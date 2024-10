El exabrupto del Indio Solari sobre el presente de la Argentina a diez meses de la llegada de Javier Milei

Escuchar

El reconocido músico Carlos “El Indio” Solari analizó este domingo por la noche el presente de la Argentina a diez meses de la llegada de Javier Milei al poder. Durante una entrevista grabada junto a Pedro Rosemblat para Gelatina, el miembro fundador de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota se limitó a decir en principio que el país afronta una situación “bastante jodida”. No contento con ello, segundos después de ofrecer esta primera definición, El Indio fue mucho más tajante e incurrió en un exabrupto para dar a entender su punto de vista: “No están cagando en la cara (sic). Y la gente no se da cuenta si el diablo caga en su nariz (sic)”.

“El pasado no lo tengo muy presente. Siento que no podemos hacer nada con el pasado momentáneamente. No podemos hacer nada en el pasado momentáneamente. Y del futuro no tenemos la lógica. Entonces, nos obliga a resolver este presente que bastante jodido está. Creo que las fuerzas populares tendrían que ya estar en otra presencia, ¿no? Porque nos están cagando (sic) en la cara. La gente no se da cuenta si el diablo caga (sic) en su nariz. Y bueno, ahora el Papa coincide conmigo. El Papa y yo estamos en la misma”, dijo luego de que Rosemblat le pidiera hacer una lectura breve del recorrido de Los Redondos.

Más adelante, habló sobre los 40 años del regreso de la democracia a la Argentina y lanzó un nuevo dardo contra Milei: “No sé si tenemos tantos años de democracia. Porque si te gobierna el FMI... Acordémonos que una de las condiciones básicas que tiene un Estado para ser un Estado es manejar su economía. Si la manejan en otro lado quiere decir que no estamos tan liberados. Y la democracia no nos ha dado que podamos vivir de la manera que promete”.

También habló sobre el fenómeno de las juventudes convocadas por las ideas de la libertad y enfatizó: “Lo que veo es que también hay muchos chicos de colegio industrial que no creen en eso eh. No es que todos fueron como el flautista de Hamelín y vamos detrás del enano de la motosierra [en alusión a Javier Milei]”. “En realidad, lo llamativo es que haya una cantidad. Pero son los mismos que festejan la pelotudez. Cuando te tiran una mala onda, son los peores. No tienen ninguna coherencia en nada. Y el que los lee, los lee porque sí”, dijo el líder de los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.

La última entrevista que había dado el líder de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado fue en el ciclo de entrevistas La Caja Negra, que condujo Julio Leiva. Esta se lanzó el 31 de diciembre del 2023 y allí repasó su trayectoria completa, al igual que habló de cómo sobrelleva el Mal de Parkinson y la entonces asunción de Milei. “Hay un loco de presidente. No sé si un loco loco o un loco que es mascarón de proa de algunos intereses”, dijo entonces sobre el mandatario.

Tras ello, tuvo algunas apariciones esporádicas en sus redes, donde se mantuvo activo con cuestiones que afectan a la actualidad del país y que se vinculan con su banda. En una foto en la que se mostró con un bastón, causó preocupación entre sus fans por su dificultad para caminar. La misma se subió en agosto y escribió: “Estrenando bastón, Luzbola”, en referencia a “Luzbelito y las Sirenas”, una de las canciones más exitosas de Los Redondos.

LA NACION