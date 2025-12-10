The Beatles Anthology: otra prueba de la genialidad de los Fab Four, por si hiciera falta

The Beatles Anthology (Apple Corps, 2025, remasterizado). Disponible en: Disney+. Nuestra opinión: excelente.

Siempre hay algo más. El fenómeno de The Beatles produjo una revolución en la historia cultural del siglo XX que, lejos de agotarse, parece reproducirse sin descanso a gran escala, aún cuando ya han pasado más de sesenta y cinco años del big bang inicial y podríamos pensar perfectamente que está todo dicho, visto y escuchado. Pero no. Siempre hay algo más.

El estreno de la serie documental de nueve episodios The Beatles Anthology en la plataforma Disney+ reaviva una llama que se resiste a languidecer y provoca un nuevo reencuentro sentimental y estético con la banda de rock más importante de la historia.

Se trata de una nueva edición de la versión original en home video con el agregado de un noveno capítulo grabado después del asesinato de John Lennon con el resto de los integrantes de grupo -Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr-, reunidos en 1995 para completar tres canciones que Lennon dejó sin terminar (“Free as a Bird”, “Real Love” y “Now and Then”, que recién se pudo acabar en 2023 gracias a la utilización de Inteligencia Artificial para subsanar los problemas técnicos en el registro de la voz de John en el demo).

En las redes sociales, que desde su aparición son la sede preferencial de millones de discusiones inútiles, se disparó muy pronto la polémica: ¿Era necesaria esta serie? La respuesta es un sí gigantesco, salvo que la perspectiva sea la del hater, hoy tan en boga.

Los orígenes

El proyecto The Beatles Anthology es una monumental retrospectiva multimedia lanzada en 1995/1996 que incluyó una serie documental de TV, una trilogía de álbumes dobles con material inédito, tomas descartadas, versiones alternativas y un libro. Todo narrado por los propios Beatles, que contaron su historia desde sus inicios hasta la separación en 1970.

Después llegaron la colección de éxitos 1 (2000), un espectáculo del Cirque du Soleil -Love (2006)- y una avalancha continua de reediciones comentadas y proyectos documentales como el glorioso The Beatles: Get Back (2021), inmersiva mirada del cineasta neozelandés Peter Jackson a las tensas sesiones del grupo a principios de 1969.

Otro cineasta muy conocido, el británico Sam Mendes, ha anunciado cuatro biopics (una dedicada a cada miembro de la banda de Liverpool) para 2028, con actores ya confirmados para cada rol: Paul Mescal (Paul McCartney), Harris Dickinson (John Lennon), Barry Keoghan (Ringo Starr) y Joseph Quinn (George Harrison).

La icónica foto tomada en Hamburgo por Astrid Kirchherr; Ringo ya aparece como reemplazante de Pete Best como baterista

En el caso de esta fabulosa serie que acaba de estrenar Disney+, todo el material de archivo se ha restaurado a fondo y la mayor parte de la música ha sido remezclada por Giles Martin, hijo del histórico productor de los Beatles, George Martin, fallecido en 2016 a los 90 años.

Giles usó MAL, el sistema de aprendizaje automático desarrollado por el equipo de Peter Jackson en Nueva Zelanda para separar muchas de las fuentes de audio mezcladas que lastimaron la vieja grabación original y reducir el impresionante batifondo de una multitud enardecida mientras los Beatles tocaban en el famoso concierto del Shea Stadium de Nueva York de 1965.

Humor

En 1966 volvieron a presentarse en el mismo lugar, aunque Harrison no lo recuerde, como refleja una de las tantas partes cargadas de humor de The Beatles Anthology: “Yo estaba en la banda, vos no”, le dice George a Bob Smeaton, uno de los directores del Anthology original. “George, tengo las imágenes”, le responde Smeaton. “¿Sabes qué? Sigo convencido de que no volvimos a tocar en el Shea Stadium en 1966”, remata Harrison, haciendo gala de ese gran sentido del humor que siempre tuvieron los cuatro Beatles, una marca registrada de la gente de Liverpool, según ellos mismos remarcan más de una vez en el documental.

Los Beatles en Buckingham Palace, en octubre de 1965

Los cuatro Beatles empezaron a ocuparse de su historia cuando la banda todavía no había estallado. En 1968, el escritor británico Hunter Davies publicó The Beatles: The Authorized Biography, libro que sufrió algunas censuras para eliminar detalles escandalosos de la vida en la ruta de los Beatles. Unos cuantos años más tarde, en 1982, apareció The Compleat Beatles, otro documental producido por MGM que circuló brevemente hasta que McCartney compró los derechos para guardarlo definitivamente en un arcón y que solo exista la versión de los hechos contada en Anthology.

