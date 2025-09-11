LA NACION

Del glam de Ester Expósito y Paris Jackson a los suspiros de Nicki Nicole y Zoë Kravitz por sus nuevos romances

La hija de Michael Jackson le hizo frente a los rumores y se vio muy compinche con la actriz española en un desfile de alta costura en Barcelona; la hija de Lenny Kravitz se mostró acaramelada en Nueva York con Harry Styles

Paris Jackson, Ester Expósito, Nicki Nicole deslumbraron con sus looks en Barcelona
¡Puro glam! Paris Jackson, Ester Expósito, Nicki Nicole y Becky G fueron vistas juntas en un desfile de moda en Barcelona
La cantante y actriz Paris Jackson fue una de las celebridades que deslumbró en el evento catalán. La heredera de Michael Jackson eligió para la ocasión un vestido ajustado en tonos tierra con escote pronunciado y botas de caña alta
En junio de 2024, la hija del rey del pop y Ester Expósito protagonizaron un momento incómodo que se hizo viral. Ahora, volvieron a coincidir y se dejaron ver en plena armonía
Becky G fue una de las figuras que asistió al desfile de la marca Desigual que se celebró en el singular edificio industrial de Barcelona Les Tres Xemeneies y que tuvo como broche final un gesto por la paz en Palestina protagonizado por Aydan Nix, hermanastra de las modelos Bella y Gigi Hadid
Nicki Nicole habló con la prensa de Barcelona sobre su situación sentimental y contó que, más allá de cualquier rumor, su noviazgo con el futbolista español Lamine Yamal marcha sobre ruedas. “Estoy muy feliz, muy enamorada”, expresó la intérprete de "Ojos verdes"
La relación entre Nicki Nicole y Lamine Yamal salió a la luz el 25 de agosto, cuando el jugador compartió imágenes del cumpleaños número 25 de la cantante, donde se los veía abrazados en un entorno decorado con flores y globos (Foto: Instagram @nicki.nicole)
Harry Styles y Zoë Kravitz, de la mano en Nueva York. La pareja caminó rumbo al exclusivo restaurante Sant Ambroeus en el West Village para reunirse con el legendario rockero Lenny Kravitz, padre de Zoë
¡Puro estilo de una paraja ícono de la moda! Zoë optó por un look total black que complementó con accesorios y gafas para aportar personalidad, mientras que Harry Styles lució una camisa blanca, pantalones negros y zapatillas Dries Van Noten
