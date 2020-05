El sugerente nuevo video de Harry Styles

El ex cantante de One Direction publicó un nuevo vídeo, con material de su disco Fine Line

Letras en amarillo potente para anunciar el nombre de la canción, con una tipografía que parece tomada de un spaghetti western de varias décadas atrás. Una estética absolutamente kitsch en el vestuario del protagonista y los extras. Un invierno en Malibú que no termina de ser un invierno con todas las letras (las temperaturas en aquella zona no suelen ser hostiles). En ese entorno, y con sandías como decorado y objeto principal de culto (todo al mismo tiempo) Harry Styles reaparece en las pantallas de las redes sociales, con su nuevo video que, en menos de 24 horas, superó las 11 millones de vistas . Se trata de "Watermelon Sugar" , un nuevo corte de su último disco, Fine Line .

La aclaración sobre el momento en que fue grabado el video es para evitar toda suspicacia. Si el rodaje se hubiera hecho hace un par de semanas en vez de enero, como asegura la información oficial, las imágenes de un Harry tan acaramelado con un grupo de chicas y algunos muchachos podría parecer toda una provocación a la cuarentena . Sin embargo, el gesto políticamente correcto no podía faltar viniendo del mainstream de la industria discográfica. "No intenten esto es sus casas - aclaró en su cuenta de Instagram, como si fuera un gladiador de Titanes en el Ring -. Mantengan el distanciamiento social".

En la letra de la canción no se sugiere demasiada profundidad, pero podría haber mensajes subliminales sobre formas de sexualidad. La frase que aparece al principio del clip ("This Video is Dedicated to Touching"; "Este video está dedicado al toqueteo") podría ser un indicio.