Los orígenes de Anthology se remontan a 1969, cuando Neil Aspinall, el gran amigo del grupo que acabó convirtiéndose en director ejecutivo de Apple Corps, propuso lanzar un documental que primero iba a llamarse The Long and Winding Road. El proyecto quedó congelado cuando la banda se separó, pero revivió en 1989 con otro título porque Harrison no quiso usar el mismo de la famosa canción de Paul incluida en Let It Be (1970).

Los Beatles en el Shea Stadium, en Flushing Meadow, Nueva York, el 15 de agosto de 1965, cuando se presentaron para una enorme audiencia de 55.600 personas, un récord para un concierto en ese momento

Finalmente, el documental Anthology vio la luz en 1995 y dejó claro que si bien se trata de una “versión oficial” de la historia de la banda, también está plagada de puntos de vista diferentes y memorias disímiles. “Nos dimos cuenta de que, después de tantos años, ninguno de nosotros recordaba las historias igual. Y se supone que esto es lo definitivo, lo autorizado”, le dijo McCartney a The New York Times en una entrevista publicada ese mismo año. Ninguno recuerda igual el momento en el que conocieron a Elvis Presley o fueron homenajeados por la reina Isabel II, pore ejemplo.

Novedades

Lo que trae de nuevo (en las dos acepciones de la expresión, digamos: lo que nos trae de vuelta, una vez más, y lo que nos revela de carácter inédito) esta flamante versión del Anthology estrenada por Disney+ es de verdad muy valioso. Es que The Beatles siempre sacan un conejo de la galera, se sabe….

Primero, la constatación de que ya desde los inicios era una banda excepcional, por momentos con la energía, el atrevmiento, la desprolijidad y el desprejuicio propios del punk.

También la prueba definitiva de que Ringo siempre fue un baterista extraordinario, algo que puede apreciarse mejor a partir de la “limpieza” del audio que bajó el volumen de los gritos histéricos que siempre escuchamos en la inmensa mayoría de los conciertos de The Beatles.

1995; George Martin, Paul, Ringo y George escuchan los multitracks de las grabaciones de los Beatles en Abbey Road Studios

Y sobre todo la confirmación de lo que el escritor Ian Leslie (autor del excelente libro John and Paul: A Love Story in Songs que todavía no tiene edición es español) ha dicho con tanta claridad en ocasión del estreno de The Beatles: Get Back de Peter Jackson sobre “la alergia a la repetición” de John, Paul, George y Ringo: “Tuvieron un instinto implacable de buscar siempre lo nuevo en lugar de empaquetar lo viejo, algo que aquí los lleva a un extremo tal que los pone en una situación absurda. Como grupo, eran terribles tomando decisiones no musicales. Eran mucho mejores diciendo lo que no querían hacer que organizando planes sensatos sobre lo que sí querían hacer. Así que terminaron atrapados. Al verlos intentar salir de esa trampa, nos conmovemos, porque por primera vez vemos con claridad lo frágil que siempre fue su entidad creativa y cuánto esfuerzo hacían para mantenerse unidos”

El gran plan de The Beatles fue no tener plan, como argumenta Harrison en medio de una de las interminables discusiones que pone en escena con crudeza Get Back y también aparecen, mucho más insinuadas que en todo su desarrollo, en Anthology: “Lo que mejor nos ha funcionado nunca ha estado realmente más planeado que esto”, larga George en uno de esos tensos cruces verbales con sus compañeros.

“Esa declaración representa una verdad profunda sobre The Beatles -sostiene también Leslie-. Se movían por el mundo en un sueño y el mundo se convirtió en su sueño. Primero fueron famosos en Inglaterra, luego en América, luego en todas partes. Grabaron álbumes con sitares, bucles de cinta y canciones para niños, se disfrazaron con uniformes militares color pastel y se pusieron otro nombre, hicieron un disco doble salvaje y desbordado sin nada en la tapa. Y todo funcionó”.

Las cosas fueron, son y serán siempre así, no dudemos como dudó Judas. Ya lo dijo oportunamente el célebre productor Rick Rubin: “The Beatles son el mejor argumento a favor de la existencia de Dios”. Amén.