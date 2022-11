El regreso de una banda de los 90, la versión internacional de un clásico del punk local y las figuras que suman los Latin Grammy

escuchar

A pesar de las dudas y los pronósticos agoreros sobre el giro de dólares al exterior, la cartelera de shows de 2022 prácticamente no ha sufrido daños y de a poco se abre una creciente oferta para 2023. En marzo del año próximo llegará The Black Crowes a la Argentina con un recital celebratorio . Más vale tarde que nunca. Como la banda no pudo festejar como debía el 30° aniversario de su disco Shake Your Money Maker (1990), lo hace ahora con una gira mundial. En este momento el grupo se encuentra en Japón, porque el sábado ofrecerá un concierto en Tokio. Semanas después girará por varias ciudades de Australia. Y a partir marzo dará conciertos en Sudamérica. Chile, Brasil y la Argentina, donde aterrizará para el recital del 16, en el Luna Park. Para ese show las entradas ya están a la venta en TicketPortal.

La propuesta del grupo que encabezan Chris y Rich Robinson es que sus fans escuchen el álbum Shake Your Money Maker completo, junto con otros clásicos de su propia cosecha. Impulsada por temas como “Jealous Again”, “Twice As Hard”, “She Talks To Angels” y la innovadora versión de “Hard To Handle” de Otis Redding, la banda se posicionó en un lugar de privilegio, durante los noventa, en el mundo del rock. The Black Crowes lanzaron ocho álbumes de estudio y cuatro en vivo, vendiendo decenas de millones de copias a lo largo de su historia. Llenaron estadios en todo el mundo. Hicieron que el legendario guitarrista Jimmy Page compartiera con ellos un par de conciertos que se convirtieron en un disco en vivo. Fueron expulsados de una gira con ZZ Top por insultar al auspiciante. Tuvieron problemas con sus sellos discográficos y hubo peleas entre los propios músicos. Se separaron varias veces, se amigaron y otra vez volvieron a la ruta.

2 Minutos con Campino y Trueno

Cada visita de Die Toten Hosen es una fiesta para los fans argentinos. Y siempre la banda alemana, encabezada por Campino, deja algo para recordar. Esta vez se trató de su participación en un clásico del punk rock vernáculo, “Ya no sos igual”. Durante su último concierto en el Estadio Obras, el 10 de octubre pasado, dijeron: “Hace poco nos invitó una legendaria banda de Argentina, para grabar de nuevo una de sus canciones más importantes. Y nos alegramos mucho de que su cantante esté aquí hoy para cantar esa canción”, explicó el guitarrista Michael Breitkopf para darle la bienvenida a Walter “Mosca” Velázquez, cantante de 2 Minutos, que se sumó a “Los Hosen” para hacer una versión del tema. Aquella grabación en el estudio tuvo un tercer elemento inesperado: la participación de Trueno, que con las rimas que aportó le dio a la canción un toque de versión extendida.

Latin Grammy

Los organizadores del Latin Grammy siguen anunciando figuras que participarán en la 23a. entrega anual de premios. Jorge Drexler, que cantará con Elvis Costello, Christina Aguilera, Camilo, John Legend y Mariachi Sol de México son los nuevos músicos que se suman a la grilla artística de la gala, que se realizará el jueves 17 de noviembre en el Michelob Ultra Arena, en Mandalay Bay. También estarán Ángela Aguilar, Marc Anthony, Banda los Recoditos, Carin León, Nicky Jam, Sin Bandera, Rauw Alejandro, Sebastián Yatra, Jesse & Joy, Chiquis y Marco Antonio Solís. Por otra parte, Thalia, Luis Fonsi, Anitta y Laura Pausini serán las estrellas de la canción encargadas de la conducción de esta próxima entrega.

Para esta edición, el músico más nominado es Bad Bunny (participa en diez categorías por su disco Un verano sin tí), seguido Edgar Barrera, Rauw Alejandro, Christina Aguilera y Rosalía. Un verano sin ti, de Bunny, consiguió menciones en las categorías de grabación y álbum del año, además de mejor canción urbana y mejor fusión/interpretación urbana por su omnipresente himno de clubs nocturnos: “Tití me preguntó”. También compite por mejor interpretación de reggaetón y mejor canción urbana con “Lo siento BB:/”, su colaboración con Tainy y Julieta Venegas. El reggaetonero, quien previamente ha sido galardonado con cuatro Latin Grammy, no consiguió una nominación en la categoría de canción del año, un premio para los compositores, aunque sí competirá por el premio a mejor álbum de música urbana por y grabación del año por su éxito “Ojitos lindos”, con los colombianos de Bomba Estéreo.

Elvis Costello, uno de los invitados especiales en la próxima entrega de premios Latin Grammy

Los hombre del stick

Aunque no se instaló en cada hogar (como la guitarra o, ya en este siglo, el ukelele) aquel invento de diez cuerdas que condensaba la morfología de la guitarra y el bajo sobrevivió a las modas de su época. El stick inventado a finales de la década del sesenta, por el californiano Emmett Chapman, tuvo a músicos profesionales que lo adoptaron para sus escenarios. Incluso surgieron proyectos de artistas virtuosos, como el Stick Men, que regresa a Buenos Aires. Integrado por grandes sesionistas, el trío llegará el 26 de noviembre a Ciudad Cultural Konex, Sarmiento 3131, en el marco de su tour Tentacles Pt 2, que tendrá varias paradas en Sudamérica. El grupo está integrado por Tony Levin (stick), Markus Reuter (touch guitar) y por Pat Mastelotto (batería).

Los tres músicos están relacionados al célebre guitarrista Robert Fripp. Reuter por ser su discípulo y haber integrado el Guitar Craft; Levin y Mastelotto por haber formado parte de la legendaria banda King Crimson. Stick Men se encuentra actualmente recorriendo varias ciudades de los Estados Unidos, y ofrecerá dos shows en México y otros en Chile, Buenos Aires, Montevideo y Cochabamba, Bolivia.

