenes adictos a la música urbana- una pregunta nueva: ¿quién es Bizarrap?

En las fotos, entrevistas y videoclips él niega sus ojos celestes con grandes lentes negros; oculta su piel blanca, clara, bajo las gorras y las capuchas holgadas de camperas deportivas. Por el contrario, durante la semana viaja con la cara descubierta hasta la universidad en la que cursa materias de tercer año de Marketing.

Allí en la facultad nadie sabe quién es en realidad, y el misterio le provoca risa. Por eso no quiere revelar ni su nombre ni su apellido. En una noche tibia de agosto, la noche que él eligió para que un fotógrafo ingrese por primera vez a su estudio de grabación, se encuentra relajado, tirado en un sillón. Desde allí, analiza su incipiente obra, y dice: "Me gustaría presentarme en festivales de música, festivales masivos, con pogos y 'quilombo'. El trap -en combinación con la música electrónica- es la evolución del hip-hop, es el rap del futuro".

Para Bizarrap (21 años), que está cerca de los dos millones de seguidores en su canal de YouTube, su tarea y la de sus colegas es muy poco conocida por la mayoría. "En la Argentina, los productores siempre fuimos vistos como personas que solamente hacíamos beats para los raperos, pero creo que eso está cambiando. El público se dio cuenta de que también somos artistas, y por eso nos otorgan su reconocimiento".

Antes que nada, Bizarrap es un fanático de la música electrónica que pasa largas horas navegando en Soundcloud estudiando las locuras experimentales de otros DJ; asegura que disfruta de escuchar Future Bass -sobre todo a Flume- y que su mayor inspiración la encontró en la música de Skrillex.

Él sabe que tiene los conocimientos necesarios que le permiten lograr el éxito musical inmediato. "Todos los productores sabemos cómo hacer un hit. Yo empecé a estudiar música cuando tenía 14 años; quería aprender teoría musical para poder componer y me anoté en clases de piano. Al mismo tiempo, produje mis primeros temas. Pero en realidad mi interés por la electrónica surgió antes, cuando tenía 10 años; escuché "Titanium", de David Guetta, en la radio, y no entendía cómo podían hacer algo así, porque yo solo sabía que en los estudios de música se grababan instrumentos en vivo. Me puse a investigar y descubrí los softwares de producción, los sintetizadores; descubrí que uno puede construir su propio sonido. Fue una búsqueda autodidacta", agrega.

Cine y redes sociales

Bizarrap apuesta por el trap, está seguro de que este estilo es la "evolución del hip hop" Crédito: Ignacio Sanchez

Mientras las reproducciones de sus temas aumentan y aumentan, este joven de 21 años -hijo del partido bonaerense de Ramos Mejía- comienza a igualarse con reconocidos productores nacionales como 808GOD, Orodembow y 0-600, referentes del trap argentino alrededor del mundo. Inicialmente, moldeó su impronta en YouTube con videos virales de batallas de freestyle, en los que a veces incluía beats propios. Luego, artistas locales comenzaron a pedirle remixes específicos que lo tuvieron ocupado durante casi dos años. Y finalmente fue esa senda la que lo condujo a las sesiones de freestyle y música que se graban y filman en su estudio; esas sesiones que recientemente lo empujaron hasta la viralización incontrolable. Es que, por su edad y por su carrera universitaria, conoce los circuitos de las redes sociales tan bien como conoce su propio cerebro.

Sobre este punto, explica: "Al principio pensé que mis trabajos eran simplemente producciones que se volvían virales, que andaban bien. hasta ahí, porque 20 mil visitas no mueven nada. Pero después vas por la calle y te cruzás con autos que pasan con tus temas sonando al palo, y es ese el momento en que todo empieza a cambiar".

Ese quiebre que operó en Bizarrap fue decisivo para este presente. "Yo tengo la herramienta, el poder de enviar mensajes a muchísimas personas. Y me gusta, con cierta ironía, decirles que tienen que ser responsables; que tienen que trabajar para alcanzar sus objetivos", sostiene. Y aunque es detallista, y un poco desconfiado, cuenta que por obligación delega en su equipo ciertas responsabilidades, como las negociaciones de contratos. Es que quiere concentrarse -simplemente- en los procesos que se desencadenan dentro del estudio de grabación. De allí solo sale para despejarse y para mantener vivos sus vínculos con otros profesionales: "Me encantaría estar encerrado acá todo el día, realmente me encantaría, pero no puedo".

Bizarrap pasa buena parte del día encerrado en su estudio y, si puediera, admite que pasaría ahí el día entero Crédito: Ignacio Sanchez

Madrugadas de música

"Hace no mucho tiempo era impensado que un productor invitara a un cantante al estudio para empezar una producción desde cero. Para las sesiones invito a distintos artistas, que tienen un estilo determinado, e intento llevarlos hacia otro lado, hacia mi lado", cuenta Bizarrap para explicar cómo surgieron las "Music Sessions", que se extienden desde la noche hasta el amanecer, y que lo volvieron un exponente en poco tiempo. Desde el mismo sillón en el que trabaja cada día define su música: "Es una combinación de estilos. Tengo esencia de música electrónica, pero me nutrí mucho del rap, porque grupos muy importantes del rap nacieron acá, en Ramos Mejía; siempre me gustó el freestyle, desde chico. Siempre supe que, haciendo solamente electrónica, no iba a generar repercusión. Traté de destacar mi esencia, pero en otro género".

Menos de un año y cuatro éxitos

Kódigo, primera sesión

Hace casi un año y con un beat cargado de tensión, Bizarrap produjo y grabó la primera sesión de freestyle en su estudio de Ramos Mejía; para esa ocasión eligió a uno de los mejores del país: el rosarino Kódigo. Esta increíble pieza es sumamente rica porque permite ver la utilización de recursos -sobre todo visuales- que luego desaparecieron progresivamente, en otras ediciones. Así, a través del video, su audiencia puede ahora, tiempo después, observar y escuchar qué recursos elegía el productor en un primer momento y transitar junto a él los recuerdos del proceso experimental.

Acru: categoría y flow

En enero de este año, luego de lanzar "Anonimato", Young Román grabó una improvisación sobre un instrumental de Bizarrap. Para sorpresa de las casi dos millones de personas que vieron el video en YouTube, Acru disparó esta gran sesión ni bien abrieron el micrófono: cantó durante tres minutos, y en una sola toma. En las emisiones anteriores, por allí pasaron también los cantantes Sony y Lit Killah.

Alianza con Ca7riel

Junto a otro artista y productor llamado Ca7riel, lanzó su última producción. Ambos provienen de géneros ajenos al trap, como la música electrónica y el rock. Sin embargo, la combinación resultó explosiva. Como consecuencia directa de estos hits, próximamente se anunciará la participación de Bizarrap en importantes festivales.

El éxito con Nicki Nicole

Nicki Nicole es una rosarina joven y bella. Tiene solo tres canciones en las redes, pero aun así ha cosechado con velocidad millones de reproducciones en Spotify y en YouTube. Sus singles 'Wapo traketero', 'Años luz' y la sesión que grabó con Bizarrap le dieron una fama sorpresiva. Recientemente cantó con Cazzu en el Ópera, donde llevó esa combinación peculiar del estilo urbano y las melodías de una voz sumamente cuidada. Sus trabajos fueron celebrados por artistas de la escena como Duki.