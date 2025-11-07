La reacción de Nico Vázquez a la foto subida de tono de Gimena Accardi con Seven Kayne

Pese a que sus vidas tomaron caminos separados en agosto, cuando dieron a conocer su separación con un comunicado en redes sociales, Nico Vázquez y Gimena Accardi demuestran que una relación de 18 años puede no terminar de la peor manera. Tanto es así que en las últimas horas, la actriz realizó una sugerente publicación y recibió el visto bueno de su ex.

Nico Vázquez y Gimena Accardi estuvieron juntos 18 años, de los cuales nueve fueron de casados Cuika Fotos

Luego de anunciar con emoción un nuevo proyecto laboral sin ahondar en detalles, con el correr de los días la actriz dejó ciertas pistas a sus 4.7 millones de seguidores en Instagram y este viernes develó aún más con una foto subida de tono junto a Seven Kayne, uno de los artistas prometedores del trap argentino.

Gime Accardi y una osada imagen junto a Seven Kayne (Foto: Instagram/@gimeaccardi)

En la imagen, la cual promociona el proyecto, se la ve junto al joven de 26 años a punto de besarse. “A veces la moral es el disfraz del deseo”, dice el flyer y con letras mayúsculas y más grandes: “Tilf”. “Tilf, Muy pronto”, agregó la intérprete en la descripción del posteo. Más allá de que todavía se desconoce de qué se trata, lo que más llamó la atención fue el comentario de Nico Vázquez.

Su exmarido dejó tres emojis: un corazón rojo, una claqueta de cine y aplausos, mensaje que deslizó que podría tratarse algo más que un videoclip del artista, sobre todo porque hace unos días, Accardi había compartido un guion extenso en el que se podía leer que tenía como coequiper a su amiga y directora de cine Agus Navarro, la misma con la que, aparentemente, comparte la realización de Tilf.

El comentario de Nico Vázquez en el posteo de Gime Accardi desató una ola de reacciones (Foto: Captura Instagram/@gimeaccardi)

Como era de esperarse, la aparición de Vázquez generó todo tipo de comentarios entre los fanáticos de la expareja, quienes pidieron a gritos que vuelvan. “Dale, capitán. Volvé con Gime”; “Vuelvan, che. Déjense de joder” y “Los dos son 1, no hay de otra”, fueron solo algunos de ellos.

El nuevo proyecto laboral de Gimena Accardi

La fotografía junto a Seven Kayne llegó después de que este miércoles, Gime Accardi compartiera una feliz noticia en las redes. “Es muy fuerte, no están listos”, expresó en una de las stories que subió. Minutos antes, publicó un guion anillado junto a dos resaltadores y una lapicera, los cuales solo dejaron ver que ella y Agus Navarro estaban detrás de la idea original. “Y se vinieron esas cositas nomás. Estén ligeritos de ropa porque la temporada de escorpio da mucho calor”, agregó.

Gimena Accardi rompió el silencio en medio de la escapada de Nico Vázquez y Dai Fernández

En ese sentido, grabó un video en el que comentó: “No puedo contar todavía, pero hace mucho que estamos trabajando en este proyecto. Ay, qué calor... Nono, es que fuerte, fuerte. No están listos y creo que yo tampoco”.

Pero eso no fue todo, el jueves causó aún más revuelo entre los usuarios al despertar rumores de romance al mostrarse en sus stories junto a un misterioso joven que la agarraba de la cintura mientras ella reía a carcajadas e intentaba tapar con la mano izquierda el foco de la cámara.

Gime Accardi junto a un misterioso hombre (Foto: Captura Instagram/@gimeaccardi)

Como su acompañante llevaba gorra y miraba hacia abajo, muchos comenzaron a indagar en la fotografía para encontrar alguna pista reveladora, por ejemplo, sus tatuajes. Y esto ocurrió en A la tarde (América TV), donde debatieron del tema. “El hombre tiene oculta su identidad”, expresó Santiago Esposato, momento en que Luis Ventura lo interrumpió: “Pero tiene un tatuaje”.

Aunque en un comienzo algunos creyeron que era Agus Franzoni, con quien se la vinculó sentimentalmente tras la ruptura de su matrimonio, la publicación de este viernes dio cuenta de que el protagonista de la postal era Seven Kayne y que todo formaba parte de su misterioso nuevo proyecto, el cual la tiene muy entusiasmada.