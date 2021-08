El misterioso anuncio con el que ABBA comunicó su regreso

A buen entendedor, pocas palabras, reza el viejo dicho. Apenas conocida en redes sociales una publicación del grupo ABBA, se entendió que el cuarteto sueco regresa en 2021. Todavía queda por conocerse los detalles, pero lo cierto es que viene preparando un espectáculo llamado Voyage y algunas nuevas canciones. En realidad, la publicación es más sugestiva que efectiva. Pero alcanzó para entusiasmar a los viejos fans de los cuatro integrantes Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson y Anni-Frid «Frida» Lyngstad.

Fondo negro, la palabra ABBA en amarillo levemente anaranjado, con la primera B invertida (el sello inconfundible del grupo) y al lado, en blanco, la palabra Voyage. En el centro, cuatro anillos fulgurantes y al pie de la publicación de Instagram, la fecha 02.09.21 con la invitación “Join us abbavoyage.com”. Quienes se suscriban recibirán antes que nadie información sobre los próximos pasos del grupo. Los últimos estrenos de canciones de ABBA fueron hace 27 años y ya pasaron cuatro décadas de su último álbum . Publicado en 1981, The Visitors fue el octavo y último LP de estudio.

ABBA daría curso al shows holográfico que se comenzó a preparar en 2016 y el estreno de canciones que comenzaron a grabar en 2018 va en línea con este regreso a los escenarios, aunque no sea de manera presencial sino a través de “avatars” En julio de 2020, apenas comenzada la pandemia, durante un entrevista con el periodista Geoof Lloyd, uno de los músicos y compositores del cuarteto, Björn Ulvaeus, aseguró que el regreso era un hecho. “Deberían haber salido a finales del año pasado. [...] Debido a dificultades técnicas y la pandemia, se retrasaron las cosas. Pero me prometió que la nueva música de ABBA saldrá en 2021”, dijo Geoff Lloyd.

Según trascendió habría un documental en torno al regreso y el estreno de un espacio en Londres especialmente diseñado para este show holográfico, donde se conocerán los Abba-tars, que son como hologramas que los representarán (cantarán y le hablarán al público), para ese viaje en el tiempo que Agnetha, Björn, Benny y Anni-Frid quieren ofrecer a sus fans.

El medio inglés The Sun informó que el proyecto llegó a ABBA de manos del productor de las Spice Girls, Simon Fuller. “Vino a Estocolmo y nos presentó esta idea de que podríamos hacer copias digitales idénticas de nosotros mismos de cierta edad -contó Ulvaeus- y que esas copias podrían salir de gira y podrían cantar nuestras canciones y sincronizar los labios. He visto este proyecto a mitad de camino y ya es alucinante“, había dicho el cantante.

La última reunión de los suecos frente al público fue en 2016, durante una actividad privada, para celebrar el medio siglo que había pasado desde el primer encuentro de los compositores Bjorn y Benny. En 2020 volvieron a verse, puertas adentro del estudio para avanzar con esta producción.

ABBA, sus integrantes se reencontraron en 2016 Archivo

“I Still Have Faith in You” y “Don’t Shut Me Down” son dos de los títulos que formarán parte del quinteto de canciones que el grupo sueco espera estrenar. En un comunicado publicado a mediados del último año, habían indicado: “La decisión de seguir adelante con este emocionante proyecto de gira holográfica de ABBA tuvo una consecuencia inesperada. Los cuatro sentimos que, después de 35 años, podría ser divertido unir fuerzas de nuevo y volver al estudio de grabación”.

La promoción que ABBA hace en Londres de su regreso

Desde que el grupo se separó, en 1982, fueron más los compilados de grandes éxitos y las reediciones que los discos que, en plena actividad, ABBA llegó a publicar. En 2019, para el 40 aniversario de Voulez-Vous se publicó una versión remasterizada con vinilos de colores, CD y merchandising. El lanzamiento fue acompañado por varias actividades para fanáticos. El álbum original, estrenado en 1979, fue uno de los más exitosos de la discografía de la banda. Para esa producción el cuarteto registró 13 canciones. El proceso le llevó casi un año de trabajo.

Fueron apenas diez años, pero el éxito, gracias a temas como “Dancing Queen”o “Chiquitita” se contó por millones. El cuarteto nació en 1972 en Estocolmo. La plataforma que lo lanzó al mundo fue el Festival de la Canción de Eurovisión de 1974. La fama vino acompañada por la particularidad de que surgieron dos matrimonios dentro de la banda.

Björn y Agnetha se casaron antes de la creación del cuarteto. Benny y Frida lo hicieron en 1978. Pero así como la fama y el matrimonio fueron de la mano, los divorcios de las parejas hicieron mella en el plano laboral y en la solidez del cuarteto que, para principios de los ochenta, era famosa en todo el mundo. Incluso el recuerdo de los suecos en el público persistió, tanto que permitió la creaciones de espectáculos como el musical Mamma Mía! (1999), que nueve años después se convirtió en una exitosa película.

Siempre parece ser un buen momento para el regreso de ABBA, aunque no sea de la manera convencional, sino de historias como aquel musical que reunión grandes éxitos de los suecos, como “Money, Money, Money”, “Thank You for the Music”, “Dancing Queen”, “Lay All Your Love on Me”, “Super Trouper”, “Voulez Vous”, “SOS”, “Knowing Me, Knowing You”, “The Winner Takes It All”, “Take a Chance on Me” y, obviamente, “Mamma Mia”. Ahora la apuesta otra vez es al regreso, pero, muy a tono con estos tiempos, de manera virtual.

LA NACION

Temas MúsicaEspectáculosABBA