El posteo de Carca, de Babasónicos, en el que da señales sobre su salud: “El invaluable obsequio de un corazón nuevo”

“Hace un año, estando internado en el ICBA esperando por el invaluable obsequio de un corazón nuevo, solo pensaba en el futuro, grababa música que compartía con mis amores en idas y vueltas infinitas. El futuro era, decididamente, el espacio que me imaginaba habitando”, contó este jueves Carca, a través de un posteo en su cuenta oficial de Instagram.

Este es el modo que eligió Carlos Hernán Carcacha, Carca por su nombre artístico, para contarles a todos sobre su estado de salud. Tiempo atrás circularon rumores de toda índole, pero tanto él como su círculo íntimo optaron por hacer silencio. Según pudo saber LA NACION, el guitarrista, percusionista y habitual colaborador de Babasónicos efectivamente fue trasplantado del corazón un año atrás. Si bien recibió el alta médico, debe continuar con los cuidados propios de este tipo de intervenciones.

“Pasaron muchas cosas: me fui, volví, me vi desde arriba sonriendo y eso me dio la certeza de que podía aceptar también el fin en ese momento. Me trajeron de nuevo. Un pacto de honor con aquellas personas que lloraron, que amaron e insultaron al aire más que nunca. Hacer canciones, crear música donde antes solo había silencio, tocar con hermanos, insuflar un poquito de felicidad en los seres amados, cobijarlos en un domo invencible e impermeable a la pavada. La pavada de la mezquindad, de la injusticia y, sobre todo, de la pérdida de tiempo”, continúa el posteo de Carca, cargado de poesía y simbolismo, que rápidamente fue respondido por colegas y seguidores.

“Parece mentira que esté compartiéndoles dos grabaciones nuevas. Y no solo eso: hay un disco nuevo ya grabado que verá la luz en octubre. Amémonos, lo demás nos excede”, cierra el texto Carca que acompaña con un fondo azul y la música de una de sus nuevas canciones, “Lodo”, cuya letra le pertenecen.

Colaborador habitual y amigo de Babasónicos, la banda que lidera Adrián Dárgelos, Carca es uno de los grandes guitarristas del rock local. Miembro destacado de la escena “sónica”, aquel nuevo rock argentino de comienzos de los 90, integró la banda Tía Newton y a mediados de la década empezó su camino solista con dos grandes discos: Miss Universo y A un millón de años blues.

Además de “Lodo”, Carca también anticipó su versión de “Poseído del alba”, de Luis Alberto Spinetta, que grabó con su “hermano de la vida”, como define a Daniel Melero. De la grabación y producción de estos temas participaron el baterista Panky Malissia, el bajista de Babasónicos Tuta Torres y el mencionado Melero.