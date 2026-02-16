El templo más imponente del rock: Así es el Paraíso Fernetista en el Cosquín Rock

En Cosquín Rock pasan muchas cosas al mismo tiempo. Suenan guitarras, laten bajos, se cruzan generaciones y estilos. Pero entre escenario y escenario, en medio de las sierras cordobesas, hay un gesto que se repite como código compartido: el ritual del fernet. Ese hábito colectivo, tan arraigado a la identidad local, volvió a tener este año un epicentro propio.

En el corazón del predio de Santa María de Punilla, el llamado “Paraíso Fernetista” redobló su apuesta y tomó forma de templo. Con más de 12 metros de altura y 30 de ancho, la estructura replicó el histórico mundo coronado por el águila de Fernet Branca y se transformó en una presencia imposible de ignorar. A la vista de más de 160 mil personas llegadas de 23 provincias y países limítrofes, el espacio funcionó como faro y punto de encuentro en el festival más federal de la Argentina.

El mundo Branca, hecho experiencia

Lejos de limitarse a un stand tradicional, la propuesta buscó construir una experiencia inmersiva. La arquitectura monumental —de alto impacto visual y tecnológico— se convirtió rápidamente en una de las postales más fotografiadas del fin de semana.

Alrededor del templo se desplegaron activaciones que acompañaron el recorrido del público: espacios de customización de remeras, tatuajes temporales, juegos interactivos y el ya clásico “Trono Fernetista”, pensado como punto de celebración y registro. Entre las propuestas destacó “El Ritual”, un desafío de destreza que retomó en clave lúdica el ADN de la marca.

La apuesta dialogó con una historia compartida: desde hace más de dos décadas, la firma acompaña al festival y fue testigo de su crecimiento hasta convertirse en una cita ineludible del calendario musical argentino.

La música, también detrás del escenario

La experiencia se extendió más allá del predio principal. En una zona exclusiva se montó Branca Press, un espacio de entrevistas y generación de contenidos donde artistas de la grilla participaron de charlas íntimas y producciones especiales que se publicarán en los canales digitales de la marca.

La iniciativa buscó ofrecer otra mirada del festival: sin la distancia de las vallas y con un tono más cercano, creadores y referentes culturales amplificaron en tiempo real lo que sucedía en el lugar, expandiendo el alcance del Paraíso Fernetista más allá de Córdoba.

De Córdoba al resto del país

El fenómeno también se refleja en los números: miles de personas llegan cada año en avión y en colectivo, ocupando más de 37.000 plazas de alojamiento con estadías promedio superiores a las tres noches. El viaje mismo forma parte de la experiencia. En esta edición, incluso, una playlist exclusiva acompañó ese trayecto, reforzando la idea de que el festival comienza mucho antes de cruzar la puerta del predio.

“Lo que vimos es una evolución natural: el fernet pasó de estar presente a ser parte del ritual. Hoy el desafío no es solamente estar, sino elevar la experiencia con innovación, tecnología y contenido, manteniendo nuestra identidad”, sostuvo Carolina del Hoyo, directora regional de marketing de la compañía.

En un evento donde más de la mitad del público proviene de otras provincias, la escena se repite: la música como punto de encuentro y el ritual compartido como hilo conductor. Cuando el águila aterriza en el corazón del festival y el mundo toma forma entre escenarios y sierras, el Paraíso Fernetista deja de ser una consigna publicitaria para convertirse en presencia tangible. En Cosquín, la cultura rock y el brindis parecen hablar el mismo idioma.

