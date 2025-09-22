Harry Styles corrió la maratón de Berlín bajo un seudónimo y logró un tiempo impresionante

Harry Styles es músico, compositor, actor… y maratonista. Uno de los artistas británicos más consagrados en la industria musical sorprendió a propios y extraños al correr la maratón de Berlín, y no solo eso, sino cumplir en tiempo récord. Para evitar ser distinguido entre la multitud, usó el seudónimo “Sted Sarandos”, según consignó el sitio web local Tagesspiegel.

La ficha de Sted Sarandos, el seudónimo que utilizó Harry Styles

Cincuenta y cinco mil atletas recorrieron este domingo las calles de Berlín para completar los 42 kilómetros de la carrera. Entre la multitud, Harry Styles, con el número de salida 31261, pasó por desapercibido al principio de la maratón, aunque, con el correr de los minutos, sea por el reconocimiento de los fanáticos y el boca en boca, comenzó a ser distinguido por las personas que filmaban su recorrido y hasta le sacaban fotos para subirlas a sus redes sociales.

Harry Styles corrió la maratón de Berlín

Al ser un trayecto largo, Harry mantuvo cuidadosamente su ritmo, sin apresurarse ni forzar su cuerpo. Según consignaron medios alemanes, necesitó 21 minutos para llegar a los primeros cinco kilómetros y una hora y media para completar la media maratón.

Antes de cruzar la línea final, Harry Styles fue recibido con un tema de su autoría

Con 31 años de edad, Styles culminó en el puesto 2241 de la clasificación general y 524 en su categoría +30. Además, promedió cuatro minutos por kilómetro y corrió a una velocidad promedio de 14 kilómetros por hora. Por último, antes de cruzar la línea de meta en un tiempo de 2:59:13, los altoparlantes anunciaron su llegada con un tema de su autoría que sorprendió a los presentes.

En los últimos kilómetros, cuando su físico comenzó a padecer el cansancio y su capacidad mental lo llevó a mantener el ritmo para completar su objetivo, Styles comenzó a sentir el asedio de los fanáticos que querían una foto o un video para tener una prueba cabal de su presencia en uno de los eventos más importantes del deporte alemán.

El cantante corrió a la par de otros maratonistas y completó el objetivo de cruzar la meta

Cabe destacar que previo a esta carrera, el cantante de One Direction participó en la maratón de Tokio, la cual tuvo lugar en marzo de este mismo año y logró un tiempo de 3 horas y 24 minutos.

Una vez que culminó su participación, Harry Styles se acercó al atleta paralímpico Richard Whitehead quien nació con una doble amputación congénita de rodilla y, fruto del esfuerzo y unas prótesis especiales, cumplió el sueño de ser deportista.

La foto de Harry Styles con Richard Whitehead, un atleta paralímpico que inspira a los demás competidores

“¡2.58 en Berlín con mi amigo! ¿Alguien lo conoce?”, lanzó Whitehead, incrédulo ante la presencia del músico que lució una campera azul y un pañuelo que cubría su cuero cabelludo.

El seguimiento de la carrera de Harry Styles

Esta no fue la primera vez que el cantante utiliza una técnica para desviar los focos de atención. En mayo de este año, en la asunción del Papa León XIV, Styles modificó su apariencia utilizando un bigote tupido, gorra y anteojos para permanecer como infiltrado en la plaza de San Pedro. Sin embargo, al ser un artista reconocido en distintas partes del mundo, los usuarios deschavaron su estrategia, al igual que sucedió en la maratón, donde las cámaras lo siguieron como si fuera un concierto.

Además de una preparación para modificar su apariencia en la multitud y hasta el artilugio de utilizar un pseudónimo para que no aparezca su nombre y apellido en la planilla de inscripción de la competencia, Styles completó los 42 kilómetros en la maratón de Berlín. Con la mente puesta en cómo serán sus próximas piezas musicales, el cantante utiliza al deporte como una vía de escape para mantenerse en forma física y mental.