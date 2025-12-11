Los “one hit wonders argentinos”: de “Radio Venus” a “Héroes anónimos”, 9 canciones que recordamos todos

Existen infinidad de bandas y solistas que aún con altibajos logran construir una sólida carrera basada en una discografía de muy buena factura. Y a su vez, todo eso queda cimentado fundamentalmente por un conjunto de canciones que al perdurar en el tiempo y en el espacio se convierten en lo que conocemos como éxitos o clásicos.

En tanto, del otro lado de esta historia figuran también aquellos que por diferentes circunstancias y situaciones, y a pesar de su esfuerzo, esmero y dedicación, lamentablemente no alcanzan los objetivos planteados en un principio ni el interés deseado y se pierden en el olvido.

Sin embargo, entre ambos extremos emerge una categoría o estadio intermedio en el que se ubican los llamados One Hit Wonders. Esto hace referencia a ciertos grupos y artistas en solitario que tras el contundente impacto provocado por un tema en particular (mayormente al inicio de sus carreras) nunca más llegan a superarlo o al menos igualarlo con otra nueva composición, trayendo muchas veces como consecuencia trayectorias efímeras o abruptas y sorpresivas separaciones.

Se trata de canciones aparecidas en el momento y en el lugar indicados, que desde que se dieron a conocer y que por alguna razón en especial (el contenido de su letra, la melodía, el riff de guitarra o un estribillo pegadizo e irresistible) continúan generando en el inconsciente colectivo un sentimiento, una reacción o una sensación única, positiva, inexplicable y quizás nostálgica que perdura hasta el presente y que se reaviva cada vez que se las escucha.

Por supuesto, estamos ante la presencia de un fenómeno internacional, que no conoce de fronteras ni de barreras y en el cual Argentina no está exenta. Por tal motivo, y sin pretensiones concluyentes, absolutas ni definitivas, aquí compartimos un listado (incompleto y arbitrario, por cierto) de 9 One Hits Wonders del rock local.

Cantilo y Punch

“La gente del futuro” (1981), Miguel Cantilo y Punch

Como parte de En la jungla, segundo álbum de estudio del grupo lanzado en 1981, este tema rápidamente se convirtió en un gran éxito gracias a su constante difusión radial. Sin embargo, el proyecto liderado por Miguel Cantilo tras varios años de exilio en España claudicó muy rápidamente.

Su intento por colocar al rock argentino en sintonía con lo que sucedía en el resto del mundo a través de la new wave no sólo fue rechazado e incomprendido a nivel general sino que no despertó (a excepción de unos pocos) el más mínimo interés por parte de un público en aquel momento más habituado y familiarizado con el folk, el rock sinfónico, el jazz-rock y con propuestas de mayor elaboración como Serú Girán y Spinetta Jade.

Poco tiempo después, y ante semejante situación, Cantilo se reencontró con Jorge Durietz para dar nueva vida al dúo Pedro y Pablo, mientras que Punch terminó disolviéndose. No obstante, “La gente del futuro” quedó como su canción insignia y sus ecos perduran hasta hoy.

“Para tocar rock & roll” (1981), Dulces 16

Efímera aunque contundente agrupación cultora del más puro rock and roll, rock sureño y blues que tuvo su cuarto de hora a través de “Para tocar rock & roll”, un gran hit de principios de los ochenta.

Con el experimentado guitarrista Gabriel “Conejo” Jolivet entre sus filas y el respaldo inicial de ilustres figuras como Charly García, Luis Alberto Spinetta y David Lebón, el quinteto grabó dos álbumes, Dulces 16 (1981) y En el medio de la ciudad (1983), pero tras problemas internos decidió separarse.

“Radio Venus” (1982), Los Helicópteros

Pioneros del llamado “rock divertido” (escena musical que poco tiempo después tendría a Los Twist como máximo exponente), Los Helicópteros sacudieron el ámbito local mediante su estilo de pop-rock liviano, bailable y descontracturado.

Con el vocalista y guitarrista Uki Goñi al frente y luciendo un atildado look new wave de sacos y corbatas finitas, el cuarteto obtuvo su mayor logro a través de “Radio Venus”, un tema muy pegadizo, de alto impacto y dueño de una letra absolutamente delirante que giraba en torno a una supuesta invasión extraterrestre. Primer corte de difusión de Música pep, su ópera prima aparecida en 1982, el tema en cuestión fue apoyado por un recordado e hilarante videoclip con toques humorísticos.

“Hasta que salga el sol (tocando en una banda de rock ‘n’ roll)” (1982), Orions

Tras una primera etapa comprendida entre los años 1968 y 1977 bajo la denominación de Orion’s Beethoven, el grupo retomó su actividad en 1981 rebautizándose simplemente como Orions. Un año después, dejando de lado sus influencias sinfónicas y volcándose hacia un rock más directo, la banda comandada por los hermanos Adrián y Ronan Bar lanzó Volando alto, su tercer álbum. Este trabajo alcanzó una notable repercusión gracias a varios temas aunque en particular por el éxito de “Hasta que salga el sol”, una canción con un estribillo muy arengador que no sólo se transformó en una de las más populares del rock argentino de principios de los ochenta sino también en un emblema de la cuarta edición del mítico festival B.A.Rock celebrado a cielo abierto en el club Obras Sanitarias durante noviembre de 1982.

