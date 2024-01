escuchar

El Indio Solari volvió a ser noticia en los últimos días por su música y por su discurso. En una entrevista en medio del lanzamiento de sus nuevos temas, el cantante habló de la banda inglesa The Beatles, dijo que entre todos su favorito era John Lennon y criticó con dureza a Paul McCartney: dijo que sus canciones como solista son “un flan”.

Así lo manifestó el cantante de Los Redondos en el ciclo Caja negra. “No me gusta McCartney. Ha tenido un rol muy grande en los Beatles porque es un bajista que toca pianísticamente, entonces sus colores iban llenando la rítmica de (John) Lennon”, marcó.

Luego, agregó: “A mí me gusta John Lennon, pero me queda grande, y el otro (McCartney) me queda pobre”.

Las declaraciones del músico argentino, que el 17 de enero cumplirá 75 años, salieron a la luz el 31 de diciembre en el ciclo. Fue allí que lanzó duras críticas al autor de “Yesterday”, “Hey, Jude” y otros clásicos y agregó que para él “es un bajista que toca “pianísticamente”. En cambio a Lennon, creador de “Revolution” e “Imagine” entre otros, lo definió como un “artista inclaudicable, metido hasta las tetas en cuestiones políticas”.

Fue entonces que para profundizar más las distinciones, “El Indio”, retirado de los escenarios a causa de su parkinson, calificó las canciones de Paul McCartney como “un flan”. A la vez, reconoció que no se enganchó con ninguna de sus composiciones de su etapa solista.

McCartney no fue el único músico sobre el que habló el cantante. En otros tramos de la entrevista se refirió a Elvis Presley, los músicos de blues y otros rockeros.

Sobre Presley, “El Rey del Rock And Roll”, responsable de “Jailouse Rock”, “Love me Tender”, entre otros, dijo que era “un actor de Los Ángeles, del show” y no un “rocker”. Lo señaló además como “un artista de Las Vegas”.

Y acerca de los artistas de rock “viejos” el exintegrante de Los Redondos dijo que les da “un poco de pena”, porque considera que el género “es una cosa de jóvenes”. Apuntó que para esos músicos que viven la ancianidad está el blues.

La entrevista en Caja Negra de Carlos “El Indio” Solari se dio a poco de lanzar tres canciones con su nuevo proyecto El Mister y los Marsupiales Extintos: “Poco-loco”, “El muerto Giménez” y “Réquiem alegre”.

