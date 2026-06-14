Murió el director argentino Lucas Vignale en el choque de helicópteros en Río de Janeiro

El director argentino, Lucas Vignale, se sumó a la lista de fallecidos en el choque de helicópteros en Río de Janeiro, Brasil, este domingo. El joven, que tenía 28 años, murió en la misma colisión en la que también perdieron la vida el youtuber Gaspar Prim Díaz, más conocido como Gaspi, y el cantante estadounidense Oliver Tree.

El cineasta era conocido sobre todo en la industria de los videoclips musicales. Trabajó con artistas de gran talla, como Bizarrap, Trueno y Nicki Nicole, y también se desempeñó como director en cine independiente.

El último video que subió Lucas Vignale a sus redes sociales

Además de los dos argentinos, en el choque de helicópteros murieron otras tres personas. Entre las víctimas se encuentran el productor musical brasileño Lucas Brito Chaves (alias Lucas Frota) y los dos pilotos de las aeronaves.

En sus últimos movimientos en Instagram, Vignale había publicado un par de historias. En la primera aparecía “Gaspi” descansando en una reposera frente a una pileta, y en la siguiente se veía una postal del Cristo Redentor iluminado.

Gaspi y Lucas Vignale, los dos argentinos fallecidos en el accidente en Río de Janeiro

Vignale escribió y dirigió para el canal de YouTube del influencer el cortometraje La vuelta de Gaspi (2024), donde hablaban de los motivos por los cuales el joven del micrófono se había alejado de las redes sociales, y el mediometraje Gaspi: Camino a la velada (2025), trabajos que en conjunto superaron los 17 millones de visualizaciones.

El accidente aéreo

El momento en que chocaron los helicópteros donde iban los argentinos Gaspar Prim Díaz y Lucas Vignale

El trágico accidente ocurrió por la mañana en el barrio de Recreio dos Bandeirantes, en la zona oeste de Río de Janeiro, cuando las aeronaves colisionaron en pleno vuelo y se estrellaron sobre una popular avenida.

Según indicó el medio brasileño O Globo, los residentes locales reportaron el sonido de varias explosiones tras el choque. Uno de los helicópteros cayó sobre un concesionario de autos eléctricos, explotó y provocó que al menos 20 vehículos se prendieran fuego. En tanto, la otra aeronave involucrada en el accidente no estalló y se estrelló a cien metros de distancia.

Las causas del choque son materia de investigación y las autoridades brasileñas trabajan para determinar cómo se produjo la colisión entre ambas aeronaves.

El siniestro llamó la atención de los investigadores ya que ocurrió en un corredor aéreo sin grandes obstáculos, donde los pilotos suelen mantener contacto constante y tener buena visibilidad. En ese sentido deberían intentar comprender cómo las dos aeronaves llegaron a ocupar la misma zona del corredor visual, el espacio aéreo que utilizan los helicópteros para desplazarse.

Según medios brasileños, el informe preliminar del Cenipa (Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos), con la información recabada en el lugar del accidente, se publicará en unos 30 días. El informe final podría tardar más, entre seis meses y dos años, dependiendo del caso.