“Debajo del puente” (1984), Ariel Rot

Un año después de la separación del célebre grupo español Tequila, ocurrida en 1983 y en donde se desempeñaba como guitarrista, el cantautor argentino Ariel Rot inició una carrera solista que pronto se vio interrumpida cuando junto a Andrés Calamaro creó Los Rodríguez. Sin embargo, de ese breve período en solitario (que luego retomaría en 1997) cabe destacar la más que aceptable recepción obtenida por “Debajo del puente”, un tema incluido en su primer álbum de idéntico nombre y que vio la luz en 1984.

Ariel Rot

Caracterizada por un atmósfera densa y algo misteriosa, la canción en cuestión invitaba al oyente a sumergirse en el lado oscuro, allí donde suceden cosas que uno ni imagina y la vida cobra muy poco valor. “Debajo del puente” le permitió a Rot darse a conocer más en profundidad ante el público argentino gracias a una constante difusión radial y frecuentes apariciones televisivas. En 2013 grabó una nueva versión del tema que apareció en el disco La huesuda, aunque pasó desapercibida para el público en general y con un impacto notablemente menor al generado por la original.

“Hu na na” (1985), Cosméticos

Bajo la producción de Julio Moura (Virus), el quinteto encabezado por el vocalista Julio Breshnev (posteriormente miembro de Vetamadre) debutó discográficamente en 1985 de la mano de Cosméticos. Cultor de estilos como la new wave y el pop rock, la agrupación pronto captó la atención general con un puñado de canciones muy atractivas y un llamativo vestuario. No obstante, fue “Hu na na”, una simple pero efectiva balada pop la que logró catapultarla entre las principales animadoras de la movida pop local de mediados de los ochenta. Un año después del lanzamiento de su segundo álbum, Cambios en la imagen (1986), Cosméticos se disolvió.

“En la cama” (1985), Frappé

Dúo pop conformado por Javier Calamaro y Hernán Reyna que en 1985 grabó Frappé, un único álbum de estudio con producción artística del propio grupo junto a Andrés Calamaro. Si bien lograron que “En la cama”, un tema con todos los condimentos para convertirse en hit, tuviera una enorme difusión radial, el proyecto no prosperó. Ambos músicos luego probaron suerte con otra banda orientada hacia el dark pero de muy breve vida llamada El Corte. Acto seguido, Reyna inició una carrera solista mientras que Javier Calamaro uniría fuerzas con Daniel “Gitano” Herrera para llevar adelante las riendas de Los Guarros.

“Héroes anónimos” (1986), Metrópoli

Si bien muchos conocen este tema a través de la enérgica versión grabada por Catupecu Machu en su álbum en vivo A morir!!! (1998), lo cierto es que “Héroes anónimos” posee una historia previa que data de 1986. Ese año vio la luz Viaje al más acá, segundo álbum de estudio de Metrópoli, en el que destiló una importante madurez respecto de Cemento de contacto, su debut de 1985, aunque siempre conservando su aura de pop fino y elegante.

Entre las ocho canciones que habitaron aquel disco, sin dudas la que sobresalió y llevó a la banda a un momento de gran popularidad fue “Héroes anónimos”. Compuesta por Ulises Butrón e Isabel de Sebastián, y con una identificación en el público que se mantiene hasta el presente por la actualidad de su mensaje, la misma asoma como una especie de tributo u homenaje a la fortaleza de muchos hombres y mujeres y a la constante lucha por encontrar sentido y compañía en un mundo a menudo caótico y solitario.

Mientras comenzaban a esbozar ideas para su tercer álbum, Butrón fue convocado por Miguel Mateos para sumarse a ZAS como guitarrista. En tanto, poco tiempo después De Sebastián emigró a Estados Unidos con el objeto de dar sus primeros pasos en plan solista, lo que terminó por poner punto final a la historia de Metrópoli. Una historia que en octubre último celebró sus 40 años mediante un emotivo show de reencuentro en el ND Teatro y en el que además se honró la memoria de Ulises Butrón, fallecido en 2019.

“Final Marruecos” (1987), Duna

Navegando entre las aguas de la new wave y el post punk y montado a una estética un tanto oscura en la línea de bandas como La Sobrecarga y Fricción, Duna debutó discográficamente en 1987 con un álbum homónimo y que entre su material contaba con el hit “Final Marruecos”. Su amplia difusión radial sumada a la alta rotación de su respectivo y logrado videoclip lo convirtieron en uno de los mejores temas de ese año y le permitió al grupo telonear a los británicos The Bolshoi en el Estadio Obras.

Luego de la aparición de su segundo disco, Un grito más (1989), la banda se separó por diferencias personales. A comienzos de la década del noventa, tres de sus exintegrantes volvieron al ruedo como Los Abejorros. En 2014, Duna regresó a los escenarios con un nuevo álbum, Claroscuro, y desde ese momento se mantiene activo.