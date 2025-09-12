Zoë Kravitz y Harry Styles, enamorados: las pruebas que confirman un romance que tomó a todos por sorpresa

Después del sorpresivo romance entre Pamela Anderson y Liam Neeson, el de Zoë Kravitz y Harry Styles podría sumarse a la lista de los amores menos pensados. Desde fines de agosto, la actriz de Batman y el cantante de “As it Was” generaron fuertes rumores de affaire, que ya no quedaron en dudas cuando comenzaron a circular varias imágenes de ellos juntos. Un viaje romántico por Roma, un paseo de la mano por Brooklyn y un almuerzo familiar con el padre de la actriz, Lenny Kravitz, han sido prueba suficiente de que están juntos. En las últimas horas, además, se supo que la ex del One Direction, Olivia Wilde, estaría un tanto molesta debido a su “amistad” con la actriz.

Parece que la relación entre Harry Styles y Zoë Kravitz está tomando vuelo. Este jueves, la pareja fue vista en el aeropuerto Internacional Newark Liberty, de Nueva Jersey, rumbo a un destino desconocido. Este viaje no hace más que confirmar las especulaciones que surgieron en agosto de este año y que hablan sobre un vínculo sentimental entre ellos.

Harry Styles y Zoë Kravitz rumbo a un almuerzo con Lenny Kravitz en Nueva York; la pareja y el rockero comieron en el exclusivo restaurante Sant Ambroeus, en el West Village de la Gran Manzana TIDNY-616

La primera vez que fueron vistos juntos fue en Roma. Una cuenta de fans en X publicó un video que mostraba a Zoë abrazando al cantante, mientras caminaban por la capital italiana. Al día siguiente, los tortolitos fueron captados in franganti mientras se besaban en el restaurante Rita’s, de Londres, ciudad a la que acudieron para ser parte de la promoción de Caught Stealing, la última película de la actriz. “Harry ha estado pasando tiempo con ella durante la gira de prensa“, le informó una fuente a la revista People.

A principios de este mes, la pareja volvió a acaparar la atención de los paparazzi mientras daban un paseo por Brooklyn, tomados de la mano. Acción que volvió a repetirse el pasado fin de semana en Manhattan cuando los artistas tuvieron un almuerzo familiar con un reconocido rockstar. “Durante el fin de semana, Harry se reunió con el padre de Zoë [Lenny Kravitz] para almorzar. Todos parecían estar pasándoselo genial. Además, ella le ha estado presentando a Harry a sus amigos. Esto es más que algo casual”, aseguró un allegado a la pareja mientras destacaba que Zoë y Harry “tienen mucha química, mucho de qué hablar y parecen estar divirtiéndose juntos”.

Tanto Kravitz como Styles siempre han mantenido su corazón lejos de los flashes; decisión que explicaría la razón por la cual aún no han salido a oficializar su romance. “Nunca he hablado públicamente de mi vida fuera del trabajo y he descubierto que me ha beneficiado. Siempre habrá una versión de la narrativa, y creo que simplemente decidí que no iba a perder el tiempo intentando corregirla o redirigirla de alguna manera”, dijo hace tres años en diálogo con la revista Rolling Stone. Y agregó: “A veces la gente dice: ‘Solo has estado con mujeres en público’, y no creo haber estado con nadie en público. Si alguien te toma una foto con alguien, no significa que estés eligiendo tener una relación pública ni nada por el estilo”.

Es que la estrella pop siempre ha tenido relaciones que no han pasado desapercibidas ante el ojo mediático. Su último amor famoso fue con la actriz Taylor Russell, con quien terminó su noviazgo de menos de un año en mayo de 2024. Antes de ella, el cantante fue vinculado con la modelo Emily Ratajkowski. Sin embargo, uno de sus vínculos más alto perfil fue con la actriz y directora Olivia Wilde, a quien conoció en el set de la película No te preocupes, querida.

Styles y Wilde se conocieron en el set de No te preocupes, querida; film dirigido por la actriz; salieron durante dos años TIDNY-576

Por su parte, a la hija de Lenny se la vinculó con Noah Centineo. Antes del joven de 29 años, Zoë estuvo comprometida con Channing Tatum; su coprotagonista en Blink Twice. El actor le propuso matrimonio en octubre de 2023 pero, un año después, la pareja canceló el compromiso después de que “se dieran cuenta de que estaban en etapas diferentes de la vida“, según declaró un testigo a People.

En 2024, Zoë Kravitz y Channing Tatum rompieron su compromiso y decidieron tomar caminos separados.

La reacción de Olivia Wilde

Si bien Olivia Wilde y Zoe Kravitz no son mejores amigas, lo cierto es que la directora y la actriz de Big Little Lies compartieron varios momentos. Uno de ellos fue en 2023, cuando asistieron a un desfile de la Semana de la Moda de París y después fueron a cenar.

A pesar de que el romance entre Wilde y Styles terminó hace tiempo, dicen que la cineasta no habría visto con buenos ojos esta nueva relación de su ex, debido a la cercanía que mantenía con Kravitz. “El hecho de que Kravitz sea cercana al círculo social de Wilde la hace sentir incómoda. Es muy incómodo”, dijo una fuente en medios norteamericanos.

A diferencia de este testimonio, el Daily Mail aseguró que a Wilde “le importa poco” que su exnovio salga con la hija de Lenny Kravitz .“Ella y Harry salieron hace muchísimo tiempo. Rompieron hace tres años”, le dijo otro testigo al portal. Y remarcó que, de hecho, formaban una pareja “interesante”.