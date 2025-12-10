Temporada 2026: el Teatro Colón encuentra el equilibro con una programación muy variada, con estrellas y novedades

El anuncio de la temporada 2026 del Teatro Colón confirma lo que se había insinuado en la que está terminando ahora: de las buenas intenciones -el equilibrio, tan difícil en toda sala grande, entre expectativa y novedad- se pasó a un desarrollo consistente en las cuatro nervaduras centrales del teatro: la ópera, el ballet, la Filarmónica de Buenos Aires y los solistas.

Zoe Zeniodi Arnaldo Colombaroli

Parece además que el equipo directivo que encabeza Gerardo Grieco alcanzó un funcionamiento virtuoso en todos los frentes, algo que por lo demás se había notado ya en la OFBA con tarea de Zoe Zeniodi, y que se multiplica con la incorporación reciente de Alejo Pérez a la Orquesta Estable. Es cierto que, en la temporada lírica, siete títulos de abono puede parecer poco, pero en este caso hay que prestar menos atención al grado que a la naturaleza.

Si se empieza entonces por la ópera, hay nuevas producciones, un estreno y generosidad de estilos. El año empezará en abril precisamente con una nueva producción del par Pagliacci/Cavalleria rusticana, con dirección de escena de Hugo de Ana, dirección musical de Beatrice Venezi -cuya presencia en el Colón es, por buena razones artísticas, recurrente- y, no menos importante, la actuación del tenor surcoreano Yonghoon Lee.

Beatrice Venezi Juanjo Bruzza

El segundo título, en mayo, será un estreno, el de Dementia, del argentino Oscar Strasnoy. Radicado hace años en Europa (primero en París y después en Berlín), es conocido por el público del Colón, que en 2014 pudo ver Réquiem. Muy sensible a la literatura (hizo obras con textos de Faulkner, Copy, Alberto Manguel), Strasnoy trabajó ahora el libreto con Ariana Harwicz, escritora argentina igualmente de extramuros. La puesta de Dementia será del dramaturgo Mariano Pensotti y dirigirá musicalmente Tito Ceccherini.

Oscar Strasnoy

También nuevas serán la versiones de I Capuleti e i Montecchi, de Vincenzo Bellini -que subirá en junio, con la vuelta de Evelino Pidò en la dirección y de Pablo Maritano en la régie-, y de Otello, de Verdi, con dirección de Alejo Pérez y el experimentado Gregory Kunde en el papel principal.

En octubre, Les contes d’Hoffmann, de Jacques Offenbach, se verá en la reposición de la puesta de 2019 de Eugenio Zanetti. En noviembre, Die Walküre, de Richard Wagner, será otra nueva producción, del italiano Davide Livermore, con dirección de Pérez y Elena Pankratova como Brünnhilde. A estos títulos se suma Manon Lescaut, de Puccini, en versión de concierto y en el Palacio Libertad.

Habrá además, entre agosto y septiembre, una temporada de ópera de cámara en el Teatro Alvear, con tres piezas cruciales del siglo XX: La ópera de los tres centavos, de Kurt Weill, la omnipresente Historia de un soldado, de Igor Stravinsky, y Otra vuelta de tuerca, de Benjamin Britten.

Les contes d’Hoffmann, en su puesta de 2019 Gentileza

Los conciertos

Por el lado de los conciertos, es insoslayable la visita de la Filarmónica de Berlín, que es de por sí insoslayable, pero lo es más si se considera que vendrá con Kirill Petrenko, su director titular, y con Danill Trifonov como solista. Serán tres funciones en octubre: el miércoles 21 y el viernes 23, el programa tendrá el Concierto para piano n°1, de Johannes Brahms (con Trifonov como solista) y Also sprach Zarathustra, de Richard Strauss. La función del medio -el jueves 22, ahora sin solista- incluirá las Variaciones “Enigma”, de Edward Elgar, y la Cuarta sinfonía, de Piotr Illich Tchaikovski.

Sería realmente muy difícil exagerar la visita de la Filarmónica de Berlín. Habrán pasado veintiséis años desde la inolvidable visita de la orquesta, en mayo de 2000, entonces con Claudio Abbado de director. Es cierto que Petrenko no es Abbado, pero no menos cierto que Abbado tampoco era Karajan. Es misteriosa astucia de la Berliner Philharmoniker su timing para elegir directores.

Alejo Perez Julia Wesely

No deja de ser interesante rastrear algunos hilos menos evidentes que sostienen la temporada. Por ejemplo, quien escuche a Trifinov en el Primer concierto de Brahms, podrá haber escuchado antes a la maravillosa Lise de la Salle en el Segundo concierto, en una de las funciones de la Filarmónica de Buenos Aires, que celebrará su 80° aniversario.

En ese plan, la OFBA, en línea si se quiere con la ópera de Strasnoy, ofrecerá diez estrenos argentinos o latinoamericanos -cifra bastante infrecuente en los últimos años, al margen de la importancia de las piezas, cosa que el estreno permitirá justamente evaluar- de compositores que tienden un arco temporal enorme, desde la vienesa dieciochesca Marianne von Martinez hasta Sofia Avramidou y Francesco Filidei -nacidos en el último tercio del siglo XX-, pasando por Lili Boulanger y Arthur Honegger.

Habrá también invitados en la Filarmónica: el director estadounidense James Conlon -al frente de la Ópera de Los Ángeles- y el húngaro Gergely Madaras; los solistas Vadim Gluzman y Midori (violín), Richard Galliano (acordeón), Nelson Goerner (hará el Concierto para piano en la menor, de Schumann, con dirección de Marc Albrecht), o la ya mencionada Lise de la Salle.

Zoe Zeniodi junto a la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires Arnaldo Colombaroli

Y a propósito de estrenos, el programa Colón Contemporáneo, dirigido por Martín Bauer, aprovechará los 90 años de Steve Reich para ofrecer en noviembre la primera audición Reich/Richter, pieza de 2022 para ensamble amplificado compuesta en colaboración con el artista Gerhard Richter.

Es éste un buen emblema de lo dicho: la celebración de lo conocido con lo nuevo, o bien, en esas palabras atribuidas a Gustav Mahler, no la adoración de las cenizas, sino la preservación del fuego.