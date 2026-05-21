Fito Páez, tras el show que generó abucheos y enojos: “Nunca voy a olvidar esta noche”

No fue una noche más la que vivió este miércoles Fito Páez en el Movistar Arena, en el marco de su gira Sale el sol: luego de que el artista rosarino decidiera interpretar de manera completa su más reciente producción, Novela, parte del público no dudó en demostrar su malestar ante la falta de “hits” con abucheos y furiosos posteos en las redes sociales.

Silbidos a Fito Páez en pleno Movistar Arena

¿Fue una falta de respeto del público o un ejercicio pleno de la libertad creativa de un artista para desarrollar su repertorio en el escenario? En esos términos se podría resumir la polémica que generó el recital que Páez brindó y que, en su segunda parte, sí contentó a quienes esperaban los clásicos de su repertorio. O al menos eso se intentó, ya con Páez molesto por los abucheos recibidos y los “indignados” con los ánimos lo suficientemente crispados como para disfrutar del momento.

Una decisión sorpresiva

Todo comenzó por una decisión del cantante para la cuarta fecha programada en el Arena porteño. En lugar de comenzar con sus canciones más clásicas, definió empezar el espectáculo con temas de su último disco, Novela. A medida que transcurría el show, y como los hits no llegaban, gran parte del público perdió la paciencia y comenzó a abuchearlo. En los videos compartidos en redes sociales se observa a algunos miembros del público distraídos, mirando sus teléfonos celulares o levantándose para buscar comida y bebida, mientras el rosarino y su banda interpretaba su “opera rock” de principio a fin.

El hecho se produjo horas antes de que el músico lanzara su nuevo disco, Shine. De hecho, en ese marco, hizo un anuncio en sus redes sociales. “Quería avisarles que vamos a tocar Novela el miércoles, lo vamos a despedir, porque el jueves nace Shine, nuestro nuevo álbum”, afirmó en un video publicado en Instagram.

“Silbaron muchísimo, ahora a cantar”: el enojo de Fito Páez luego de ser abucheado en su show

Una vez que terminaron de sonar las 25 canciones que componen Novela, el cantante empezó con sus hits. Visiblemente molesto, se dirigió al público: “Los quiero escuchar allá atrás, silbaron muchísimo, ahora a cantar... No te escucho, man”. Lo cierto es que, del total de 38 temas que Páez tocó, 25 correspondieron a su último disco; cuatro a El amor después del amor; dos a Circo Beat; y el resto se repartió entre Giros, Ciudad de pobres corazones, Ey! y Rey Sol, entre otros.

“Pelea callejera”

Este jueves por la tarde, Páez publicó en su cuenta de Instagram una suerte de balance de lo que ocurrió anoche: “¡Nunca voy a olvidar esta noche! ¡Este concierto! Me sentí más vivo que nunca… Amor, rabia, relajo, energía, pelea callejera, espectáculo, antropología porteña, el mundo vibrante, dopaminas y endorfinas en pugna y en abrazo perpetuo. ¡Me encantás, Buenos Aires, porque sos reloca y zarpada!”.

El posteo fue acompañado por una serie de fotos y de videos, además de una larga lista de agradecimientos a sus músicos y equipo de producción. “¡Un papelón! Nos encajó todo su nuevo disco... Hace una hora [estamos ] escuchando temas que no conozco y no tengo ganas de escuchar. Mis tres hijos vinieron a ver a Fito y sus canciones. ¡No saqué [entradas] para ver esto! Quiero que me devuelvan el dinero y encima todo el tiempo que perdí un miércoles en venir hasta acá”, se quejó otra espectadora (@andydicarlo) en redes sociales.

Por otro lado, el retraso en el horario de inicio del espectáculo también generó malestar entre el público. “Nunca vi tanta gente irse en medio de un show. Empezó media hora más tarde ”, expresó otra espectadora (@juacostahaab) en redes al referirse a que el concierto debía comenzar a las 21. Distintos usuarios también señalaron que esto afectó a aquellas familias que viajaron desde diferentes zonas del interior del país para ver el espectáculo.

La propuesta artística incluyó visuales abstractas –diseñadas por Sergio Lacroix– en las pantallas, que buscaban acompañar la narrativa del álbum, algo que señalaron quienes estaban lejos del escenario y querían ver al artista.

Fito Páez había anunciado que tocaría su último disco completo, como una forma de "despedirlo" antes de la publicación de su nuevo material

Tras lo ocurrido, Páez se refirió al hecho indirectamente, reposteando el mensaje de un fan, que publicó: “Hoy Fito tocó de pe a pa su disco Novela. Muchos apreciamos el regalo, otros viven de la inmediatez y la estupidez descontrolada. Simplemente perdieron la capacidad de escuchar un disco entero, triste”.

Novela se compone de 25 canciones repartidas en una hora y diez de duración en clave de ópera rock. Con la voz de la actriz Lorena Vega haciendo las veces de narradora omnisciente, la obra viaja desde un rincón lejano del cosmos hacia el mundo real, atravesando dimensiones y geografías, siempre con la canción como vehículo. La historia comienza en la Universidad Prix, una casa de estudios dedicada a la brujería ubicada a millones de años luz de la Tierra. Allí, la rectora Rectitud Martirius, harta de lidiar con el comportamiento de dos de sus alumnas, las brujas Maldivina y Turbialuz, decide imponerles un examen estricto: la formación de un romance perfecto en un destino remoto.

Así ambas se trasladan hacia Villa Constitución, en Santa Fe, donde viven Loka, una adolescente con espíritu de heroína, y Jimmy, un joven rebelde y músico de rock. De a poco, la geografía santafesina se llena de escenarios y protagonistas de todo tipo: aparece el Circo Beat, regenteado por el padre de Loka, y de a poco empiezan a desfilar una galería de personajes que completan el cuadro, mientras las dos brujas llevan a cabo su tarea para concretar el romance entre Loka y Jimmy

La gira comenzó en marzo pasado con un recital gratuito ante una multitud en el Monumento a la Bandera de Rosario y un paso por el festival Cosquín Rock.

Fito Páez en Cosquín Rock 2026 Francisco Delgado

Durante el tour, el artista se rodea de una banda de ocho integrantes compuesta por Diego Olivero, Gastón Baremberg, Juan Absatz, Juani Agüero y Mariela “Emme” Vitale. A ellos se les suman los vientos de Ervin Stutz, Alejo von der Pahlen y Santiago Benítez.

Este jueves, Fito Páez presentó su nuevo álbum con canciones inéditas, Shine. El disco tuvo como anticipo la canción que da nombre a la obra y el cortometraje Todos los Fitos, dirigido por José Fogwill.

Al álbum se lo promociona como el “renacer” de Páez, luego del accidente doméstico que sufrió en septiembre de 2024, cuando el músico debió ser operado por la fractura de nueve costillas. “Tras largos meses de reposo absoluto, Fito floreció en nuevas canciones que trazaron su camino de vuelta, y en una mirada certera y profunda del tiempo en que nos toca vivir, tal y como se deja oír en este primer single del disco”, se lee en el comunicado que acompañó el lanzamiento.